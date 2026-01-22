Sao 'Hoàng Phi Hồng': Châu Nhuận Phát tặng tôi cuộc đời mới

Tài tử Hong Kong Trịnh Tắc Sĩ, đóng series "Hoàng Phi Hồng", cảm ơn Châu Nhuận Phát giúp cuộc đời ông ý nghĩa hơn.

Theo TVBS, Châu Nhuận Phát và nhóm bạn nghệ sĩ của ông là tâm điểm giải chạy marathon ở Hong Kong cuối tuần trước. Trong đó, Trịnh Tắc Sĩ hoàn thành chặng đường 10 km trong khoảng hai tiếng.

Trịnh Tắc Sĩ khiến nhiều người ngạc nhiên vì trước đây đi lại chậm chạp, sức khỏe yếu do mắc tiểu đường và các bệnh tuổi già. Nghệ sĩ cho biết đã thay đổi, khoảng một năm qua ông giảm 35 kg, hiện còn 100 kg. Trịnh Tắc Sĩ điều chỉnh lối sống, đặt mục tiêu giảm cân từng giai đoạn, chơi các môn thể thao chạy bộ, bowling.

Ông Trịnh Tắc Sĩ gọi Châu Nhuận Phát là "sư phụ". Ảnh: HK01

Từ tháng 3/2025 đến nay, từ số 0, ông rèn luyện sức bền, hiện có thể hoàn thành 10 km. Tài tử nói: "Cảm ơn Châu Nhuận Phát tặng tôi cuộc đời mới. Thực sự biết ơn sư phụ. Nhờ sư phụ kiên trì hướng dẫn và đôn đốc, tôi mới thực hiện được ước mơ".

Trịnh Tắc Sĩ nói vô cùng hạnh phúc khi chạy đến đích, bạn bè ở bên hoan hô, vỗ tay chúc mừng ông. Chạy bộ giúp ông thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn, nhận ra cần đặt mục tiêu và thử làm những điều mới, dù trước đó bản thân nghĩ "mình không có sức, không thể làm được".

Châu Nhuận Phát, Trịnh Tắc Sĩ chạy marathon Châu Nhuận Phát, Trịnh Tắc Sĩ ở giải chạy. Video: Weibo

Nghệ sĩ 75 tuổi là gương mặt quen thuộc màn ảnh Hong Kong, hoạt động ở làng giải trí hơn 50 năm. Ông từng hai lần thắng Nam diễn viên chính xuất sắc giải Kim Tượng nhờ các phim Hà tất hữu ngã (Why Me?) năm 1985 và The Log năm 1996.

Diễn viên đóng vai phụ trong nhiều tác phẩm nổi tiếng, trong đó có Lâm Thế Vinh - đại đồ đệ của Hoàng Phi Hồng - trong loạt phim Hoàng Phi Hồng do Từ Khắc đạo diễn. Trịnh Tắc Sĩ gây ấn tượng bởi ngoại hình to béo, lối diễn chất phác, tạo tiếng cười cho tác phẩm.

Ông còn đóng Diệp Vấn 2, Diệp Vấn 3, Diệp Vấn 4, Trùm Hương Cảng, Truy long, Tảo độc 2, The Prosecutor (2024). Năm ngoái, ông ra mắt A Gilded Game, hợp tác Lưu Đức Hoa, Âu Hào, Nghê Ni. Tài tử kết hôn năm 1990, có hai con.

Châu Nhuận Phát năm nay 71 tuổi, giảm đóng phim, dành thời gian cho rèn luyện thể thao, các sở thích chụp hình, lặn biển. Ông còn nghiên cứu bấm huyệt chân, chữa bệnh bằng massage, học cách sơ cứu khi gặp tai nạn trong quá trình vận động. 50 năm sự nghiệp, tài tử gặt hái thành công với Võng trung nhân, Bến Thượng Hải, Dương gia tướng, Bản sắc anh hùng, Ngọa hổ tàng long, Thần Bài. Năm ngoái, Châu Nhuận Phát ra mắt phim Thám tử phố Tàu 1900 với vai người đứng đầu hiệp hội do cộng đồng người Hoa thành lập tại Mỹ - phim hiếm hoi ông tham gia trong 5 năm qua.

Như Anh (theo HK01, TVBS)