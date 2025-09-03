Những hình ảnh nổi bật trong đại lễ 80 năm Quốc khánh

Trên quảng trường Ba Đình, hơn 16.300 quân nhân và khối xe pháo quân sự, xe đặc chủng công an lần lượt diễu hành qua lễ đài, sau đó tỏa ra 8 ngả đường trong sự cổ vũ nhiệt tình của người dân. Trong ảnh là các khối Quân đội diễu hành trên đường Hùng Vương. Ảnh: Ngọc Thành