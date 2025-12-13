Hoa hậu Khánh Vân kỷ niệm ngày cưới

Họ nói lời yêu thương gửi đến nhau. Khánh Vân nói hài lòng với cuộc sống hôn nhân nhiều tiếng cười. "Cảm ơn anh vì đã đến bên em", mỹ nhân nói. Đáp lại, Nguyễn Long hứa cùng cô vun đắp tổ ấm bằng sự trân trọng, thấu hiểu nhau nhiều hơn.

Người đẹp tên đầy đủ Nguyễn Trần Khánh Vân, 30 tuổi, sinh tại TP HCM, cao 1,75 m. Trước khi đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019, cô đoạt danh hiệu Miss Áo dài 2013, Á khôi Miss Ngôi Sao 2014, giải Bạc Siêu mẫu Việt Nam 2018. Cô từng thi Miss Universe 2020, vào top 21 chung cuộc.

Nguyễn Long, 47 tuổi, hoạt động trong lĩnh vực nhiếp ảnh từ năm 2004 đến nay. Anh từng cộng tác chụp ảnh thời trang cho nhiều hoa hậu, người mẫu. Anh quen Khánh Vân nhiều năm, làm quản lý cho cô nhưng đến giữa năm 2024 mới công khai mối quan hệ. Họ làm đám cưới ngày 12/12/2024 quy tụ dàn sao đình đám của showbiz.