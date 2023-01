Nicola Peltz - vợ Brooklyn Beckham - diện đầm xuyên thấu của nhà thiết kế Trần Khánh Duy ở tiệc sinh nhật.

Trong bức ảnh đăng trên trang cá nhân ngày 11/1, Nicola diện mốt khoe nội y với váy ngắn nhấn bằng bông hoa trên vai và đường cắt xẻ bất đối xứng ở tiệc sinh nhật tuổi 28. Thiết kế có giá 350 USD nằm trong bộ sưu tập mới của nhà thiết kế Trần Khánh Duy, được phối bốt Mary Jane ăn ý chủ đề thời trang Y2K của sự kiện.

Nicola Peltz diện váy của thương hiệu Việt, tay trong tay chồng Brooklyn Beckham tới tiệc sinh nhật mừng tuổi 28. Ảnh: HC

Nữ diễn viên đặt mua trang phục trên trang web và Instagram của thương hiệu do Khánh Duy sáng lập. Không phải lần đầu tiên vợ Brooklyn Beckham chọn đồ của nhà mốt. Trước bộ váy này, Nicola Peltz từng mua mẫu quần ống loe đính một bông hoa ở hông, phối áo phông trắng và giày platform.

Sinh năm 1995, Nicola Peltz là con gái của tỷ phú Nelson Peltz - nhà đầu tư nổi tiếng tại New York, giữ cổ phần nhiều công ty lớn. Cô đóng phim từ năm 11 tuổi, có vai diễn đột phá trong The Last Airbender (2010) và góp mặt trong Transformers: Age of Extinction (2014). Năm qua, người đẹp được tạp chí Us bình chọn là một trong những sao mặc đẹp nhất 2022.

Vợ Brooklyn Beckham diện váy của nhà thiết kế Việt Nicola Peltz chụp hình cho tạp chí Grazia hồi tháng 10/2022. Video: Grazia

Trần Khánh Duy sinh năm 1999, hiện sống và làm việc ở TP HCM. Năm 2019, anh thành lập thương hiệu FANCÌ. Các thiết kế của anh mang đậm phong cách thập niên 1990 và Y2K - hai xu hướng đang quay trở lại gây sốt trên thế giới.

Năm 2020, ca sĩ Rosé của Backpink đã chọn mặc corset của anh khiến tên tuổi hãng mốt trở nên nổi tiếng. Hai năm qua, nhiều ngôi sao đình đám diện đồ của Khánh Duy, trong đó có Hailey Bieber, Bella Hadid, Elsa Hosk, Dua Lipa, Addison Rae, Doja Cat, Olivia Rodrigo...

Ý Ly