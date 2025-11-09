Vợ chồng Đỗ Thị Hà tái hiện đám cưới xưa

Hoa hậu Việt Nam kết hợp áo với quần lụa đen và hài, đeo kiềng vàng. Phụ nữ Bắc Bộ xưa trong những gia đình giàu có thương mang loại giày này - thiết kế chịu ảnh hưởng của trang phục triều Nguyễn.

Người đẹp nói hạnh phúc khi hai vợ chồng đồng điệu trong tâm hồn, lối sống. Cả hai quen và gắn bó hai năm trước khi tổ chức hôn lễ hôm 22/10 ở Quảng Trị.

Đỗ Thị Hà, 24 tuổi, đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2020, từng vào top 13 tại Miss World 2021. Nhiều năm qua, cô đắt show trên sàn diễn trong nước, là "nàng thơ" của nhiều nhà thiết kế. Cô tốt nghiệp chuyên ngành Luật kinh doanh, Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội. Hiện cô kinh doanh mảng làm đẹp.