Miss World 2013 Megan Young và tài tử Mikael Daez nói mong chờ ngày con đầu lòng chào đời và dành mọi thứ tốt nhất cho bé.

Kỷ niệm 5 năm cưới hôm 25/1, trên trang cá nhân, cặp sao Philippines đăng video, chia sẻ niềm vui và quá trình chuẩn bị đón thành viên mới. Vợ chồng hoa hậu tranh thủ sắm giường nôi, quần áo sơ sinh, bỉm tã. Ở tháng thứ năm thai kỳ, Megan Young chăm diện váy hơn vì dễ di chuyển, vận động.

"Trước đây, tôi không muốn diện trang phục bầu nhưng thành thật mà nói, những chiếc legging và shorts giúp ích rất nhiều cho cái bụng đang lớn của tôi. Thậm chí tôi phải nới rộng, chỉnh sửa loạt quần mới mặc vừa. Chúng tôi đang đếm từng ngày, mong sớm gặp con trai", Megan Young cho biết. Cô tính thanh lý đồ cũ làm từ thiện, kêu gọi nhiều bạn bè, đồng nghiệp chung tay.

Vợ chồng Megan Young dự sự kiện khi cô có thai gần ba tháng, chưa lộ rõ bụng. Ảnh: Instagram Mikaeldaez

Thời gian qua, tài tử Mikael Daez hạn chế nhận dự án mới lẫn sự kiện để chăm vợ toàn thời gian. Trong các video trên YouTube, anh khoe kỹ năng gội đầu, sấy tóc cho bạn đời. Dù chồng vụng về, Megan Young nói ghi nhận nỗ lực của anh. Mỗi ngày, anh cùng vợ dạo quanh khu nhà, cuối tuần sẽ hẹn hò, picnic ở ngoại ô. Hoa hậu thích nhất khoảnh khắc cún cưng Soba, Chia chạy theo "bố mẹ" khắp nơi.

Trước đó vào tháng 12/2024, cặp sao thông báo mang thai con đầu lòng. Đầu tháng 1, họ tổ chức tiệc nhỏ tại tư gia tiết lộ giới tính con. "Chúng tôi mời bạn bè, người thân đến chung vui, chuẩn bị nhiều đồ ăn nhẹ, cà phê, khu trò chơi và trạm vẽ tranh. Tôi cùng Megan Young đề nghị mọi người dự đoán bằng cách diện đồ sắc hồng hoặc xanh. Sự kiện rất vui nhộn", tài tử nói trên trang cá nhân. Nhiều khán giả, người quen gọi điện, nhắn tin chúc mừng họ.

Vợ chồng Megan Young đếm từng ngày con trai chào đời Khoảnh khắc bình dị của cặp sao. Video: Instagram Mikaeldaez

GMA Network ví mối tình Megan Young - Mikael Daez "đẹp như thước phim lãng mạn", tương xứng ngoại hình lẫn tài năng. Họ hẹn hò từ 2010, không công khai vì sợ fan phản đối. Sau đăng quang Miss World 2013, Megan Young được nhiều đại gia theo đuổi nhưng khước từ. Hai năm sau đó, cặp uyên ương bí mật đính hôn ở một vùng biển hoang sơ. Vào 2020, họ kết hôn đơn giản tại nhà thờ ở vịnh Subic, Philippines - quê hương Megan.

Trong Podcast cá nhân, hoa hậu từng nói sợ mang thai và ám ảnh khi trải qua loạt xét nghiệm sinh sản. Vợ chồng cô muốn thuận theo tự nhiên, không đặt nặng chuyện con cái. Tài tử Mikael Daez chiều vợ, yêu cầu hai bên gia đình không thúc giục hay gây áp lực với Megan.

Cặp sao đi dạo quanh khu nhà. Ảnh: Instagram Mikaeldaez

Megan Young 35 tuổi, sinh tại Mỹ, có mẹ người Philippines, bố gốc Mỹ. Năm 10 tuổi, gia đình cô chuyển về Philippines sinh sống. Cô gia nhập làng giải trí từ 14 tuổi qua chương trình tìm kiếm tài năng StarStruck, về sau lấn sân làm người mẫu, diễn viên, MC. Cô đăng quang Miss World 2013, được Global Beauties chọn là "Hoa hậu của các hoa hậu". Người đẹp ghi dấu với loạt phim Never Say Goodbye, Misibis Bay, The Reunion, MariMar, Sergio.

Mikael Daez hơn vợ hai tuổi, xuất thân là người mẫu, sau lấn sân MC và diễn xuất, từng đóng Someone to Watch Over Me, Legally Blind, The Stepdaughters.

Thiên Lam