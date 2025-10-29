VN-Index tăng hai phiên liên tiếp

Bất chấp áp lực bán mạnh cổ phiếu "họ" Vingroup, VN-Index vẫn tích lũy 5 điểm để nối dài chuỗi tăng liên tiếp.

Chỉ số đại diện cho sàn TP HCM hôm nay tăng điểm trong phần lớn thời gian giao dịch và có thời điểm tiệm cận vùng giá 1.700 điểm. Trong những phút cuối, lực bán mạnh lên ở một số cổ phiếu vốn hóa lớn khiến chỉ số thu hẹp biên độ tăng, đóng cửa sát mốc 1.686 điểm.

Chỉ số đại diện cho rổ vốn hóa lớn (VN30) chốt phiên tại 1.950 điểm, đi ngang tham chiếu. Diễn biến này trái ngược với trạng thái bùng nổ trong phiên hôm qua.

Sàn TP HCM có gần 250 cổ phiếu tăng, trong đó 17 mã chạm trần. Động lực tăng của thị trường chủ yếu từ các mã vốn hóa vừa và nhỏ.

Xét theo ngành, ngân hàng có trạng thái đồng thuận nhất khi hầu hết cổ phiếu đóng cửa trong sắc xanh. OCB tăng 4,2% lên 13.550 đồng, đứng đầu biên độ dao động giá trong nhóm này. HDB, SHB, LPB, BID và EIB lần lượt xếp sau với mức tăng 1,5-4%. VIB là cổ phiếu ngân hàng duy nhất ngược dòng thị trường, đóng cửa với mức giảm 1%, còn 19.000 đồng.

Nhóm thép tiếp tục đi lên sau thông tin Bộ Công Thương điều tra chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại với thép cán nóng Trung Quốc. Cổ phiếu Hòa Phát tích lũy 1,7%, lên 27.250 đồng. Một số mã vốn hóa nhỏ hơn như HSG, NK, TLH dao động 0,3-1%.

Cổ phiếu dầu khí cũng nối dài trạng thái hưng phấn. BSR hôm nay chốt phiên tại giá trần và dư mua hơn 4,4 triệu đơn vị. POW, PVT, PVD và PLX có mức tăng khiêm tốn hơn, dao động 1-3,5%.

Trong khi đó, nhóm bất động sản ghi nhận sự phân hóa mạnh. Các cổ phiếu vốn hóa nhỏ hỗ trợ cho đà hồi phục của chỉ số, còn ngược lại những cổ phiếu đầu ngành chịu áp lực xả hàng mạnh. VIC hôm nay mất 3,7% xuống 212.000 đồng, còn VHM, VRE và VPL điều chỉnh 1-3%.

Chỉ số đi lên hai phiên liên tiếp nhưng tâm lý thận trọng bao trùm thị trường. Điều này thể hiện rõ nhất qua giá trị khớp lệnh giảm hơn 5.000 tỷ đồng so với hôm qua, đạt chưa đến 25.000 tỷ đồng. Trong số này, rổ vốn hóa lớn đóng góp hơn 13.200 tỷ đồng.

Thị trường chỉ có 3 mã đạt thanh khoản nghìn tỷ, ít hơn nhiều so với các phiên bùng nổ trước đây. SHB dẫn đầu bảng xếp hạng thanh khoản với gần 1.970 tỷ đồng, sau đó đến HPG và HDB.

Nhà đầu tư nước ngoài trở lại bán ròng gần 1.500 tỷ đồng. Tâm điểm xả hàng của nhóm này là ACB với gần 31 triệu cổ phiếu. Một số mã ngân hàng khác như MBB, VPB, EIB cũng chịu áp lực bán mạnh từ khối ngoại.

Phương Đông