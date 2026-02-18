Hoa hậu Khánh Vân và ông xã - nhiếp ảnh gia Nguyễn Long - nấu các món ngày Tết như bánh chưng, thịt kho trứng.

Xuân Bính Ngọ, không khí tại nhà riêng của cặp sao ở TP HCM rộn ràng tiếng cười. Họ cùng nhau trang hoàng nhà cửa, vào bếp nấu các món truyền thống. Khánh Vân cho biết ông xã là đầu bếp của gia đình, được cô đặt cho nickname "anh Long tạp dề". Khi chồng sơ chế nguyên liệu và nấu, cô phụ giúp.

Vợ chồng Khánh Vân vào bếp nấu món Tết Khánh Vân, Nguyễn Long nấu thịt kho trứng và làm mứt gừng.

Cặp sao thực hiện các món quen thuộc trong mâm cơm của người miền Nam như thịt kho trứng, canh khổ qua, củ kiệu chua, chả giò ngũ sắc, bắp bò cuộn tai heo ngâm mắm. Nguyễn Long còn làm mứt gừng để đãi khách đến nhà chơi.

Khánh Vân và chồng gói bánh chưng.

Nhiếp ảnh gia muốn tự tay thực hiện các món để bà xã thưởng thức. Khi vợ yêu cầu món mới, anh tìm hiểu công thức trên mạng rồi mày mò thử nghiệm. Gói bánh chưng, Nguyễn Long cho biết thiếu kinh nghiệm nên thành phẩm trông chưa được đẹp mắt. Dù thế, anh vẫn được vợ khen bánh ngon.

Lần đầu nấu cá trắm kho kiểu miền Bắc, họ mời người thân cùng thưởng thức. Mẹ Khánh Vân khen con rể nấu đậm đà, trang trí đẹp mắt.

Vợ chồng Khánh Vân trong gian bếp ngày Tết.

Khánh Vân nói ngày càng mến mộ khả năng vào bếp của chồng. "Có những món tôi ăn hoài không chán, thường gợi ý để anh làm nhiều lần như xôi cua, tôm sú tẩm bột chiên giòn". Có lần, hoa hậu đặt thử thách cho chồng đi chợ với 30.000 đồng nhưng Nguyễn Long vẫn khiến bà xã hài lòng. Với cô, không gian bếp là nơi họ gắn kết, thấu hiểu nhau hơn sau kết hôn.

Trước đó, vào những ngày giáp Tết, Nguyễn Long đưa Khánh Vân đi chợ mua hoa giấy, cúc, quất để trang trí nhà. Hoa hậu cho biết giống mọi năm, cô thường gác lại công việc để chu toàn cho tổ ấm. Sau khi đón giao thừa, gia đình hoa hậu du xuân, đi chùa cầu tài lộc, may mắn.

Hoa hậu Khánh Vân và nhiếp ảnh gia Nguyễn Long kỷ niệm một năm ngày cưới hồi tháng 12/2025. Với người đẹp, cuộc sống mỗi ngày diễn ra bình yên, Nguyễn Long ủng hộ bà xã trong mọi công việc. Họ thường chia sẻ hình ảnh về cuộc sống đời thường với công chúng và thoải mái sánh đôi dự sự kiện.

Vợ chồng Khánh Vân tình tứ tại sự kiện kỷ niệm ngày cưới Vợ chồng Khánh Vân kỷ niệm một năm ngày cưới.

Người đẹp tên đầy đủ Nguyễn Trần Khánh Vân, 31 tuổi, sinh tại TP HCM, cao 1,75 m. Trước khi đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019, cô đoạt danh hiệu Miss Áo dài 2013, Á khôi Miss Ngôi Sao 2014, giải Bạc Siêu mẫu Việt Nam 2018. Cô từng thi Miss Universe 2020, vào top 21 chung cuộc.

Nguyễn Long, 48 tuổi, hoạt động trong lĩnh vực nhiếp ảnh từ năm 2004 đến nay. Anh từng cộng tác chụp ảnh thời trang cho nhiều hoa hậu, người mẫu. Anh quen Khánh Vân nhiều năm, làm quản lý cho cô, đến giữa năm 2024 mới công khai mối quan hệ.

