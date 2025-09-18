VKS xác định đại gia Đinh Trường Chinh phải nộp lại 970 tỷ đồng

TP HCMVKS đánh giá ông Đinh Trường Chinh giữ vai trò chính, hưởng lợi 970 tỷ đồng, đề nghị tòa tuyên 13-14 năm tù và nộp lại tiền thu lợi bất chính.

Ngày 18/9, đại diện VKS phát biểu quan điểm giải quyết vụ án liên quan đến sai phạm chuyển nhượng 4 khu đất "vàng'' tại phường Sài Gòn, thuộc sở hữu Nhà nước, do Tổng Công ty lương thực miền Nam - Vinafood II quản lý.

Cơ quan công tố khẳng định, hồ sơ vụ án và các diễn biến tại phiên tòa cho thấy cáo trạng truy tố bị cáo Đinh Trường Chinh (51 tuổi, cựu chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần phát triển và kinh doanh nhà - HDTC); Huỳnh Thế Năng (66 tuổi, cựu Tổng giám đốc Vinafood II); Nguyễn Thọ Trí (64 tuổi, cựu Phó tổng giám đốc Vinafood II) về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí là "đúng người, đúng tội, không oan sai".

Đại diện VKS tại tòa. Ảnh: Hải Duyên

Năm 2015, ông Chinh đã lợi dụng chủ trương của Vinafood II là muốn chuyển nhượng khu đất hơn 6.300 m2 tại số 33 đường Nguyễn Du và 34, 36, 42 đường Chu Mạnh Trinh, phường Sài Gòn (phường Bến Nghé, quận 1 cũ) để thu hồi vốn (do trước đó làm ăn thua lỗ) để xin mua lại. Dù biết đây là tài sản thuộc sở hữu Nhà nước, khi chuyển nhượng phải mang ra bán đấu giá, nhưng bị cáo Chinh đã thống nhất với ông Năng (với sự giúp sức của Trí) hợp thức hóa việc chuyển nhượng dưới hình thức thành lập Công ty Việt Hân Sài Gòn để góp vốn thực hiện dự án rồi thoái vốn.

Sau khi thanh toán 730 tỷ đồng, Chinh không triển khai dự án mà rao bán lại. Chỉ 33 ngày sau, ông này chuyển nhượng 99% vốn góp tại Việt Hân Sài Gòn cho Công ty Mùa Đông với giá 1.683 tỷ, hưởng lợi 970 tỷ.

VKS xác định, trong vụ án này bị cáo Chinh có vai trò chính, được hưởng lợi 970 tỷ đồng nhưng chưa khắc phục hậu quả, nên mức án phải nặng hơn các đồng phạm. Tuy nhiên, VKS ghi nhận bị cáo Chinh tại tòa có sự chuyển biến trong nhận thức, thừa nhận hành vi phạm tội, thành khẩn khai báo nên đề nghị tòa xem xét giảm nhẹ cho bị cáo một phần hình phạt.

Từ đó, VKS đề nghị tòa tuyên phạt 13-14 năm tù, buộc nộp lại số tiền thu lợi 970 tỷ đồng.

Bị cáo Huỳnh Thế Năng tại tòa. Ảnh: Hải Duyên

Đối với bị cáo Năng, đại diện VKS đánh giá ông biết rõ khu đất phải đấu giá nhưng vẫn bàn bạc với Chinh để chuyển nhượng trái luật qua hình thức góp vốn - thoái vốn. Tuy nhiên, bị cáo không vụ lợi, thành khẩn khai báo... nên VKS đề nghị tòa tuyên phạt mức án 9-10 năm tù.

Có vai trò giúp sức cho ông Năng, bị cáo Trí bị VKS đề nghị mức án 6-7 năm tù.

Trước đó, trả lời HĐXX trong phần thẩm vấn, các bị cáo thừa nhận hành vi sai phạm, đề nghị tòa xem xét lại số tiền thiệt hại trong vụ án vì hiện UBND TP HCM đã thu hồi lại 4 nhà đất này.

Phiên tòa đang diễn ra phần bào chữa của các bị cáo và luật sư.

Hải Duyên