Vợ chồng Đỗ Thị Hà tái hiện đám cưới xưa

Hậu trường buổi chụp hình.
Tối 8/11, Đỗ Thị Hà chia sẻ về bộ ảnh cưới tái hiện đám cưới thời xưa. Cặp uyên ương diện áo dài kiểu dáng thập niên 1920 bằng chất liệu gấm, cải tiến với tà kép bên trong, đội nón ba tầm.
Tối 8/11, Đỗ Thị Hà chia sẻ về bộ ảnh cưới tái hiện đám cưới thời xưa. Cặp uyên ương diện áo dài kiểu dáng thập niên 1920 bằng chất liệu gấm, cải tiến với tà kép bên trong, đội nón ba tầm.
Hoa hậu Việt Nam kết hợp áo với quần lụa đen và hài, đeo kiềng vàng. Phụ nữ Bắc Bộ xưa trong những gia đình giàu có thương mang loại giày này - thiết kế chịu ảnh hưởng của trang phục triều Nguyễn.
Người đẹp nói hạnh phúc khi hai vợ chồng đồng điệu trong tâm hồn, lối sống. Cả hai quen và gắn bó hai năm trước khi tổ chức hôn lễ hôm 22/10 ở Quảng Trị.
Đỗ Thị Hà, 24 tuổi, đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2020, từng vào top 13 tại Miss World 2021. Nhiều năm qua, cô đắt show trên sàn diễn trong nước, là "nàng thơ" của nhiều nhà thiết kế. Cô tốt nghiệp chuyên ngành Luật kinh doanh, Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội. Hiện cô kinh doanh mảng làm đẹp.
Hoa hậu Việt Nam kết hợp áo với quần lụa đen và hài, đeo kiềng vàng. Phụ nữ Bắc Bộ xưa trong những gia đình giàu có thương mang loại giày này - thiết kế chịu ảnh hưởng của trang phục triều Nguyễn.
Người đẹp nói hạnh phúc khi hai vợ chồng đồng điệu trong tâm hồn, lối sống. Cả hai quen và gắn bó hai năm trước khi tổ chức hôn lễ hôm 22/10 ở Quảng Trị.
Đỗ Thị Hà, 24 tuổi, đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2020, từng vào top 13 tại Miss World 2021. Nhiều năm qua, cô đắt show trên sàn diễn trong nước, là "nàng thơ" của nhiều nhà thiết kế. Cô tốt nghiệp chuyên ngành Luật kinh doanh, Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội. Hiện cô kinh doanh mảng làm đẹp.
Doanh nhân Viết Vương đội khăn xếp, diện áo dài mang các biểu tượng của trường thọ, may mắn, bưng đĩa đựng trà và trầu cau.
Doanh nhân Viết Vương đội khăn xếp, diện áo dài mang các biểu tượng của trường thọ, may mắn, bưng đĩa đựng trà và trầu cau.
Hoa hậu cho biết vợ chồng cô luôn trân trọng những giá trị truyền thống của quê hương, nguồn cảm hứng để cô thực hiện bộ ảnh cưới.
Hoa hậu cho biết vợ chồng cô luôn trân trọng những giá trị truyền thống của quê hương, nguồn cảm hứng để cô thực hiện bộ ảnh cưới.
Theo hoa hậu, từ khi yêu và cưới, Viết Vương chiều vợ, luôn làm theo mọi mong muốn của cô, từ thói quen ăn uống, đi mua sắm đến du lịch. Bên cạnh đó, anh cũng giúp cô có thêm kiến thức và kinh nghiệm kinh doanh.
Theo hoa hậu, từ khi yêu và cưới, Viết Vương chiều vợ, luôn làm theo mọi mong muốn của cô, từ thói quen ăn uống, đi mua sắm đến du lịch. Bên cạnh đó, anh cũng giúp cô có thêm kiến thức và kinh nghiệm kinh doanh.
Nguyễn Viết Vương, sinh năm 1994, là tổng giám đốc Tập đoàn Sơn Hải, có đời sống kín tiếng.
Sau lễ cưới tại Quảng Trị - quê nhà của chú rể hồi tháng 10, tối nay 9/11, vợ chồng Đỗ Thị Hà tổ chức thêm tiệc cưới ở Hà Nội với sự tham gia của nhiều bạn bè, đồng nghiệp thân thiết.
Nguyễn Viết Vương, sinh năm 1994, là tổng giám đốc Tập đoàn Sơn Hải, có đời sống kín tiếng.
Sau lễ cưới tại Quảng Trị - quê nhà của chú rể hồi tháng 10, tối nay 9/11, vợ chồng Đỗ Thị Hà tổ chức thêm tiệc cưới ở Hà Nội với sự tham gia của nhiều bạn bè, đồng nghiệp thân thiết.
Ý Ly
Ảnh, video: Nhân vật cung cấp