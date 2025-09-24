VN-Index tăng mạnh nhất từ đầu tháng

Tiền chảy mạnh vào cổ phiếu ngân hàng trong những phút cuối giúp VN-Index đảo chiều từ giảm thành tăng 22 điểm, tạo nên phiên hứng khởi nhất từ đầu tháng 9.

Trước phiên giao dịch hôm nay, phần đông công ty chứng khoán khuyến nghị nhà đầu tư dừng mua mới trong bối cảnh thanh khoản thị trường xuống thấp và thiếu thông tin hỗ trợ. Các nhóm phân tích không loại trừ chỉ số đại diện cho sàn TP HCM trở lại trạng thái giảm, xuyên thủng ngưỡng tâm lý quan trọng 1.600 điểm.

Thực tế, VN-Index vận động dưới tham chiếu trong phần lớn thời gian giao dịch. Chỉ số sáng nay có lúc mất hơn 16 điểm so với tham chiếu bởi áp lực xả hàng tập trung vào cổ phiếu ngân hàng, trong khi nhóm bất động sản là trụ đỡ hiếm hoi.

Tuy nhiên, một tiếng trước giờ đóng cửa, thị trường đột ngột xoay chiều. Dòng tiền rót mạnh vào nhóm ngân hàng và chứng khoán giúp chỉ số đi lên mạnh mẽ, đóng cửa tại 1.657 điểm, tăng 22 điểm so với tham chiếu.

Sàn TP HCM có hơn 230 mã tăng, gấp 3 số lượng mã giảm. Sắc xanh bao trùm rổ vốn hóa lớn với 27 mã đóng cửa trên tham chiếu, trong khi chỉ có 2 mã giảm là VIC và VHM.

9 trong số 10 cổ phiếu tác động tích cực nhất đến VN-Index thuộc nhóm ngân hàng. HDB chạm trần 30.700 và đóng cửa trong trạng thái không có bên bán sau khi HDS - một công ty liên kết của ngân hàng này - công bố kế hoạch chào bán cổ phiếu. HDS dự kiến dùng một phần tiền thu được để góp vốn vào doanh nghiệp vận hành sàn giao dịch tài sản mã hóa.

Ngoài HDB, các cổ phiếu trụ của nhóm ngân hàng như VPB, TCB, STB đều hồi phục mạnh với mức tăng 3-5,7%. Những mã vốn hóa lớn hơn như VCB, BID, CTG có mức tích lũy khiêm tốn hơn, dao động 0,8-1%.

Toàn bộ cổ phiếu chứng khoán cũng được phủ bởi sắc xanh với mức tăng hơn 2%, dù sáng nay tất cả đồng loạt giảm. SSI - mã đầu ngành này - tăng 2,2% lên 40.250 đồng, còn VCI có thêm 4,2% lên 43.650 đồng.

Hầu hết cổ phiếu bất động sản đóng cửa trên tham chiếu, trừ "họ" Vingroup. CII có trạng thái hưng phấn nhất khi tăng hết biên độ lên 24.400 đồng và dư mua 7,6 triệu cổ phiếu. Các mã vốn hóa vừa như NVL, NLG, KDH tích lũy 1,5-3%.

Diễn biến của những nhóm ngành khác như thép, xây dựng, hàng không, phân bón, cảng biển... đều đồng thuận với VN-Index, tức đảo chiều từ giảm thành tăng trong những phút cuối.

Thanh khoản thị trường hôm nay đạt hơn 27.100 tỷ đồng, tăng gần 4.000 tỷ đồng so với phiên trước. Dù vậy, đây vẫn là mức thấp so với những phiên giao dịch đầu tháng này. SHB dẫn đầu giá trị khớp lệnh với hơn 3.200 tỷ đồng, bỏ xa các cổ phiếu xếp sau như SSI (1.428 tỷ đồng), CII (1.234 tỷ đồng) và VPB (1.232 tỷ đồng).

Sau một phiên giảm áp lực xả hàng, nhà đầu tư nước ngoài bán mạnh trở lại. Nhóm này bán hơn 3.700 tỷ đồng, trong khi chỉ mua vào 2.200 tỷ đồng. Đây là phiên xả hàng thứ 6 liên tiếp của nhà đầu tư nước ngoài. Tâm điểm rút ròng của khối ngoại là các mã chứng khoán và ngân hàng như SSI, VPB, TCB và SHB.

Phương Đông