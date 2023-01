Vợ Brooklyn Beckham múa cột, ăn kiêng giữ dáng

Diễn viên Nicola Peltz - vợ Brooklyn Beckham - tập gym, múa cột, ăn kiêng khoa học, dưỡng da, giữ sắc vóc.

Dịp sinh nhật 28 tuổi hôm 9/1, Nicola Peltz được mẹ chồng và chồng gửi lời chúc mừng sinh nhật trên trang cá nhân. Brooklyn Beckham viết: "Ngay từ giây phút nhìn thấy em, anh đã nghĩ em là cô gái xinh đẹp nhất mà anh từng gặp. Kể từ khoảnh khắc ấy, anh vẫn cố tìm hiểu vì sao anh lại may mắn có được em, là của em. Anh yêu em rất nhiều, em yêu ạ và hy vọng em có một ngày tuyệt vời nhất vì em xứng đáng với điều đó".

Vợ chồng Brooklyn Beckham đón Giáng sinh bên nhau. Ảnh: Instagram Nicola Peltz

Diễn viên cao 1,66 m, số đo ba vòng 84-63-87 cm, thân hình mảnh mai. Để duy trì nhan sắc, vóc dáng, cô tập thể dục hàng ngày. Trước đây, Nicola thích tập luyện với mẹ, nhưng kể từ hồi hẹn hò và cưới Brooklyn, cô chuyển sang tập với anh. Theo Vouge, vợ chồng son cùng nhau tập luyện trong phòng tập thể dục tại nhà.

Trong cuộc phỏng vấn với tờ Violet Grey, Nicola cho biết thích tập hot yoga, tạ và các bài thể hình. Cô dành hai tiếng mỗi ngày, mỗi tuần tập năm ngày. Diễn viên tập hot yoga trong phòng 35-38 độ C nhằm tăng khả năng đào thải độc tố từ sâu bên trong cơ thể thông qua tuyến mồ hôi đồng thời đốt cháy lượng lớn calo, mỡ thừa.

Bên cạnh yoga, Nicola tập múa cột hàng tuần để tăng cường sự dẻo dai, uyển chuyển, đốt calo hiệu quả. Để cải thiện sức khỏe tim mạch, diễn viên thích đi bộ hơn chạy. Cô thực hiện 15 phút đi bộ nhanh, khởi động cơ thể và giúp máu lưu thông khắp các bộ phận. Nicola còn tham gia lớp đạp xe trong nhà (SoulCycle).

Nicola Peltz hướng dẫn cách trang điểm tự nhiên Nicola Peltz hướng dẫn cách trang điểm tự nhiên hàng ngày. Video: Vogue

Nicola Peltz ưu tiên ăn chay nhiều năm nay. Trong đám cưới hồi tháng 4 năm ngoái, người đẹp yêu cầu thực đơn có nhiều món thuần chay để phục vụ những khách có sở thích giống cô. Vợ Brooklyn dùng thực phẩm giàu protein, rau, trái cây, uống nhiều nước.

Bữa sáng của cô luôn có bánh mì ngũ cốc nguyên hạt, yến mạch, bánh crêpe, hoa quả. Bữa trưa, người đẹp chỉ ăn một bát salad. Diêm mạch và rau xanh luôn có trong bữa tối. Nicola nạp năng lượng cho cơ thể thường xuyên bằng các bữa ăn nhẹ với protein thuần chay. Sau những giờ tập luyện, cô thích ăn bánh crêpe việt quất. Ngoài những món chay, thỉnh thoảng cô ăn cá hồi và thưởng thức những món do chồng nấu.

Để giữ làn da tươi trẻ, mịn màng, con gái tỷ phú Mỹ Nelson Peltz ưu tiên việc dưỡng ẩm. Cô luôn mang theo nước hoa hồng, thỉnh thoảng xịt lên da để làm dịu và cấp nước. Mỗi tối, trước giờ đi ngủ, người đẹp chú trọng bước làm sạch gồm tẩy trang, rửa mặt, sử dụng mặt nạ đất sét thay vì mặt nạ giấy. Bên cạnh kem dưỡng ẩm cho da mặt, Nicola chăm sóc vùng da quanh mắt bằng kem đặc trị. Khi ra ngoài, cô luôn bôi kem chống nắng, mang kính râm để hạn chế tia UV.

Sinh năm 1995, Nicola Peltz đóng phim từ năm 11 tuổi, có vai diễn đột phá trong The Last Airbender (2010) và góp mặt trong Transformers: Age of Extinction (2014). Cô cưới Brooklyn Beckham năm 2022 sau gần ba năm hẹn hò. Năm ngoái, cô được tạp chí Us chọn vào nhóm Những ngôi sao mặc đẹp nhất năm 2022.

