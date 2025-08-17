2pillz - 'nhà sản xuất âm nhạc tỷ view'

Album Pillzcasso của anh được trang âm nhạc chấm 7,1 điểm, ngang với Ruby của Jennie (Blackpink), trong tháng 8. Sản phẩm thuộc top album của ca sĩ châu Á được lựa chọn để đánh giá. 2pillz là gương mặt thứ hai trong nước nhận sự quan tâm của chuyên trang sau Hoàng Thùy Linh với Hồi (2022) - từng được đánh giá với 7.0 điểm.

Pitchfork ra đời vào năm 1995 tại Mỹ, ban đầu là một website nhỏ, chuyên nhận xét album mang phong cách indie. Năm 2015, Condé Nast - tập đoàn sở hữu The New Yorker, Vogue, GQ mua lại trang, giúp gia tăng độ phủ và uy tín. Vài năm trở lại đây, đơn vị mở rộng đánh giá cả pop, hip hop, R&B, nhạc điện tử, hút sự quan tâm của nghệ sĩ quốc tế, hãng đĩa, nhà sản xuất.

Các chuyên gia đánh giá sản phẩm dựa trên các yếu tố: Chất lượng sản xuất, ý tưởng và sự mới mẻ, tính thống nhất, khả năng đóng góp cho bối cảnh âm nhạc chung. Theo thang điểm 10, album thường được xếp ở các mức độ gồm rất tốt, đáng nghe (7.0 -8.0 điểm) và rất hiếm (8.0+ điểm).

Trong bài viết về Pillzcasso, cây viết Joshua Minsoo Kim giới thiệu album của 2pillz tập hợp các bản dance pop, quy tụ nhiều nghệ sĩ Việt. "Album mang sắc thái thư giãn và tiết chế, là tuyên ngôn âm nhạc mạnh mẽ của Vpop trong năm", tác giả bình luận.