Vợ Brooklyn Beckham bị nói 'kiểm soát chồng'

Nicola Peltz bị nói kiểm soát chồng - Brooklyn, con trai lớn nhà Beckham - do cả hai ăn mừng sinh nhật bố cô, phớt lờ gia đình của anh.

Trên Instagram ngày 1/7, diễn viên Nicola Peltz đăng ảnh chụp cùng Brooklyn Beckham và bố - tỷ phú Nelson Peltz - dịp sinh nhật 83 tuổi của ông. Trong phần chú thích, cô cho biết cảm thấy may mắn vì được làm con gái của ông, được bố yêu thương và ủng hộ. Cô đăng thêm nhiều ảnh Brooklyn thân thiết các thành viên khác trong gia đình.

Brooklyn Beckham và Nicola Peltz mừng sinh nhật tỷ phú Nelson Peltz. Ảnh: Instagram Nicola Peltz

Dưới phần bình luận, nhiều người bày tỏ bất bình khi thấy Brooklyn chung khung hình với nhà vợ khi đang vướng tin "phớt lờ" bố mẹ ruột. Vài tài khoản cho rằng Nicola đang kiểm soát chồng, ngầm khơi lại việc Brooklyn không dự sinh nhật 50 tuổi của bố anh - cựu danh thủ David Beckham. Họ khuyên con dâu nhà Beckham nên giúp Brooklyn hàn gắn người thân, thay vì ngăn cản.

Tuy nhiên, vài người bênh vực Nicola Peltz, nhận xét những lời chỉ trích cô vô lý. Theo họ, nhiều cá nhân không biết rõ thực hư mâu thuẫn giữa Brooklyn-Nicola và vợ chồng cựu danh thủ David Beckham, nhưng phán xét cả hai như biết rõ mọi chuyện.

Một bình luận gây chú ý khi được Nicola nhấn thích: "Thật vô lý khi mọi người vào phần bình luận nói về nhảm về chuyện ai đó kiểm soát một người đàn ông trưởng thành. Brooklyn là người lớn, có thể tự đưa ra quyết định. Hãy để cả hai được yên và dừng đổ lỗi cho phụ nữ về mọi thứ".

Brooklyn cũng đăng hình chụp cùng bố vợ kèm biểu tượng trái tim một ngày sau đó. Tương tự những lần trước, nhiều người phản đối việc anh xa cách bố mẹ ruột, gần gũi nhà vợ. Một số tài khoản chế giễu anh nên bỏ họ Beckham, chuyển sang họ Peltz. "Cái tên đó là thứ duy nhất giúp anh nổi tiếng, anh không xứng đáng với nó nếu cứ tiếp tục bỏ mặc gia đình - những người cho anh tất cả", trích bình luận của một người dùng Instagram.

Brooklyn Beckham (thứ ba từ trái sang) và họ hàng bên vợ. Ảnh: Instagram/ Brooklyn Beckham

Brooklyn vướng tin bất hòa nhà Beckham hơn ba tháng qua, hiện chưa rõ nguyên nhân. Anh ngừng đăng về những người ruột thịt từ Giáng sinh 2024 - cột mốc được cho bắt đầu mâu thuẫn. Trước đó, vợ chồng anh thường xuyên gặp gỡ, khoe ảnh hòa hợp với bố mẹ và các em trên trang cá nhân. Gần đây, cả hai liên tục vắng mặt trong các dịp trọng đại của nhà Beckham như sinh nhật của bố mẹ, "phớt lờ" việc bố nhận tước hiệu Hiệp sĩ từ Hoàng gia Anh hồi tháng 6.

Brooklyn Beckham, 26 tuổi, sinh ra tại Anh, là một trong những nepo baby (tương tự khái niệm "con ông cháu cha") nổi tiếng, luôn được bố mẹ ủng hộ theo đuổi đam mê. Anh từng làm nhiều nghề như người mẫu, barista, nhiếp ảnh gia, hợp tác một công ty để mở nhà hàng thời vụ, mở show nấu ăn nhưng không tạo dấu ấn. Hiện anh kinh doanh hãng xốt ớt Cloud23.

Nicola Peltz, 30 tuổi, sinh ra tại Mỹ, đóng phim từ năm 11 tuổi, có vai diễn đột phá trong The Last Airbender (2010) và góp mặt trong Transformers: Age of Extinction (2014). Người đẹp được tạp chí Us chọn vào nhóm Những ngôi sao mặc đẹp nhất năm 2022.

Cả hai gặp nhau lần đầu tại Coachella 2019 thông qua anh trai của cô là Diesel. Cặp sao bắt đầu đi chơi cùng nhau dịp Halloween và "không thể tách rời kể từ đó". Lễ cưới của họ diễn ra hồi tháng 4/2022 với kinh phí gần bốn triệu USD. Đôi trẻ đang sống và làm việc tại Los Angeles, Mỹ.

Phương Thảo (theo Page Six)