VNVC nhận giải hệ thống tiêm chủng top 1 ASEAN

VNVC được vinh danh hệ thống tiêm chủng hàng đầu ASEAN 2026 cùng hai giải thưởng khác về chuyển đổi số xanh và chăm sóc sức khỏe chất lượng cao.

Giải thưởng được công bố trong khuôn khổ Lễ kỷ niệm 10 năm Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Việt Nam - ASEAN, tổ chức ngày 18/4 tại Singapore.

Theo ban tổ chức, các danh hiệu được xét dựa trên uy tín thương hiệu, chất lượng dịch vụ, chiến lược phát triển bền vững, đóng góp cho cộng đồng và mức độ tuân thủ quy định; quy trình đánh giá kéo dài 5 tháng, từ 12/2025 đến 4/2026.

VNVC nhận 3 giải thưởng gồm: Top 1 hệ thống trung tâm tiêm chủng hàng đầu ASEAN 2026; Doanh nghiệp tiên phong chuyển đổi số xanh; Thương hiệu chăm sóc sức khỏe chất lượng cao ASEAN 2026, hôm 18/4. Ảnh: Mộc Thảo

Với nhóm đơn vị y tế, hội đồng chấm giải xem xét sâu hơn các tiêu chí như hiệu quả chuyên môn, công nghệ và dữ liệu y tế, trải nghiệm khách hàng, năng lực vận hành, tác động xã hội, đội ngũ chuyên gia và khả năng xử lý ca khó. VNVC được ghi nhận ở chất lượng chuyên môn, công nghệ, vận hành và đóng góp cộng đồng, qua đó khẳng định vị thế hệ thống trung tâm tiêm chủng lớn, xây dựng hệ sinh thái khép kín từ nghiên cứu, sản xuất đến triển khai và truyền thông nâng cao kiến thức vaccine.

VNVC thiết lập mô hình tiêm chủng chuyên nghiệp, bảo quản vaccine nghiêm ngặt, đầu tư lớn vào cơ sở vật chất. Ảnh: Minh Tâm

Tại Việt Nam, hoạt động tiêm chủng được quản lý chặt chẽ theo Luật Phòng bệnh, Dược và Khám chữa bệnh. Trên nền tảng đó, từ khi thành lập năm 2017, VNVC xây dựng hệ thống tiêm chủng chuyên nghiệp, đáp ứng các tiêu chuẩn bảo quản và phân phối (GDP, GSP), quy trình tiêm chủng một chiều và giám sát, xử trí phản ứng sau tiêm nghiêm ngặt cùng đội ngũ nhân sự chuyên môn cao có chứng chỉ hành nghề, được đào tạo bài bản, liên tục. VNVC đồng thời đầu tư mạnh vào chuỗi kho lạnh hiện đại tại các trung tâm và các tổng kho lớn tại TP HCM, Đà Nẵng, Hà Nội, với giám sát nhiệt độ 24/24 theo thời gian thực, đảm bảo vaccine được bảo quản an toàn tối đa.

VNVC hợp tác chiến lược với nhiều hãng dược lớn trên thế giới, đảm bảo nguồn cung chất lượng cao và ổn định. Trong đó, năm 2021, việc đầu tư hàng chục triệu USD tiếp cận vaccine Covid-19 AstraZeneca từ giai đoạn nghiên cứu đã giúp Việt Nam trở thành một trong những quốc gia đầu tiên tại Đông Nam Á triển khai tiêm chủng, góp phần kiểm soát dịch bệnh.

Nhà máy Vaccine và Sinh phẩm VNVC khởi công tháng 5/2026, dự kiến vận hành cuối năm 2027. Ảnh: VNVC

Sau gần 10 năm, VNVC mở rộng lên hơn 260 trung tâm với khoảng 12.000 nhân sự y tế, phục vụ hàng chục triệu lượt khách. Hệ thống duy trì mức giá ổn định, triển khai các hình thức hỗ trợ tài chính và truyền thông về tiêm chủng. Đơn vị góp phần tăng tỷ lệ tiêm chủng ở cả trẻ em và người lớn, trong đó người lớn chiếm hơn 40% đồng thời hình thành thói quen tiêm chủng lâu dài trong cộng đồng.

Năm 2025, VNVC khởi công Nhà máy Vaccine và Sinh phẩm công nghệ cao tại Tây Ninh với vốn đầu tư ban đầu hơn 2.500 tỷ đồng, dự kiến cung ứng hơn 100 triệu liều/năm. Dự án được kỳ vọng đưa Việt Nam từng bước làm chủ các công nghệ vaccine hiện đại, chủ động nguồn cung trong nước và tiến tới sản xuất các vaccine có nhu cầu sử dụng cao cho trẻ em và người lớn.

Gia Nghi