Chứng khoán HD muốn rót gần 1.500 tỷ vào công ty sàn giao dịch tài sản mã hóa

Chứng khoán HD - công ty liên kết của HDBank - chuẩn bị góp 1.470 tỷ đồng vào một doanh nghiệp vận hành sàn giao dịch tài sản mã hóa.

Công ty cổ phần Chứng khoán HD (HDBS) vừa công bố kế hoạch chào bán hơn 365,3 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Tỷ lệ thực hiện 2:5, tức là mỗi cổ đông sở hữu 200 cổ phần có quyền mua thêm 500 cổ phần mới. Sau khi thương vụ được hoàn tất, vốn điều lệ công ty này sẽ tăng từ 1.461 tỷ lên 5.115 tỷ đồng.

Với giá bán 20.000 đồng một cổ phiếu, HDBS có thể thu về hơn 7.300 tỷ đồng từ việc phát hành cổ phiếu mới. Trong đó, họ sẽ sử dụng 1.470 tỷ đồng để góp Công ty cổ phần Sàn giao dịch Tài sản mã hóa HD, sau khi đơn vị này tăng vốn lên 10.000 tỷ đồng.

Gần đây, loạt công ty chứng khoán lớn như SSI, TCBS hay VPBankS lên kế hoạch tăng vốn. Ông Nguyễn Anh Đức, Giám đốc điều hành bộ phận Môi giới khách hàng tổ chức và Tư vấn đầu tư của Chứng khoán SBB (SBBS), cho rằng một trong những lý do là các doanh nghiệp mở thêm mảng kinh mới, như tiền mã hóa, khi Việt Nam thí điểm thị trường này trong 5 năm.

Theo Nghị quyết 5 của Chính phủ, doanh nghiệp muốn vận hành sàn giao dịch tài sản mã hóa phải có vốn tối thiểu 10.000 tỷ đồng, trong đó 35% vốn do ít nhất hai tổ chức là ngân hàng, công ty chứng khoán, quản lý quỹ, bảo hiểm hoặc doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ nắm giữ. Như vậy, vốn một doanh nghiệp cần có khi tham gia lĩnh vực này gấp 3 lần ngân hàng và 33 lần hãng hàng không.

Trước HDBS, nhiều công ty chứng khoán lớn cũng đã rót vốn vào các doanh nghiệp vận hành sàn giao dịch tài sản mã hóa. Ví dụ, SSI thành lập SSI Digital - một công ty trong lĩnh vực tài sản số, hay VPBankS, VIX, TCBS đều góp vốn để thành lập các doanh nghiệp với ngành nghề tương tự.

Chứng khoán HD, tiền thân là Chứng khoán Phú Gia, được thành lập năm 2006. Hiện HDBank nắm gần 30% vốn của doanh nghiệp này. Nửa đầu năm nay, công ty đạt lãi ròng gần 290 tỷ đồng. Hoạt động tự doanh, cho vay, bảo lãnh phát hành chứng khoán và tư vấn tài chính là các mảng đóng góp chính cho doanh nghiệp này.

