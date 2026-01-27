VNVC mở rộng tiện ích tiêm chủng trên ứng dụng điện thoại

Hệ thống Tiêm chủng VNVC ra mắt các tiện ích mới gồm "Ví sức khỏe vàng" và "Sổ tiêm chủng điện tử" trên ứng dụng VNVC Mobile App trong tháng 1.

Ngày 26/1, VNVC giới thiệu "Ví sức khỏe vàng", một tính năng mới trên ứng dụng điện thoại của đơn vị. Đây là nơi lưu trữ và quản lý các mã ưu đãi, voucher, quà tặng và quyền lợi chăm sóc sức khỏe. Đồng thời, ứng dụng sẽ có các sự kiện, tư vấn trực tuyến để người dùng tham gia và tích lũy nhiều mã ưu đãi.

Người dân tải VNVC Mobile App để sử dụng Ví sức khỏe vàng cùng nhiều tiện ích khác. Ảnh: Nhân Lê

Ví còn cho phép chia sẻ, tặng ưu đãi, khuyến khích thói quen chăm sóc sức khỏe trong gia đình, cộng đồng. Các ưu đãi đủ điều kiện sẽ được khấu trừ trực tiếp vào hóa đơn tiêm chủng tại VNVC. Nhờ đó, người dân dễ dàng tiếp cận quyền lợi chăm sóc sức khỏe, giảm chi phí tiêm chủng.

Trước đó, ngày 1/1, đơn vị ra mắt Sổ tiêm chủng điện tử giúp người dân quản lý hồ sơ tiêm chủng, hỗ trợ theo dõi sau tiêm cho bản thân và gia đình ngay trên điện thoại, không còn phụ thuộc vào sổ giấy.

Theo đại diện VNVC, hai tiện ích mới này là bước tiến quan trọng trong lộ trình chuyển đổi số toàn diện, nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Ví sức khỏe vàng cho phép người dân cập nhật ưu đãi kịp thời, tiết kiệm nhiều chi phí. Ảnh: Nhân Lê

Việc chuyển đổi sang ứng dụng số cũng mang lại nhiều tiện lợi như: không lo mất sổ, quên hoặc trễ lịch tiêm, lịch sử tiêm chủng được lưu trữ lâu dài và đồng bộ trên toàn hệ thống VNVC. Hệ thống cũng đang triển khai tính năng check-in trực tuyến và trích xuất hồ sơ tiêm chủng dạng PDF có chữ ký số, giúp chứng minh lịch sử tiêm chủng nhanh chóng, chính xác. Đồng thời, tiện ích này giảm tải giấy tờ như phiếu tiêm, hóa đơn, tài liệu in ấn, giúp quy trình phục vụ nhanh hơn mà người dân vẫn nắm đủ thông tin cần thiết.

"Ứng dụng công nghệ trong tiêm chủng giúp tăng tỷ lệ tiêm đầy đủ, bảo vệ tốt hơn các nhóm nguy cơ", ông Trần Nguyễn Công Nguyên, Giám đốc Vận hành VNVC nói.

Hệ thống Tiêm chủng VNVC có gần 260 trung tâm trên toàn quốc, phục vụ hàng chục triệu lượt khách hàng mỗi năm. Mục tiêu của VNVC là cung cấp dịch vụ tiêm chủng an toàn, hiện đại, thân thiện môi trường, góp phần xây dựng cộng đồng chủ động phòng bệnh và phát triển bền vững.

Ứng dụng VNVC Mobile App được đưa vào hoạt động từ tháng 6/2023, đến nay ghi nhận gần một triệu lượt tải. 80% người dùng thường xuyên tra cứu lịch sử tiêm chủng, tiếp nhận thông tin và ưu đãi trực tuyến.

Gia Nghi