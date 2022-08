Vợ bảo sẽ mãi nhớ chuyện không được rước dâu

Giờ cứ nghe đến đám cưới là tôi sợ xanh mặt, còn vợ nghe đến cưới xin rồi rước dâu là lại khóc.

Tôi 38 tuổi, vợ kém bốn tuổi, quen tám tháng thì cưới vì lỡ có em bé. Ba mẹ tôi xem ngày, bảo ngày đó cũng được nhưng không rước dâu do kỵ với tuổi của hai ông ba. Ba mẹ lớn tuổi nên nghe thầy nói thế cũng hơi lo. Lúc đó vợ khóc lên khóc xuống, cho rằng do có bầu trước nên không được nhà trai đón dâu, thực tế là do kỵ tuổi. Rồi đám cưới cũng diễn ra khi đó, chỉ không có màn rước dâu.

Giờ chúng tôi đã cưới được năm năm, lúc này anh trai tôi cưới vợ, bạn gái anh là bà mẹ đơn thân. Ba mẹ cũng đi coi ngày rồi bảo đám cưới phải có rước dâu cho đúng thủ tục. Vợ tôi ở đó nên nghe hết và nhớ lại ngày trước cưới mình không có màn đó, cho rằng đã bị nhà tôi đối xử bất công. Tôi nói chuyện qua lâu rồi, nên bỏ qua. Vợ bảo sẽ nhớ mãi chuyện này. Tôi rất sợ vợ khóc, vợ hay nói những điều linh tinh nên tôi hơi lo lắng. Có bạn nào trong trường hợp này tư vấn giùm tôi với, tôi rất rối bời.

Quyết

