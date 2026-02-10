Vợ chồng David Beckham bán penthouse giá 24 triệu USD

Cựu danh thủ David Beckham và vợ - nhà thiết kế Victoria - bán căn penthouse ở Mỹ với giá 24,6 triệu USD (khoảng 636 tỷ đồng).

Ngày 6/2, trang The Real Deal đưa tin vợ chồng Beckham bán căn hộ nằm trên tầng 59 thuộc tòa One Thousand Museum ở thành phố Miami, bang Florida (Mỹ). Với diện tích khoảng 960 m2, nhà có năm phòng ngủ, sáu phòng tắm, phòng gym tại gia cùng hệ thống cửa sổ được lắp kính từ trần đến sàn và ban công có tầm nhìn hướng biển.

Vợ chồng Beckham tại buổi ra mắt phim tài liệu mới của Victoria hồi tháng 10/2025. Ảnh: Instagram/ David Beckham

Theo Elle Decor, tòa chung cư cao 62 tầng do "nữ hoàng đường cong" - kiến trúc sư người Iraq Zaha Hadid - thiết kế, hoàn thành năm 2019. Đây cũng là một trong những dự án cuối cùng của Hadid trước khi bà qua đời năm 2016 ở tuổi 66. Vic-Beck thuộc nhóm người đầu tiên sở hữu penthouse, mua với giá 19,8 triệu USD khi công trình khai trương năm 2020.

Trang tin cho biết David Beckham đã đi khảo sát tòa nhà năm 2019 trước khi quyết định mua. Thời điểm ấy, anh cân nhắc chuyển đến Nam Florida sau khi thành lập đội bóng Inter Miami CF. Cặp sao mua căn hộ thông qua công ty Beckham Brand Limited của cựu danh thủ. Trong một bài đăng trên Instagram năm 2021, Victoria từng khoe một góc phòng khách nhưng không để lộ nội thất bên trong.

Bên ngoài tòa One Thousand Museum. Cao ốc gồm 84 căn hộ, có nhiều tiện nghi gồm sân bay trực thăng, đường lái xe có mái che, thang máy siêu tốc, khu vực tắm nắng. Ảnh: Mega

Cũng theo Elle Decor, nhà Beckham có nhiều bất động sản trị giá hàng chục triệu USD khắp thế giới. Tại Mỹ, ngoài căn nhà vừa bán, họ còn một biệt thự hơn 1.200 m2 có giá 72,3 triệu USD, nằm bên vịnh Biscayne, Florida. Nơi này gồm chín phòng ngủ, 13 phòng tắm với nhiều khu vực tiện nghi như phòng gym, hồ bơi vô cực, nhà bếp ngoài trời và spa. Hiện cặp sao dành phần lớn thời gian sống tại dinh thự thuộc khu Holland Park, London.

Thương vụ bán nhà của Beckham diễn ra trong bối cảnh Vic-Beck có mâu thuẫn với vợ chồng con trai lớn Brooklyn-Nicola. Tháng 1, Brooklyn khiến truyền thông quốc tế chấn động khi đăng bài "kể tội" bố mẹ trên Instagram, tuyên bố không muốn làm lành với cả nhà. Gần đây, anh tiếp tục gây chú ý khi xóa hình xăm về gia đình ruột thịt. Đến nay, những người trong cuộc chưa lên tiếng về vụ bất hòa.

Trailer phim tài liệu "Victoria Beckham" Trailer phim tài liệu "Victoria Beckham" (2025). Video: Netflix

Phương Thảo (theo Elle Decor, The Real Deal)