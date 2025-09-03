Những hình ảnh nổi bật trong đại lễ 80 năm Quốc khánh

Biên đội Yak-130 tách đội hình, thả bẫy nhiệt trên quảng trường Ba Đình.
Bẫy nhiệt là phần hệ thống phòng thủ thụ động được thiết kế để bảo vệ máy bay trước các loại tên lửa sử dụng đầu dẫn hồng
ngoại. Ảnh: Giang Huy
Cùng với lễ diễu binh tại Ba Đình, sáng 2/9, tại căn cứ quân sự Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, tàu chiến, máy bay đã
tham gia diễu binh trên biển. Ảnh: Quân chủng Hải quân
Trên quảng trường Ba Đình, hơn 16.300 quân nhân và khối xe pháo quân sự, xe đặc chủng công an lần lượt diễu hành qua lễ đài, sau
đó tỏa ra 8 ngả đường trong sự cổ vũ nhiệt tình của người dân. Trong ảnh là các khối Quân đội diễu hành trên đường Hùng Vương. Ảnh:
Ngọc Thành
Sau khi qua lễ đài quảng trường Ba Đình, nhiều khối quân đội, công an, dân quân tự vệ di chuyển qua phố Kim Mã, Liễu Giai, Văn Cao
để đến nơi tập kết tại sân vận động Quần Ngựa. Ảnh: Hiếu Lương
Tại ngã tư Liễu Giai – Đào Tấn, hàng trăm người dân có mặt từ sớm, chen chân dưới cầu vượt và tòa nhà Lotte để ghi lại khoảnh khắc sơ duyệt. Ảnh: Nguyễn Đông
Xe tăng chủ lực T-54B cải tiến, do Việt Nam hiện đại hóa, và T-55 di chuyển trên đường Thanh Niên. Từ 3h sáng, đoàn xe đã tiến về nơi tập kết ở Ba Đình, tạo âm thanh uy lực, trong tiếng reo hò của hàng nghìn người dân hai bên đường. Ảnh: Thanh Hằng - Nguyễn Đông
