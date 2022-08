Vợ Brooklyn Beckham nói lý do không mặc váy mẹ chồng thiết kế

Nicola Peltz lên tiếng việc không mặc đầm do mẹ chồng Victoria Beckham thiết kế trong hôn lễ với Brooklyn hồi tháng 4.

Hậu trường chụp ảnh cưới của Brooklyn Beckham Nicola Peltz diện đầm cưới của Valentino bên Brooklyn Beckham. Video: Vogue

Hôm 10/8, trong cuộc phỏng vấn với Variety, nữ diễn viên cho biết gần một tháng qua, nhiều tin đồn cô và mẹ chồng bất hòa, xuất phát từ việc cô không mặc đầm cưới của Victoria Beckham. Sự việc buộc cô phải lên tiếng.

"Tôi đã định mặc đầm của Victoria Beckham và tôi thực sự muốn như vậy. Nhưng sau vài tháng chuẩn bị, mẹ chồng tôi nhận ra rằng các thợ may của bà không làm được như yêu cầu. Vì vậy tôi đã chọn một bộ váy khác. Tôi không bao giờ nói rằng tôi không muốn mặc đầm cưới do bà thiết kế", Nicola Peltz nói.

Sau khi kế hoạch đổ bể, Peltz đã tới Rome, Italy từ cuối tháng 12/2021 để đặt may trang phục cưới ở tiệm Valentino. Giám đốc sáng tạo Pierpaolo Piccioli thiết kế cho cô bộ váy dòng Haute Couture đắt đỏ, do những người thợ thủ công thực hiện. Trang phục đi theo phong cách tối giản, kèm găng tay trắng làm từ ren Pháp, khăn voan thêu hoa dài quét sàn.

Nicola Peltz bên cha - tỷ phú Nelson Peltz - trong ngày cưới. Ảnh: Vogue

Nicola Peltz và Brooklyn Beckham kết hôn tại biệt thự ven biển ở Palm Beach, Mỹ trị giá 100 triệu USD của cha cô dâu hôm 9/4. Nữ diễn viên kêu gọi khách mời dành tiền quyên góp từ thiện thay vì mua quà mừng. Toàn bộ kinh phí tổ chức gần bốn triệu USD do nhà gái chi trả.

Sinh năm 1995, Nicola Peltz là con gái của tỷ phú Nelson Peltz - nhà đầu tư nổi tiếng tại New York, giữ cổ phần nhiều công ty lớn. Cô đóng phim từ năm 11 tuổi, có vai diễn đột phá trong The Last Airbender (2010) và góp mặt trong Transformers: Age of Extinction (2014).

Họa Mi (theo Variety)