Vợ chạy 10 km tưởng nhớ Diogo Jota

Bồ Đào NhaRute Cardoso hoàn thành cuộc đua 10 km tại Porto với số áo 20, trong Ngày của Cha đầu tiên kể từ khi cố tiền đạo Liverpool Diogo Jota tử nạn.

Trước thềm Ngày của Cha tại Bồ Đào Nha ngày 19/3, Rute tham gia cuộc chạy 10 km tại quê nhà Porto, mang số bib 20 - số áo gắn liền với Jota tại Liverpool lúc sinh thời.

Cô hoàn thành cự ly với thành tích 52 phút 7 giây.

Rute chia sẻ loạt ảnh trên mạng xã hội kèm dòng trạng thái ngắn gọn: "Số 20 và tình yêu vĩnh cửu trong cuộc chạy Ngày của Cha".

Bài đăng nhận được nhiều lời động viên từ người hâm mộ, trong đó một CĐV nhắn nhủ "You’ll Never Run Alone" (Bạn sẽ không bao giờ phải chạy một mình), biến thể từ khẩu hiệu "You’ll Never Walk Alone" (Bạn sẽ không bao giờ bước đi một mình) của Liverpool.

Trước đó, Rute tham gia giải chạy Sao Silvestre do Porto, tiếp tục sử dụng số 20 và đăng dòng chú thích "20+10", ám chỉ số áo của Jota cùng quãng đường đã chinh phục.

Diogo Jota và em trai Andre Silva thiệt mạng khi lái xe từ Bồ Đào Nha đến Tây Ban Nha để bắt phà sang Anh hôm 3/7/2025. Chiếc xe được cho là nổ lốp, trước khi văng ra lề đường và bốc cháy. Jota di chuyển bằng xe theo lời khuyên không nên đi máy bay của bác sĩ - biện pháp tránh gây áp lực lên phổi sau ca phẫu thuật không lâu trước đó.

Bi kịch xảy ra chỉ vài tuần sau khi tiền đạo 28 tuổi kết hôn với Rute. Jota và Rute cùng 28 tuổi, quen nhau từ thời học cấp ba, có ba người con.

Sau sự ra đi đột ngột của Jota, nhiều hoạt động tưởng niệm đã được tổ chức. Liverpool quyết định treo vĩnh viễn áo số 20 ở tất cả các đội bóng. Người hâm mộ vẫn duy trì việc hát bài ca dành cho anh ở phút 20 mỗi trận sân nhà mùa này.

Chủ sở hữu CLB, Fenway Sports Group, cũng cam kết hỗ trợ Rute và ba con, gồm việc chi trả toàn bộ hợp đồng còn lại của Jota - trị giá khoảng 18,7 triệu USD - tương đương 187.000 USD mỗi tuần.

Tháng 12/2025, hai trong ba người con của Jota xuất hiện với vai trò mascot (nắm tay cầu thủ ra sân) khi Liverpool đối đầu Wolves tại Ngoại hạng Anh. Người hâm mộ hai đội đã dành nhiều khoảnh khắc tưởng nhớ xúc động trong trận đấu, và Rute sau đó gửi lời cảm ơn.

"Từ tận đáy lòng, tôi xin cảm ơn CLB và tất cả người hâm mộ vì tình yêu, sự tôn trọng và ủng hộ trong giai đoạn vô cùng khó khăn này. Những thông điệp và cử chỉ của mọi người có ý nghĩa hơn bất kỳ lời nói nào", cô viết.

Hồng Duy (theo Daily Mail)