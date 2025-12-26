VnExpress đạt giải Vàng ảnh 'Khoảnh khắc Báo chí'

Tác phẩm "Những hình ảnh nổi bật trong đại lễ 80 năm Quốc khánh" của nhóm tác giả báo VnExpress đạt giải Vàng của Giải ảnh "Khoảnh khắc báo chí" năm 2025.

Lễ trao Giải ảnh "Khoảnh khắc báo chí" diễn ra sáng 25/12 tại trụ sở của Hội Nhà báo Việt Nam.

Giải năm nay mang chủ đề "Bản lĩnh Việt Nam", nhằm khắc họa hành trình đứng ở tuyến đầu thông tin của những người làm báo. Trong gần 400 tác phẩm tham dự, ban tổ chức lần lượt chọn ra top 50, top 10 và trao các giải Vàng, Bạc, Đồng theo hạng mục Thời sự, Đời sống xã hội và Thể thao.

Ở hạng mục Thời sự, tác phẩm "Những hình ảnh nổi bật trong đại lễ 80 năm Quốc khánh" của nhóm tác giả VnExpress được trao giải Vàng. Giải Bạc và Đồng thuộc về đại diện của báo Dân Trí, Nhân Dân.

Với hạng mục Đời sống xã hội, ba giải Vàng, Bạc, Đồng được trao cho các tác giả đến từ báo Dân trí, Tạp chí Đời sống và Pháp luật, báo Tin tức và Dân tộc.

Ở hạng mục Thể thao, tác giả Tạp chí Doanh nghiệp và Kinh tế xanh đạt giải Vàng, báo Dân trí giải Bạc và Thông tấn xã Việt Nam giải Đồng.

Ngoài giải Vàng, báo VnExpress còn có bốn tác phẩm góp mặt trong top 10.

Đại diện ba tác giả của ba tác phẩm đạt giải Vàng "Khoảnh khắc báo chí" 2025, sáng 26/12. Ảnh: Ban tổ chức

Ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, cho biết Giải ảnh không chỉ là dịp vinh danh tác phẩm xuất sắc, mà còn là cơ hội nhìn lại hành trình tác nghiệp đầy trách nhiệm và đam mê của những người làm báo.

"Nhìn vào các tác phẩm dự giải năm nay, chúng ta thấy rõ hình ảnh người làm báo luôn lặng lẽ đi cùng đất nước, đồng hành với nhân dân trong từng nhịp sống", ông nói, đồng thời mong muốn giải thưởng tiếp tục được lan tỏa mạnh mẽ trong thời gian tới, để có thêm những khoảnh khắc đẹp và giàu giá trị được lưu giữ qua ống kính báo chí.

Ông Lê Quốc Minh tại lễ trao giải. Ảnh: Ban tổ chức

Giải ảnh "Khoảnh khắc báo chí" diễn ra lần đầu năm 2019, do báo Nhà báo và Công luận tổ chức dưới sự chỉ đạo của Hội Nhà báo Việt Nam. Giải nhằm tôn vinh phẩm chất và kỹ năng tác nghiệp của phóng viên ảnh và những người làm báo, đồng thời truyền cảm hứng và cổ vũ tinh thần tự hào dân tộc.