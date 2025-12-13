Hoa hậu Khánh Vân kỷ niệm ngày cưới

Cặp sao tự tay trang trí không gian với nhiều hoa tươi với tông màu trắng, xanh đan xen cho tiệc kỷ niệm, tối 12/12, tại TP HCM. Khánh Vân diện đầm cưới ren xẻ ngực, chất liệu xuyên thấu, còn ông xã mặc suit.
Vợ chồng Khánh Vân tình tứ tại sự kiện.
Người đẹp cho biết nhiều cảm xúc đan xen, cảm nhận mọi thứ như vừa mới diễn ra ngày hôm qua.
Nhiếp ảnh gia Nguyễn Long nói vẹn nguyên cảm xúc hồi hộp như lần làm chú rể.
Họ tiến vào sân khấu trong tiếng vỗ tay của nhiều khách mời là bạn thân, đồng nghiệp.
Họ nói lời yêu thương gửi đến nhau. Khánh Vân nói hài lòng với cuộc sống hôn nhân nhiều tiếng cười. "Cảm ơn anh vì đã đến bên em", mỹ nhân nói. Đáp lại, Nguyễn Long hứa cùng cô vun đắp tổ ấm bằng sự trân trọng, thấu hiểu nhau nhiều hơn.
Người đẹp tên đầy đủ Nguyễn Trần Khánh Vân, 30 tuổi, sinh tại TP HCM, cao 1,75 m. Trước khi đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019, cô đoạt danh hiệu Miss Áo dài 2013, Á khôi Miss Ngôi Sao 2014, giải Bạc Siêu mẫu Việt Nam 2018. Cô từng thi Miss Universe 2020, vào top 21 chung cuộc.
Nguyễn Long, 47 tuổi, hoạt động trong lĩnh vực nhiếp ảnh từ năm 2004 đến nay. Anh từng cộng tác chụp ảnh thời trang cho nhiều hoa hậu, người mẫu. Anh quen Khánh Vân nhiều năm, làm quản lý cho cô nhưng đến giữa năm 2024 mới công khai mối quan hệ. Họ làm đám cưới ngày 12/12/2024 quy tụ dàn sao đình đám của showbiz.
Khánh Vân phát biểu cảm xúc.
Hoa hậu Kỳ Duyên, Đoàn Thiên Ân, Bùi Quỳnh Hoa, Phương Khánh, cặp sao Hà Trí Quang - Thanh Đoàn chúc mừng hạnh phúc của Khánh Vân.
Nhà thiết kế Huỳnh Bảo Toàn (phải) thân thiết vợ chồng Khánh Vân nhiều năm qua.
Người mẫu Hà Kino được Khánh Vân tặng lại bó hoa cầm tay với lời chúc hạnh phúc với mối tình hiện tại.
Tân Cao
Ảnh, video: Nhân vật cung cấp