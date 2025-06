VnExpress đoạt hai giải tại Hội Báo toàn quốc 2025

Hà NộiTại lễ bế mạc Hội Báo toàn quốc 2025 chiều 21/5, báo VnExpress được trao giải B Sản phẩm báo chí ấn tượng và giải C Sự kiện.

Giải B được trao cho Sài Gòn - Ngày 30/4 của nhóm tác giả Mây Trinh - Hoàng Khánh - Thanh Hạ - Quang Tuệ - Công Khang. Tác phẩm được đánh giá phản ánh sâu sắc sự kiện xã hội lớn, có sức lan tỏa và đóng góp tích cực vào công tác tuyên truyền. Giải C ghi nhận nỗ lực tổ chức sự kiện truyền thông có dấu ấn, thu hút sự quan tâm của độc giả.

Ban Tổ chức và Hội đồng giải thưởng đã chia làm nhiều giải. Với giải Gian trưng bày ấn tượng, Ban tổ chức đã trao 5 giải A, 7 giải B, 16 giải C, 19 giải khuyến khích. Với giải Sự kiện, có 3 giải A, 3 giải B, 12 giải C. Giải Sản phẩm báo chí ấn tượng có 8 giải A, 14 giải B, 20 giải C và 15 giải khuyến khích.

Tại Hội Báo toàn quốc 2025, VnExpress được trao giải B ở hạng mục Sản phẩm báo chí ấn tượng và giải C ở hạng mục Sự kiện. Ảnh: Thế Đạt

Hội Báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề "Báo chí Việt Nam - Trung thành - Sáng tạo - Bản lĩnh - Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc" do Hội Nhà báo Việt Nam, Ban Tuyên giáo và Dân vận trung ương, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức đã khép lại sau ba ngày (19-21/6).

Hội báo thu hút 124 cơ quan báo chí trung ương và địa phương với 130 gian trưng bày được đầu tư công phu, đa dạng về hình thức và nội dung, cho thấy bức tranh toàn cảnh về sự phát triển chuyên nghiệp, hiện đại của báo chí Việt Nam. Không khí giao lưu vui vẻ, cởi mở giữa các nhà báo và người dân đã tạo nên một hội báo đầm ấm, thân thiện, giúp công chúng hiểu hơn về nghề báo.

Một trong những điểm nổi bật của Hội Báo 2025 là sự thể hiện rõ nét xu hướng chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ trong báo chí. Nhiều cơ quan đã mang đến sản phẩm báo chí đa phương tiện, ứng dụng công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo, thực tế ảo, thực tế ảo tăng cường để thu hút độc giả.

Ông Nguyễn Đức Lợi, Phó chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, đánh giá Hội báo toàn quốc đã nêu bật những đóng góp và sự phát triển mạnh mẽ của báo chí cách mạng Việt Nam trong suốt 100 năm qua, đồng thời quảng bá các sản phẩm báo chí, thành quả lao động, sáng tạo của các nhà báo.

Lê Tân