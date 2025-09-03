Những hình ảnh nổi bật trong đại lễ 80 năm Quốc khánh

VnExpress Thời sự Thứ tư, 3/9/2025, 06:00 (GMT+7)
Hà NộiDàn khí tài hiện đại trên biển và bộ, tiêm kích chao lượn thả bẫy nhiệt, cựu chiến binh ngồi xe lăn vẫy cờ chào đoàn diễu binh... là những hình ảnh nổi bật trong dịp A80.

Biển người dự lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh tại quảng trường Ba Đình, sáng 2/9. Hôm qua, hơn 16.000 quân nhân cùng lực lượng Hải, Lục, Không quân và khối cơ giới, khí tài cùng diễu binh trên không, trên biển và mặt đất. Ảnh: Thanh Hải
Tiêm kích Su-30MK2 bay về phía Cột cờ Hà Nội, gần quảng trường Ba Đình và thả bẫy nhiệt mừng lễ mừng 80 năm Quốc khánh. Dịp này hơn 30 máy bay chiến đấu và trực thăng của Không quân Việt Nam đã bay theo đội hình, trình diễn quanh quảng trường. Ảnh: Tùng Đinh

Biên đội Yak-130 tách đội hình, thả bẫy nhiệt trên quảng trường Ba Đình.

Bẫy nhiệt là phần hệ thống phòng thủ thụ động được thiết kế để bảo vệ máy bay trước các loại tên lửa sử dụng đầu dẫn hồng ngoại. Ảnh: Giang Huy


Cùng với lễ diễu binh tại Ba Đình, sáng 2/9, tại căn cứ quân sự Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, tàu chiến, máy bay đã tham gia diễu binh trên biển. Ảnh: Quân chủng Hải quân

Trên quảng trường Ba Đình, hơn 16.300 quân nhân và khối xe pháo quân sự, xe đặc chủng công an lần lượt diễu hành qua lễ đài, sau đó tỏa ra 8 ngả đường trong sự cổ vũ nhiệt tình của người dân. Trong ảnh là các khối Quân đội diễu hành trên đường Hùng Vương. Ảnh: Ngọc Thành

Chiến sĩ pháo binh trên xe tải kéo pháo diễu hành qua lễ đài. Ảnh: Thanh Tùng

Sau khi qua lễ đài quảng trường Ba Đình, nhiều khối quân đội, công an, dân quân tự vệ di chuyển qua phố Kim Mã, Liễu Giai, Văn Cao để đến nơi tập kết tại sân vận động Quần Ngựa. Ảnh: Hiếu Lương

Một cựu chiến binh đội áo mưa, giơ tay chào đoàn diễu binh trên phố Tràng Tiền. Những ngày qua, đông đảo cựu chiến binh trên khắp cả nước lặn lội về Thủ đô, bất chấp nắng mưa để dự lễ kỷ niệm Quốc khánh. Ảnh: Quỳnh Trần
Tại lễ sơ duyệt tối 27/8, một cựu chiến binh khác ngồi trên xe lăn, tay cầm cờ Tổ quốc, cổ vũ đoàn diễu binh khi đi qua khu vực Nhà hát Lớn. Ảnh: Hiếu Lương
Tại ngã tư Liễu Giai – Đào Tấn, hàng trăm người dân có mặt từ sớm, chen chân dưới cầu vượt và tòa nhà Lotte để ghi lại khoảnh khắc sơ duyệt. Ảnh: Nguyễn Đông

Cùng với hàng nghìn quân nhân, nhiều khí tài hiện đại diễu hành qua lễ đài. Trong ảnh, xe trinh sát BRDM-2 (cắm cờ) dẫn đầu khối chiến đấu bộ binh BMP-1 và BMP-2. Ảnh: Ngọc Thành
Dàn xe bánh xích, bánh lốp trên đường Thanh Niên, ven hồ Tây nằm chờ lệnh tiến vào lễ đài trên quảng trường Ba Đình, sáng 2/9. Khu vực này đông kín người dân hai bên đường, an ninh được thắt chặt. Ảnh: Nguyễn Đông
Xe tăng chủ lực T-54B cải tiến, do Việt Nam hiện đại hóa, và T-55 di chuyển trên đường Thanh Niên. Từ 3h sáng, đoàn xe đã tiến về nơi tập kết ở Ba Đình, tạo âm thanh uy lực, trong tiếng reo hò của hàng nghìn người dân hai bên đường. Ảnh: Thanh Hằng - Nguyễn Đông

Đoàn nữ chiến sĩ Thông tin liên lạc vẫy tay chào người dân hai bên phố Tràng Tiền. Ảnh: Quỳnh Trần
Khối Công binh vẫy chào người dân trên đường Hồng Hà. Đây là lực lượng "đi trước về sau", ngoài huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, còn đảm nhiệm rà phá bom mìn, xây dựng công trình phòng thủ, mở đường tuần tra biên giới, bắc cầu qua suối, ứng cứu thiên tai, lụt bão... Ảnh: Quỳnh Trần
Đường Trần Khánh Dư, nơi các khối quân nhân tập kết sau khi đi qua quảng trường Cách mạng tháng Tám. Nhiều cuộc chia tay lưu luyến diễn ra trước khi chiến sĩ về nơi ăn ở tập trung ở Miếu Môn, Sơn Tây, Hòa Lạc... Trong ảnh là quân nhân khối Chiến sĩ Phòng hóa tận hưởng sự chăm sóc của người thân sau lễ diễu binh. Ảnh: Phạm Chiểu
Bé Hoàng Quân theo bà đi xem diễu binh, ôm hôn một sĩ quan Cảnh sát Gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc hôm tổng duyệt diễu binh, sáng 30/8. Ảnh: Thanh Tùng
Ba Trần Thị Nhung chờ đón con trai, chiến sĩ Trần Đình Đức, trong tổ quân kỳ khối Nam sĩ quan Hải quân cùng đồng đội đi về trên phố. "Tôi hạnh phúc khi được thấy con mình cống hiến cho Tổ quốc", bà nói. Ảnh: Thanh Tùng
Nữ chiến sĩ Thông tin liên lạc ôm chia tay bạn bè trước khi về nơi tập trung trên đường Trần Khánh Dư. Ảnh: Phạm Chiểu
Quân nhân Nga thay quân phục, chia tay người dân. Ảnh: Quỳnh Trần
Khối Nam sĩ quan cảnh sát gìn giữ hòa bình Bộ Công an với những lời tạm biệt viết vội trên bìa carton "Tạm biệt Hà Nội", "Chúc bà con Hà Nội 8386" (số 8386 có ý nghĩa phát tài phát lộc, tượng trưng cho may mắn và thành công). Ảnh: Thanh Tùng

