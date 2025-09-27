Slot: 'Trả lương cho gia đình Jota là điều hiếm thấy trong bóng đá'

AnhHLV Arne Slot xác nhận Liverpool sẽ chi trả toàn bộ phần lương còn lại trong hợp đồng của cố tiền đạo Diogo Jota cho vợ Rute Cardoso và ba con nhỏ của anh, như hành động tri ân đặc biệt.

Diogo Jota và em trai Andre Silva thiệt mạng khi lái xe từ Bồ Đào Nha đến Tây Ban Nha để bắt phà sang Anh hôm 3/7. Chiếc xe được cho là nổ lốp, trước khi văng ra lề đường và bốc cháy. Jota di chuyển bằng xe theo lời khuyên không nên đi máy bay của bác sĩ - biện pháp tránh gây áp lực lên phổi sau ca phẫu thuật không lâu trước đó.

HLV Arne Slot (trái) chỉ đạo Diogo Jota trong trận Liverpool thắng Sevilla 4-1 trên sân Anfield ngày 11/8/2024. Ảnh: Reuters

Truyền thông Anh đưa tin Liverpool sẽ tôn trọng hợp đồng còn hai năm của Jota, trị giá khoảng 18,7 triệu USD - tương đương 187.000 USD mỗi tuần. Ngày 25/9, HLV Arne Slot xác nhận thông tin này, đồng thời nhấn mạnh đây là hành động không bình thường trong bóng đá.

"Thành phố đã chìm trong đau thương, nhưng cách mà người hâm mộ, các cầu thủ và cả CLB ứng xử khiến tôi vô cùng xúc động", nhà cầm quân người Hà Lan chia sẻ trên TNT Sports. "Chủ sở hữu thường xuyên bị chỉ trích, như HLV, nhưng lần này họ đã làm một điều phi thường: quyết định trả lương cho toàn bộ thời gian còn lại của hợp đồng cho vợ và các con của Jota. Nhiều người nghĩ đó là điều bình thường, nhưng trong bóng đá, đó là điều rất hiếm thấy".

Slot cũng mô tả khoảnh khắc khó khăn khi cả đội phải trở lại tập luyện sau tang lễ tại Bồ Đào Nha. "Cuộc sống vẫn phải tiếp diễn, nhưng đôi khi tôi tự hỏi vợ và con anh ấy phải chịu đựng thế nào. Với họ, nỗi đau sẽ kéo dài mãi mãi", ông bày tỏ.

Rute Cardoso dự lễ trao giải Quả Bóng Vàng 2025, nơi Diogo Jota và em trai Andre Silva được tri ân đặc biệt. Ảnh: Reuters

Trong mùa hè, Liverpool đã tổ chức nhiều hoạt động tưởng niệm. Áo số 20 của Jota được CLB treo vĩnh viễn ở tất cả các cấp độ đội bóng. Trên sân Anfield, cổ động viên hát vang ca khúc dành riêng cho anh vào phút thứ 20 của mỗi trận.

Tại lễ trao giải Quả bóng Vàng ở Paris hồi đầu tuần, Jota và em trai Andre Silva cũng được tưởng nhớ. Vợ anh, Rute Cardoso đại diện gia đình tham dự sự kiện. Những đồng đội như Virgil van Dijk và Alisson Becker không giấu nổi sự nghẹn ngào khi màn tưởng niệm anh em Jota bắt đầu.

"Thành công có thể mang đến những cuộc diễu hành hoành tráng, nhưng chính cách CLB và người hâm mộ cùng nhau vượt qua bi kịch này mới cho thấy Liverpool thực sự đặc biệt đến nhường nào", Slot nhấn mạnh.

Hồng Duy (theo Daily Mail)