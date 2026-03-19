Vợ chồng già Israel thiệt mạng vì tên lửa mang đầu đạn chùm Iran

Cặp vợ chồng ngoài 70 tuổi không kịp vào phòng trú ẩn và thiệt mạng khi đầu đạn con từ tên lửa Iran rơi trúng một tòa nhà tập thể ở miền trung Israel.

Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) rạng sáng 18/3 khai hỏa loạt tên lửa, trong đó có loại mang đầu đạn chùm, để đáp trả vụ Israel hạ sát Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Ali Larijani.

Giới chức Israel cho biết 4 đợt phóng tên lửa từ 0h đến 8h đã đánh trúng nhiều địa điểm ở miền trung nước này, gây thương tích cho nhiều người, làm hư hại tài sản.

Một đầu đạn con từ tên lửa Iran đã rơi trúng tòa nhà tập thể ở Ramat Gan, thành phố nằm sát Tel Aviv, khiến Yaron và Ilana Moshe, cặp vợ chồng ngoài 70 tuổi, tử vong tại hiện trường.

Cảnh sát cho biết hai vợ chồng Moshe thiệt mạng khi đang cố chạy tới phòng trú bom trong căn hộ. "Họ không vào kịp, chỉ còn cách vài mét", chỉ huy cảnh sát Tel Aviv Haim Sargaroff nói. Bên cạnh thi thể hai người có một khung tập đi dành cho người già.

Hiện trường vụ không kích khiến hai người thiệt mạng ở Ramat Gan, miền trung Israel, rạng sáng 18/3.

Chen Amir, hàng xóm, kể rằng sau khi còi báo động vang lên, anh và vợ lập tức vào phòng trú ẩn của gia đình.

"Tôi nghe thấy một tiếng nổ lớn", Amir nhớ lại. "Mở cửa ra thì thấy khói mù mịt. Đồ đạc ngổn ngang, tường nứt toác".

Nhiều địa điểm khác ở miền trung Israel thông báo bị đầu đạn con của tên lửa đánh trúng, cảnh đổ nát xuất hiện ở nhiều nơi. Các chuyên gia xử lý bom mìn đang làm việc ở nhiều địa điểm có đầu đạn con sót lại.

Bộ Y tế Israel cho biết sáng nay thông báo có 192 người bị thương phải nhập viện trong vòng 24 giờ qua, trong đó có 177 ca chấn thương nhẹ. Một số người phải điều trị vì hoảng loạn.

Thiệt hại do một quả đạn con từ tên lửa Iran gây ra ở miền trung Israel, ngày 18/3.

Giới chức Israel cho biết đạn chùm của Iran có thể rải hàng chục đạn con, mỗi quả chứa vài kg thuốc nổ, trong bán kính khoảng 10 km. Trong một tuyên bố, IRGC cho biết đã sử dụng mẫu Khoramshahr-4 và Qadr "mang nhiều đầu đạn", cũng như Emad và Kheibar Shekan.

"Tên lửa mang đầu đạn chùm đang đặt ra thách thức mới cho phòng không Israel, khi họ không thể chặn được đạn con với kích thước nhỏ trong thời gian ngắn. Đó là một trong những cơ chế để vượt qua hệ thống phòng thủ hiện đại", Tal Inbar, chuyên gia tên lửa đang làm cố vấn cho các công ty quốc phòng Israel, cho biết.

Khoảnh khắc đạn con lao xuống Israel Khoảnh khắc loạt đạn con của Iran lao xuống miền trung Israel trong video đăng ngày 18/3.

