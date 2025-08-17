2pillz - 'nhà sản xuất âm nhạc tỷ view'

Album Pillzcasso của anh được trang âm nhạc chấm 7,1 điểm, ngang với Ruby của Jennie (Blackpink), trong tháng 8. Sản phẩm thuộc top album của ca sĩ châu Á được lựa chọn để đánh giá. 2pillz là gương mặt thứ hai trong nước nhận sự quan tâm của chuyên trang sau Hoàng Thùy Linh với Hồi (2022) - từng được đánh giá với 7.0 điểm.
Pitchfork ra đời vào năm 1995 tại Mỹ, ban đầu là một website nhỏ, chuyên nhận xét album mang phong cách indie. Năm 2015, Condé Nast - tập đoàn sở hữu The New Yorker, Vogue, GQ mua lại trang, giúp gia tăng độ phủ và uy tín. Vài năm trở lại đây, đơn vị mở rộng đánh giá cả pop, hip hop, R&B, nhạc điện tử, hút sự quan tâm của nghệ sĩ quốc tế, hãng đĩa, nhà sản xuất.
Các chuyên gia đánh giá sản phẩm dựa trên các yếu tố: Chất lượng sản xuất, ý tưởng và sự mới mẻ, tính thống nhất, khả năng đóng góp cho bối cảnh âm nhạc chung. Theo thang điểm 10, album thường được xếp ở các mức độ gồm rất tốt, đáng nghe (7.0 -8.0 điểm) và rất hiếm (8.0+ điểm).
Trong bài viết về Pillzcasso, cây viết Joshua Minsoo Kim giới thiệu album của 2pillz tập hợp các bản dance pop, quy tụ nhiều nghệ sĩ Việt. "Album mang sắc thái thư giãn và tiết chế, là tuyên ngôn âm nhạc mạnh mẽ của Vpop trong năm", tác giả bình luận.
Nhạc phẩm Đến lúc này thì nằm trong album của 2pillz do tlinh thể hiện.
2pillz phát hành dự án hồi tháng 7, gồm 14 ca khúc do Văn Mai Hương, Phương Dung, Mono, tlinh, GreyD, GDucky, Orange, Vũ Phụng Tiên thể hiện. Sau khi ra mắt, album từng đạt top một bảng xếp hạng các album được nghe nhiều nhất trên iTunes Việt Nam, iTunes Đức, top 3 iTunes Canada.
Joshua Minsoo Kim cho biết hứng thú về cách 2pillz kết hợp nhiều dòng nhạc như pop, house, afrobeat, bossanova. Anh còn đưa bolero vào album thông qua các nhạc cụ như đàn đá, T'rưng, sáo. "Không có album Vpop nào hiện nay thể hiện được sự chuyển mình về thế hệ rõ rệt, tự tin như Pillzcasso", bài đánh giá có đoạn.
Nhà sản xuất Wokeup nhận xét 2pillz hiện là gương mặt trẻ đa năng vì có thể sáng tác, sản xuất nhạc, chơi DJ. Rapper tlinh cho biết luôn đặt niềm tin mỗi khi làm việc cùng 2pillz.
2pillz đặt tên album lấy cảm hứng từ danh họa Pablo Picasso - một biểu tượng nghệ thuật nổi loạn và không giới hạn. Anh nhìn nhận dự án là dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp sau 5 năm.
"Tôi không chỉ chứng minh năng lực, sự sáng tạo mà còn muốn cho người nghe nhạc thấy tham vọng về định hình bản sắc âm nhạc mới. Tôi muốn dùng âm nhạc để vẽ nên màu sắc cá nhân hỗn loạn nhưng vẫn đầy chiều sâu", anh nói.
2pillz (thứ ba từ trái sang) quê Hà Nội. Anh được cộng đồng underground biết đến qua những bản phối hip hop. Tại Rap Việt mùa ba, anh đóng vai trò music producer của đội huấn luyện viên Thái VG, tạo nên các bản hit như Nơi ta sống (Mikelodic, Long Nón Lá), Yêu hay không yêu (Tọi, Hydra), Vành khuyên nhỏ (Liu Grace). Sau chương trình, anh được mọi người gọi với danh xưng "producer tỷ view" với tổng lượt xem ấn tượng trên TikTok cho các nhạc phẩm.
Anh từng du học Mỹ ngành công nghệ máy tính nhưng bỏ ngang. Cuối năm 2019, 2pillz về nước bắt tay làm nhạc. Năm 2023, gương mặt trẻ Nam tiến, gia nhập một công ty, bắt đầu hoạt động chuyên nghiệp.
2pillz từng ra mắt dự án đầu tay gồm tám bản phối mang tên The SUNset. Anh còn hợp tác trong các dự án LAVIAI remix (Wxrdie - Hiếu Thứ Hai), Em iu (Andree), tình wá akk (GreyD). Dấu ấn lớn của anh phải kể đến lần bắt tay rapper tlinh (phải) qua ái - album nổi bật của làng nhạc năm 2023, trong đó gây tiếng vang nhất là ca khúc Nếu lúc đó. Bảng xếp hạng cuối năm của tạp chí âm nhạc NME (Anh) từng xếp sản phẩm vào top 25 album châu Á hay nhất.
Ca khúc Nếu lúc đó của tlinh do 2pillz sản xuất.
Theo 2pillz, môi trường sống tại nước ngoài giúp anh tiếp xúc văn hóa hip hop Âu Mỹ, hiểu cách nền công nghiệp âm nhạc lớn nhất thế giới vận hành. Nhờ đó, khi làm nghề trong nước, anh vận dụng tư duy hiện đại, không đóng khung hay đi theo lối mòn.
Anh bên cây đàn quen thuộc dùng để sáng tác, làm nhạc.
2pillz kết hợp nhiều chất liệu trong một bài nhạc. Nhà sản xuất nói thích nhạc afrobeat và các thể loại biến tấu liên quan. Anh thường hòa trộn các dòng nhạc, rồi tự đặt tên như boleafro (bolero + afro), ballafro (ballad + afro).
2pillz đề cao quan điểm làm nghề: ưu tiên phát triển cá tính nghệ thuật nhưng không lấn át màu sắc của nghệ sĩ hợp tác chung.
Anh thường nói về công việc đang theo đuổi bằng cụm từ "họa nhạc", muốn mang đến cho người nghe cảm giác phấn khích xen lẫn chữa lành.
Anh đặt kỳ vọng tôn vinh văn hóa Việt nhiều hơn trong từng sản phẩm. "Càng tìm hiểu, tôi nhận ra quê hương có quá nhiều di sản về âm nhạc để người khác trầm trồ. Tại sao miếng đá, thanh tre, trúc lại tạo ra được âm thanh trong trẻo, mát lành? Tôi luôn tự hào về những sáng tạo của người Việt", 2pillz nói.
2pillz từng bị bố mẹ ngăn cản theo đuổi âm nhạc. Tuy nhiên, hiện anh đã tạo được niềm tin với họ nhờ gặt hái thành quả nhất định.
Fan nhận xét 2pillz có ngoại hình điển trai, phong cách thời trang trẻ trung. Anh từng lọt "mắt xanh" của nhiều thương hiệu thời trang. Đầu tháng 8, 2pillz tham dự sự kiện ở TP HCM, cùng diễn viên Mai Davika - người được mệnh danh là "ma nữ" xinh đẹp, người Thái Lan.
Anh kín tiếng về chuyện tình cảm, muốn khán giả nhìn nhận mình qua sản phẩm âm nhạc hơn là chuyện riêng tư. Đời thường, 2pillz thích yoga, thiền.
