Chuyện tình 13 năm của 'nữ hoàng sắc đẹp' Philippines

Hoa hậu Megan Young nhận lời yêu tài tử Mikael Daez ở tuổi 20, không thay lòng sau đăng quang Miss World 2013, khước từ các đại gia đeo đuổi.

Sau chuỗi ngày bận rộn đóng phim, Megan Young, 33 tuổi, và Mikael Daez, 35 tuổi, khám phá Nhật Bản lần hai, từ ngày 29/11 đến 5/12. Họ nói muốn thăm các địa danh nổi tiếng, thưởng thức loạt món ngon chưa có cơ hội thử trong chuyến du lịch hồi hè. Trên trang cá nhân, diễn viên, MC Mikael Daez đăng chùm ảnh vợ chồng tình tứ trên phố Tokyo, khen bạn đời ngọt ngào.

Gần nửa năm qua, cả hai tâm huyết với Royal Blood - phim đề tài tội phạm, 70 tập, lên sóng hôm 19/6, kết thúc ngày 22/9. Họ vào vai vợ chồng sắp tan vỡ vì bất đồng quan điểm sống, công việc. Bị cuốn vào án mạng bất ngờ, họ cùng truy tìm kẻ thủ ác, vén màn loạt bí ẩn.

Tại họp báo hồi tháng 9, Megan nói khác với cảnh "cơm không lành, canh không ngọt" trong phim, ngoài đời, cô và chồng vẫn nồng nàn như thuở mới yêu.

Vợ chồng sao chụp ảnh cho tạp chí PeopleAsia, hồi tháng 2. Ảnh: PeopleAsia

GMA Network ví mối tình Megan Young - Mikael Daez "đẹp như thước phim lãng mạn", tương xứng ngoại hình lẫn tài năng. Đầu xuân 2010, Mikael Daez - khi ấy là người mẫu 22 tuổi - tham gia sự kiện tại Manila, Philippines. Anh thấy Megan Young - ngôi sao 20 tuổi - ngồi co ro ở hậu trường, khó chịu vì hệ thống điều hòa phả thẳng vào mặt. "Cô ấy lạnh, tôi đã đưa cô ấy chiếc áo khoác của mình", anh tiết lộ.

Megan hướng nội, còn Mikael Daez sôi nổi, quảng giao, hài hước. Sau lần cho mượn áo, từ xa lạ, họ dần thân quen. Megan cho biết suốt hai tuần, họ trò chuyện điện thoại mỗi tối, bàn đủ chuyện "trên trời dưới đất" mà không chán. Tháng tiếp theo, cả hai hẹn gặp trực tiếp với tư cách bạn bè, cùng ăn uống, kể về mơ ước, dự định. Tài tử không giấu chuyện từng có mối tình đầu rất đẹp và vẫn tôn trọng người cũ.

Trong tiệc mừng tuổi 23 của mình, Mikael Daez tỏ tình Megan và được cô gật đầu. Những chuyến du lịch, khám phá thiên nhiên gắn kết đôi uyên ương. Hai năm sau đó, Megan bận rộn với các cuộc thi nhan sắc, đặt mục tiêu trở thành Hoa hậu Thế giới 2013. Mikael Daez ủng hộ bạn gái, an ủi khi cô mệt mỏi, áp lực. Tài tử cho biết thời gian gặp ít, xa nhiều khiến họ yêu nhau hơn. Cả hai không công khai vì sợ fan phản đối.

Theo Philstar, ngày Megan đăng quang Miss World 2013, Mikael Daez không kìm được nước mắt, lặng lẽ chụp lại khoảnh khắc Megan đẹp nhất. Nhan sắc, sự thông minh của hoa hậu thu hút phái mạnh. Nhiều đại gia, tỷ phú công khai theo đuổi cô, tuy nhiên người đẹp khước từ.

Năm 2015, cặp sao bí mật đính hôn ở một vùng biển hoang sơ, không báo với gia đình lẫn bạn bè. Một năm sau đó, dù bận dự án riêng, họ tranh thủ vun vén tổ ấm nhỏ. "Lúc ấy, chúng tôi lập quy tắc chỉ nói với một người trong nhà. Cô ấy có hai anh trai, một em gái. Còn tôi có chín anh chị em. Chọn ai để nói vốn không dễ". Mikael Daez lý giải không muốn vội vàng, sợ ảnh hưởng Megan khi cô đang ở đỉnh cao sự nghiệp.

Năm 2017, họ tiết lộ tình yêu với công chúng, kết hôn đơn giản tại nhà thờ ở vịnh Subic, Philippines - quê hương Megan - hồi 2020. Inquirer cho biết ba năm qua, đôi uyên ương được lòng công chúng vì liên tục chia sẻ hình ảnh giản dị, gần gũi. Tài tử gọi vợ thân mật là Bonez, còn hoa hậu gọi chồng Fofo. Họ xem hai thú cưng Soba, Chia là con trai, con gái.

Megan nói yêu khoảnh khắc đời thường, vợ chồng nằm dài trên sofa, hai cún cưng nhảy lên người họ chơi đùa. Cả hai cùng tập thể thao, chăm sóc da, ca hát, xem thước phim hay và du lịch. "Với chúng tôi, ngày nào cũng là lễ Tình nhân", Mikael Daez nói và nhiều lần khẳng định trong mắt anh, bạn đời luôn xinh đẹp, quyến rũ, kể cả khi không trang điểm.

"Tôi từng là 'Nữ hoàng băng giá'. May mắn thay, tôi đã học được cách mềm lòng vì anh ấy", Megan viết trên Instagram, tháng 12/2020. Thời dịch, vợ chồng sao rời căn hộ ở thủ đô Manila, chuyển đến Subic, vừa tránh dịch, vừa trải nghiệm cuộc sống yên bình ở quê nhà Megan.

Tài tử Mikael Daez khoe ảnh gia đình cùng thú cưng. Ảnh: Instagram Mikaeldaez

Trên GMA, Megan cho biết như nhiều cuộc hôn nhân khác, cô và chồng không tránh khỏi bất đồng, thăng trầm nhưng luôn chủ động khắc phục sớm. Họ lập quy định không im lặng sau cãi vã, không bỏ nhà đi và thẳng thắn chỉ ra điểm sai để sửa đổi.

Trong Podcast cá nhân, hoa hậu nói sợ mang thai và ám ảnh khi trải qua loạt xét nghiệm sinh sản. Vợ chồng cô muốn thuận theo tự nhiên, không đặt nặng chuyện con cái. Tài tử Mikael Daez chiều vợ, yêu cầu hai bên gia đình không thúc giục hay gây áp lực với Megan.

Kỷ niệm ba năm ngày cưới và 12 năm yêu hôm 25/1, cặp sao làm món cơm trộn Hàn Quốc tại nhà, xem phim, chụp ảnh cùng thú cưng. Hoa hậu đăng video tổng hợp ảnh bên nhau theo cấu trúc đảo ngược, từ hiện tại quay về quá khứ. Megan Young và Mikael Daez ở tuổi ngoài 30 chững chạc, không còn non nớt, thơ ngây như thuở đôi mươi. Video thu hút gần 300.000 lượt thích.

"Chúng ta giờ không giống lần đầu gặp gỡ, mà dần trưởng thành, học hỏi nhiều thứ từ thế giới này, tiếp tục vươn tới điều tốt đẹp và giúp nhau thành phiên bản tốt nhất của chính mình mỗi ngày", hoa hậu viết trên Instagram.

Hoa hậu Megan Young và chồng: Tình đẹp như phim Chặng đường yêu từ hiện tại đến quá khứ của cặp sao. Video: Instagram Meganbata

Dịp Valentine năm nay, tờ PeopleAsia phát hành số đặc biệt, vinh danh bảy đôi uyên ương vẫn nồng nàn sau hàng thập niên, gồm chính trị gia, bác sĩ, nhà soạn nhạc, doanh nhân. Cặp Megan Young - Mikael Daez ít tuổi nhất, yêu và cưới mới 13 năm. Chuyên trang này đánh giá họ là hình mẫu của các gia đình trẻ hiện đại, chân thành, không lung lay trước cám dỗ.

Cặp sao nói thay vì lo lắng tương lai, họ muốn tận hưởng từng khoảnh khắc hiện tại, trân trọng người bên cạnh, không giấu giếm hay tổn thương nhau. "Tôi rất hạnh phúc vì tìm được bạn đời có thể phát huy mọi điểm tốt nhất ở mình. Hy vọng, tôi có thể khai mở những điểm mạnh của anh", Megan nói thêm.

Vợ chồng sao du lịch biển hồi tháng 3. Ảnh: Instagram Meganbata

Megan Young sinh năm 1990 tại Mỹ, có mẹ người Philippines, bố gốc Mỹ. Năm 10 tuổi, gia đình cô chuyển về Philippines sinh sống. Cô gia nhập làng giải trí từ 14 tuổi qua chương trình tìm kiếm tài năng StarStruck, về sau lấn sân làm người mẫu, diễn viên, MC. Cô đăng quang Miss World 2013, được Global Beauties chọn là "Hoa hậu của các hoa hậu". Người đẹp ghi dấu với loạt phim Never Say Goodbye, Misibis Bay, The Reunion, MariMar, Sergio...

Mikael Daez hơn vợ hai tuổi, xuất thân là người mẫu, sau lấn sân MC và diễn xuất, từng đóng Someone to Watch Over Me, Legally Blind, The Stepdaughters.

Thiên Lam