'VNPost phải trở thành tập đoàn công nghệ'

Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng giao VNPost trong 5 năm tới phải trở thành Tập đoàn Bưu điện và Công nghệ Việt Nam.

Yêu cầu được Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh tại Hội nghị triển khai kế hoạch năm 2026 của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (VNPost), sáng 29/12.

Trong gần bốn giờ, thông qua các tham luận, đại biểu dự hội nghị cùng nhìn lại kết quả sản xuất kinh doanh của VNPost năm 2025, thảo luận về hướng phát triển tiếp theo, trong bối cảnh ngành bưu chính đứng trước nhiều thay đổi lớn.

Năm 2025, tình hình kinh doanh của VNPost có nhiều khởi sắc. Doanh thu tăng trưởng hai chữ số so với 2024. Thu nhập bình quân của người lao động tăng 15,9%, tương ứng với hiệu quả sản xuất kinh doanh. Chất lượng dịch vụ cũng chuyển biến tích cực, khi thời gian toàn trình bưu gửi rút ngắn từ 9 xuống 6 ngày.

Theo ông Nguyễn Trường Giang, Chủ tịch Hội đồng thành viên VNPost, kết quả này gắn liền với sự dịch chuyển mạnh mẽ của doanh nghiệp hai năm qua. Tổng công ty kiên định lựa chọn con đường "lấy công nghệ và đổi mới sáng tạo làm đòn bẩy phát triển". Nhờ vậy, hình hài của một doanh nghiệp bưu chính công nghệ dần định hình rõ nét.

"Doanh thu bưu chính có thể to hơn viễn thông"

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng ghi nhận nỗ lực của Bưu điện Việt Nam khi đã có nhiều thay đổi quan trọng, mang tính chiến lược, cả trong nhận thức và cách làm. "VNPost đã coi chất lượng dịch vụ, năng suất lao động và công nghệ, đặc biệt là công nghệ số làm năng lực cạnh tranh cốt lõi để tập trung đầu tư liên tục và lâu dài", ông nói.

Tuy nhiên, ông yêu cầu Tổng công ty tái cấu trúc bộ máy "quyết liệt hơn nữa", theo hướng tinh gọn, số hóa và hiệu quả, sử dụng mạnh mẽ các công nghệ mới, nhất là AI. Ông đặc biệt nhấn mạnh VNPost cần kiên định theo đuổi sáu giá trị trụ cột: năng suất, chất lượng, công nghệ, động lực, kỷ cương và tinh gọn.

Về tầm nhìn mới cho bưu chính Việt Nam trong 5-10 năm tới, Bộ trưởng cho rằng, lĩnh vực này ngày nay cần được nhìn nhận ở tầm cao hơn, thay vì chỉ là dịch vụ chuyển phát như lối suy nghĩ truyền thống.

Bưu chính phải được coi là trụ cột hạ tầng, thậm chí là một trong những hạ tầng quan trọng nhất của nền kinh tế số. Hạ tầng bưu chính - logistics chính là cầu nối giữa sản xuất, lưu thông và tiêu dùng, yếu tố quyết định năng suất và chi phí của nền kinh tế. Bưu chính ngày nay không chỉ dừng ở việc giao nhận mà phải trở thành hệ thống hạ tầng kết nối vận tải, kho bãi, chuỗi cung ứng, dữ liệu, thương mại điện tử và dịch vụ công. Trong nền kinh tế số, bưu chính là "đường cao tốc vật chất".

Bộ trưởng nhận định "bưu chính thời gian tới sẽ đổi mới rất mạnh mẽ" và đang đứng trước một cơ hội lịch sử, khi Luật Bưu chính sắp ra đời, với khung thể chế mới giúp mở rộng không gian của lĩnh vực lên gấp nhiều lần.

"Nếu làm tốt và giữ được nhịp độ tăng trưởng cao, đến năm 2030, cùng lắm là 2035, doanh thu bưu chính sẽ to hơn viễn thông", ông dự báo. Theo ông, đây là điều trước đây "có lẽ chưa ai tưởng tượng", cũng như việc "chưa ai tưởng tượng công ty bưu chính có thể trở thành doanh nghiệp công nghệ".

"Viễn thông vận chuyển dữ liệu, còn bưu chính vận chuyển vật chất. Đó là hai dòng chảy song song", ông phân tích, đồng thời yêu cầu VNPost nhận thức rõ sứ mệnh mới. Bộ trưởng mong muốn trong vòng 5 năm tới, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam phải trở thành Tập đoàn Bưu điện và Công nghệ Việt Nam.

Năm nhiệm vụ của Bưu điện Việt Nam

Cùng với yêu cầu chuyển mình thành tập đoàn công nghệ, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nêu năm nhóm nhiệm vụ dành cho Tổng công ty Bưu điện Việt Nam.

Đầu tiên, VNPost cần hoàn thiện chiến lược phát triển theo hướng hạ tầng logistics và bưu chính số quốc gia. Chiến lược này cần có tầm nhìn dài hạn, mục tiêu rõ ràng, cụ thể, xác định rõ đâu là dịch vụ cốt lõi, đâu là không gian phát triển mới và đâu là năng lực công nghệ phải đầu tư trọng tâm.

Nhiệm vụ thứ hai là đầu tư hiện đại hóa mạng lưới hạ tầng và công nghệ. VNPost phải xây dựng các trung tâm logistics hiện đại, hệ thống kho bãi thông minh, kết nối và chia sẻ dữ liệu với đối tác trong lĩnh vực thương mại điện tử, vận tải, tài chính và dịch vụ công, để bưu chính đứng ở vị trí trung tâm của hệ sinh thái kinh tế số.

Thứ ba là nâng cao chất lượng dịch vụ và chuẩn hóa quy trình. Bưu chính là ngành chạm trực tiếp tới người dân và doanh nghiệp. Mỗi bưu tá, mỗi điểm phục vụ, mỗi kiện hàng giao đúng hẹn, đúng cam kết đều góp phần tạo dựng niềm tin xã hội và hình ảnh quốc gia.

Nhiệm vụ thứ tư liên quan đến con người và tổ chức. Bộ trưởng đề nghị VNPost quan tâm hơn nữa tới người lao động. Mỗi người bưu chính phải có một trợ lý ảo giúp việc, được đào tạo kỹ năng quản trị, vận hành hiện đại. VNPost cũng cần xây dựng văn hóa đổi mới, sáng tạo, dám làm dám chịu trách nhiệm, chấp nhận rủi ro và khoan dung với thất bại.

Song song, VNPost vẫn phải bảo đảm vai trò an sinh xã hội, phục vụ người dân, đặc biệt là những người ở vùng khó khăn, người yếu thế, nhưng theo cách làm hiện đại, hiệu quả và thông minh hơn.

Với truyền thống lâu đời, mạng lưới rộng khắp, đội ngũ giàu kinh nghiệm, uy tín xã hội lớn, Bộ trưởng cho rằng, nếu phát triển đúng hướng, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam có thể trở thành tập đoàn logistic và bưu chính số mạnh trong khu vực và thế giới.

Chủ tịch VNPost Nguyễn Trường Giang cho biết những chia sẻ, định hướng của Bộ trưởng đã khơi nguồn cảm hứng cho cán bộ, người lao động và ban lãnh đạo Tổng công ty với mục tiêu 5 năm tới trở thành một tập đoàn công nghệ.

Cùng ngày, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng trao quyết định bổ nhiệm ông Lê Quốc Anh, Phó tổng giám đốc VNPost, giữ chức thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty Bưu điện Việt Nam. Ông Nguyễn Quang Hải, Giám đốc Ban điều hành kinh doanh dịch vụ bưu chính chuyển phát, được giao giữ chức Phó tổng giám đốc VNPost.

