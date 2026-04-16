Vợ chồng Châu Nhuận Phát ở nhà hơn 25 triệu USD

Diễn viên Hong Kong Châu Nhuận Phát và vợ sống ở ngôi nhà 285 m2, trị giá 200 triệu HKD (25,5 triệu USD).

Ngày 16/4, trang HK01 đăng ảnh nghệ sĩ 70 tuổi lái xe về nhà của ông ở Kowloon Tong. Theo nguồn tin, ông và bà Trần Hội Liên sống ở đây từ năm 1990, không đổi nơi ở. Giá thị trường của bất động sản khoảng 200 triệu HKD (25,5 triệu USD), tăng 15 lần so với lúc họ mua vào năm 1990.

Châu Nhuận Phát lái xe về nhà riêng. Ảnh: HK01

Ngoài ngôi nhà ở Kowloon Tong, vợ chồng Châu Nhuận Phát sở hữu biệt thự đắt đỏ khu Sunshine Villa, diện tích nhà ở 236 m2, ngoài ra có vườn hoa 185 m2. Ngôi nhà ở vị trí cao, có thể ngắm cảnh biển. Gia đình Châu Nhuận Phát không ở thường xuyên, cũng không cho thuê bất động sản này.

Ông và người thân nắm ít nhất bảy ngôi nhà và một mảnh đất, tổng trị giá hơn một tỷ HKD (128 triệu USD). Tài tử và bà Trần Hội Liên gắn bó 38 năm, không có con. Trần Hội Liên vừa là quản lý vừa là trợ lý của chồng, được gọi là "nữ cường" bảo vệ Châu Nhuận Phát. Theo St Headline, bà Trần xuất thân gia tộc giàu có ở Singapore, từ khi kết hôn, tiền Châu Nhuận Phát kiếm được đều do vợ quản lý.

Vợ chồng Châu Nhuận Phát và Trần Hội Liên. Ảnh: HK01

Châu Nhuận Phát xuất thân gia đình nghèo. Trước khi gia nhập đài TVB, ông làm nhân viên đánh giày, trợ lý văn phòng, nhân viên vận chuyển bưu kiện, nhân viên khách sạn, tài xế taxi. 50 năm đóng phim, tài tử gặt hái thành công với Võng trung nhân, Bến Thượng Hải, Dương gia tướng, Bản sắc anh hùng, Ngọa hổ tàng long, Thần Bài.

Những năm gần đây, tài tử ít đóng phim, ông thường được khán giả trông thấy chạy bộ, ăn uống ở quán bình dân, uống cà phê lề đường cùng những người bạn mê nhiếp ảnh. Châu Nhuận Phát còn lặn biển, nghiên cứu bấm huyệt chân, chữa bệnh bằng massage, học cách sơ cứu khi gặp tai nạn trong quá trình vận động.

Châu Nhuận Phát đón sinh nhật bên vợ Châu Nhuận Phát đón sinh nhật bên vợ năm ngoái. Video: Wenweipo

Diễn viên truyền cảm hứng vận động cho nhiều người quen, trong video trên trang cá nhân hồi tháng 1, tài tử Trịnh Tắc Sĩ cho biết Châu Nhuận Phát hướng dẫn ông rèn luyện sức khỏe. Trịnh Tắc Sĩ nói: "Cảm ơn Châu Nhuận Phát tặng tôi cuộc đời mới. Thực sự biết ơn sư phụ. Nhờ sư phụ kiên trì hướng dẫn và đôn đốc, tôi mới thực hiện được ước mơ tham gia giải chạy".

Như Anh (theo HK01)