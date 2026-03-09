VNVC tưởng niệm đồng bào mất vì Covid-19

VNVC tổ chức lễ dâng hoa tại tượng đài Giọt nước mắt, tưởng nhớ người dân, cán bộ chiến sĩ và lực lượng chống dịch qua đời trong dịch Covid-19.

Buổi tưởng niệm diễn ra ngày 8/3, tròn 5 năm kể từ khi những mũi vaccine Covid-19 được VNVC triển khai tại Việt Nam. Theo đại diện đơn vị, đây là dịp để cán bộ nhân viên đơn vị nhìn lại một giai đoạn đặc biệt của lịch sử y tế đất nước.

Nhân viên Hệ thống tiêm chủng VNVC dâng hoa tại đài tưởng niệm, đồng thời dành thời gian để nhìn lại một giai đoạn đặc biệt của lịch sử y tế đất nước. Ảnh: Nhân Lê

Tại sự kiện, ông Trần Nguyễn Công Nguyên, Giám đốc Vận hành, Hệ thống Tiêm chủng VNVC, cho biết vaccine là nền tảng quan trọng trong chiến lược bảo vệ sức khỏe nhân dân và bảo đảm an ninh y tế quốc gia. Với VNVC, hành trình đưa vaccine Covid-19 về Việt Nam trong vai trò đơn vị y tế tư nhân đầu tiên, không chỉ là dấu ấn lịch sử mà còn cho thấy sự cần thiết của đầu tư lớn vào nghiên cứu, sản xuất vaccine chất lượng cao, xây dựng chuỗi cung ứng và hệ thống tiêm chủng chuyên nghiệp.

VNVC cũng chú trọng đào tạo nhân lực và truyền thông cộng đồng để nâng cao nhận thức về tiêm chủng, giúp người dân chủ động bảo vệ sức khỏe.

Cán bộ nhân viên Hệ thống Tiêm chủng VNVC dâng hoa tưởng niệm đồng bào, cán bộ, chiến sĩ đã mất trong đại dịch Covid-19 tại Tượng đài "Giọt nước mắt", TP HCM. Ảnh: Nhân Lê

Cuối năm 2020, đầu 2021, dịch Covid-19 gây ảnh hưởng nghiêm trọng trên toàn cầu, trong đó có Việt Nam. VNVC đầu tư 30 triệu USD (tương đương 700 tỷ đồng) vào nghiên cứu vaccine AstraZeneca - Oxford, giúp Việt Nam trở thành quốc gia đầu tiên ở Đông Nam Á có nguồn vaccine này và sở hữu 30 triệu liều cho chiến dịch tiêm chủng quy mô lớn.

Ngày 24/2/2021, lô vaccine đầu tiên về đến sân bay Tân Sơn Nhất và nhanh chóng được chuyển tới các điểm nóng chống dịch. Các nhân viên y tế VNVC tham gia tiêm chủng trong điều kiện khẩn trương, coi mỗi mũi tiêm là cơ hội bảo vệ một mạng sống. Ngày 8/3/2021, những mũi tiêm đầu tiên được thực hiện cho lực lượng tuyến đầu.

Từ thực tiễn của đại dịch, VNVC tiếp tục mở rộng hệ thống với gần 260 trung tâm tiêm chủng trên toàn quốc. Đơn vị cũng đầu tư hơn 2.500 tỷ đồng xây dựng nhà máy vaccine tại Tây Ninh để chủ động sản xuất vaccine chất lượng cao trong nước. Nhà máy được kỳ vọng nâng cao năng lực nghiên cứu, sản xuất và cung ứng vaccine, giảm phụ thuộc vào nguồn cung toàn cầu, ứng phó dịch bệnh mới nổi và tình huống y tế khẩn cấp.

Bên cạnh đó, VNVC đã hợp tác với nhiều đối tác quốc tế để chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine, nỗ lực tăng cường năng lực y tế dự phòng và bảo đảm an ninh y tế quốc gia.

Gia Nghi