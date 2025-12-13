Vợ chồng Đạt G cổ vũ Hằng BingBoong tái xuất

TP HCMĐạt G hỗ trợ chuyên môn, còn vợ anh động viên tinh thần giúp Hằng BingBoong quay lại âm nhạc sau biến cố hôn nhân.

Hằng BingBoong đón bạn bè, đồng nghiệp thân thiết dự sự kiện ra mắt MV Kèo thơm và E.P cùng tên, ngày 12/12. "Đã lâu tôi mới quay lại với nghề, hạnh phúc vì vẫn nhận được sự yêu thương của mọi người", cô nói.

Vợ chồng Đạt G thân thiết Hằng BingBoong nhiều năm qua. Thời điểm ca sĩ quyết định sang Pháp định cư với bạn trai rồi sinh con đầu lòng, họ ít cơ hội nói chuyện. Khi chuyện tình cảm của cô tan vỡ do bất đồng quan điểm sống, Hằng BingBoong ôm con về nước với nhiều nỗi buồn và mất cảm hứng làm nghề. Vợ chồng Đạt G ở cạnh, động viên để cô sớm trở lại.

Vợ chồng Đạt G chúc mừng Hằng BingBoong (giữa) tái xuất.

Trong dự án, anh đồng hành cô ở nhiều vai trò như nhạc sĩ, nhà sản xuất. "Tôi cảm nhận âm nhạc trong con người chị vẫn âm ỉ và cần khơi dậy để ngọn lửa ấy bùng cháy lên", Đạt G nói.

Hằng BingBoong nói biết ơn vì sau loạt thăng trầm cuộc sống, mọi người vẫn ở cạnh, cho cô lời khuyên lẫn động lực. Cô kể ngày đầu bước vào phòng thu khi trở lại, cô không thể hát bởi tâm trạng ngổn ngang, cổ họng nghẹn cứng. Lúc đó, Đạt G không nóng giận mà cổ vũ bằng câu nói "Chị làm tốt rồi nhưng mình cùng thu lại để hay hơn nhé".

Theo Hằng BingBoong, họ còn thấu hiểu nhau qua các câu chuyện cuộc sống, chia sẻ cách nuôi dạy con. Đạt G, Cindy Lư, Hằng BingBoong thường dành những ngày đầu tuần để làm việc, còn thứ bảy, chủ nhật sẽ đi chơi thể thao cùng nhau, dành thời gian cho các bé.

Hằng BingBoong hát "Thích hay còn yêu còn chưa biết" Hằng BingBoong hát "Thích hay còn yêu còn chưa biết" (Đạt G sáng tác). Ca khúc từng được Lona Kiều Loan phát hành năm 2022 nhưng nay BingBoong làm mới để đưa vào E.P.

Trong E.P, Hằng BingBoong còn hợp tác đồng nghiệp lâu năm như Justatee, Hoàng Tôn hay cộng sự mới gồm 2pillz, rapper KayC, Nhật Nguyễn, Zoshy.

MV "Kèo thơm" của Hằng BingBoong MV "Kèo thơm". Video: Nhân vật cung cấp Ca sĩ mang đến diện mạo trẻ trung trong loạt nhạc phẩm mới như Kèo thơm, Mở bát, Buondaqua. Về phần âm nhạc, Hằng BingBoong giữ thế mạnh dòng nhạc R&B nhưng thực hiện bản phối hiện đại hơn. Trong MV chủ đề, cô nhuộm tóc theo nhiều phong cách. Hằng BingBoong còn thực hiện màn vũ đạo khó với nhóm vũ công. Nhạc sĩ Châu Đăng Khoa bất ngờ trước sự "lột xác" của đàn chị. "Tôi kỳ vọng sự trở lại của Hằng BingBoong mang đến sự thú vị cho khán giả", anh nói. Giọng ca Thu cuối cho biết áp lực trước sự thay đổi của làng nhạc lẫn việc xuất hiện nhiều gương mặt Gen Z tài năng. "Nếu không dám thử nghiệm hoặc thay đổi, tôi sẽ mãi dậm chân tại chỗ, không biết mình phù hợp điều gì. Do đó, tôi gạt nỗi sợ qua một bên để bước tiếp", ca sĩ nói. Hình ảnh mới theo phong cách phóng khoáng của Hằng BingBoong.

Cô tên thật là Vũ Thanh Hằng, 36 tuổi, được khán giả biết đến từ sau chương trình Giọng hát Việt mùa đầu tiên vào năm 2012. Cô để lại dấu ấn trong các ca khúc Nhiều hơn lúc ban đầu, Lối vắng, Nói em nghe về cô ấy, nhất là hit Thu cuối.

Hằng BingBoong quen bạn trai người Pháp gốc Việt kém cô hai tuổi. Năm 2020, cô thông báo nghỉ hát, sang Pháp sinh sống. Một năm sau, ca sĩ chia tay bạn trai, bắt đầu cuộc sống nuôi con một mình, hiện bé năm tuổi.

Tân Cao

Ảnh, video: Nhân vật cung cấp