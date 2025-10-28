Điều tra chống lẩn tránh phòng vệ thương mại với thép cán nóng Trung Quốc

Bộ Công Thương điều tra chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại với thép cán nóng Trung Quốc, sau khi ban hành quyết định áp thuế.

Quyết định điều tra được Bộ Công Thương ban hành ngày 27/10. Theo đó, các mặt hàng được điều tra là thép cuộn cán nóng (HRC) có khổ rộng trên 1.880 mm và dưới 2.300 mm xuất xứ từ Trung Quốc (hay còn gọi là HRC khổ rộng), với thời gian tối đa 9 tháng.

Việc điều tra được tiến hành nhằm xác minh khả năng các sản phẩm này lẩn tránh thuế chống bán phá giá đã được áp dụng trước đó hay không, đồng thời đảm bảo môi trường cạnh tranh công bằng cho ngành thép trong nước. Quá trình điều tra, Bộ Công Thương sẽ thu thập thông tin, thẩm tra và đánh giá tác động nếu có hành vi lẩn tránh.

Trước đó, hồi tháng 3, nhà điều hành đã áp thuế tạm thời với thép cuộn cán nóng từ Ấn Độ và Trung Quốc khoảng 19,38-27,83%. Sau đó, mức thuế chính thức được đưa ra vào tháng 7 là 23,1-27,83%, kéo dài 5 năm.

Vào tháng 6, Cục Phòng vệ thương mại tiếp nhận hồ sơ yêu cầu điều tra hành vi lẩn tránh thuế chống bán phá giá với một số sản phẩm thép cán nóng khổ rộng 1.880-2.300mm có xuất xứ từ Trung Quốc. Hồ sơ được gửi bởi hai doanh nghiệp sản xuất trong nước gồm Hòa Phát Dung Quất và Gang thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh.

Sau ba lần bổ sung hồ sơ, đến 18/9, Cục Phòng vệ thương mại xác nhận hồ sơ đủ điều kiện để điều tra.

Phương Dung