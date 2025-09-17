Đại gia Đinh Trường Chinh đổi lời khai, nhận sai trong vụ thâu tóm đất 'vàng'

TP HCMÔng Đinh Trường Chinh nói lúc đầu nghĩ mình oan vì chỉ là người mua đất thôi, khi nhận thức lại thì thấy "có sai" khi mua 4 khu đất từ Vinafood II không qua đấu giá.

Chiều 17/9, phiên tòa xét xử vụ sai phạm trong việc chuyển nhượng 4 khu đất "vàng'' tại phường Sài Gòn, từ sở hữu của Tổng Công ty lương thực miền Nam - Vinafood II (doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước) vào tay tư nhân gây thất thoát 970 tỷ đồng, tiếp tục với phần xét hỏi.

Trong vụ án này, ông Đinh Trường Chinh (51 tuổi, cựu chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần phát triển và kinh doanh nhà - HDTC); Huỳnh Thế Năng (66 tuổi, cựu Tổng giám đốc Vinafood II); Nguyễn Thọ Trí (64 tuổi, cựu Phó tổng giám đốc Vinafood II) bị xét xử về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Trả lời HĐXX, bị cáo Chinh cho biết lúc đầu nhận được thư mời hợp tác của Vinafood II trong việc thực hiện dự án trên khu đất hơn 6.300 m2 tại số 33 đường Nguyễn Du và 34, 36, 42 đường Chu Mạnh Trinh, phường Sài Gòn (phường Bến Nghé, quận 1 cũ). Khi đó ông không biết Vinafood là doanh nghiệp Nhà nước, chỉ có ý định mua lại 4 cơ sở trên chứ không quan tâm phương án góp vốn - thoái vốn.

Theo bị cáo, Vinafood II sau đó lại đưa ra phương án khác, không như mong muốn của mình là góp vốn rồi thoái vốn. Hai bên thỏa thuận thành lập liên doanh Công ty Việt Hân Sài Gòn, trong đó ông Chinh góp 80% vốn bằng tiền mặt, còn Vinafood II góp 20% vốn bằng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Sau khi được Chính phủ chấp thuận, hai bên ký hợp đồng chuyển nhượng khu đất với giá 730 tỷ đồng.

Ông Chinh khẳng định đã dựa vào chứng thư thẩm định giá trước khi đồng ý phương án.

Bị cáo Đinh Trường Chinh tại tòa hôm nay. Ảnh: Hải Duyên

Đổ cho người vắng mặt, sau đó nhận sai

Theo cáo buộc, năm 2010, sau khi hoàn tất nghĩa vụ tài chính hơn 766 tỷ đồng, Vinafood II được UBND TP HCM cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng khu đất để xây khách sạn, văn phòng và trung tâm thương mại. Đến giai đoạn 2014-2015, do thua lỗ, Vinafood II chủ trương bán 4 bất động sản này để thu hồi vốn.

Lợi dụng, Đinh Trường Chinh nhiều lần xin mua. Sau khi thanh toán 730 tỷ đồng, ông không triển khai dự án mà rao bán lại với giá khoảng 2.000 tỷ. Chỉ 33 ngày sau, ông chuyển nhượng 99% vốn góp tại Việt Hân Sài Gòn cho Công ty Mùa Đông với giá 1.683 tỷ, hưởng lợi 970 tỷ.

Để che giấu, Chinh nhờ em họ Hoàng Ngọc Cẩm Hồng đứng tên, ký hợp đồng rồi bán lại cho Mùa Đông. Dòng tiền sau đó luân chuyển qua nhiều tài khoản, trong đó có cả của ông Chinh.

Tại tòa, ông Chinh thừa nhận đã cam kết với Vinafood về việc triển khai dự án và bàn giao 20% số căn hộ, song thực tế không thể thực hiện được dự án; còn nhiều hộ dân chưa đền bù, diện tích thực tế chỉ 3.000 m2.

"Bị cáo bị lừa, bỏ hơn 700 tỷ đồng mà chỉ có thể làm bãi giữ xe mỗi tháng thu 4 tỷ", ông Chinh nói. Cựu chủ tịch HDTC nói thêm rằng, đã trao đổi tình trạng này với bà Hồng trước khi bán lại khu đất. Ông cũng không biết Công ty Mùa Đông là đơn vị nào, việc mua bán do bà Hồng thực hiện.

Trả lời HĐXX về lý do "dòng tiền bán đất quay trở lại tài khoản cá nhân", ông Chinh giải thích đó là tiền vay mượn của nhiều người khác.

Tuy nhiên, chủ tọa nêu lời khai nhân chứng cho thấy bà Hồng kinh tế khó khăn, không có hoạt động kinh doanh tại Việt Nam để mua lại phần vốn góp; việc thỏa thuận giá bán thực tế được thực hiện trực tiếp với ông Chinh.

Sau các chứng minh của tòa, ông này thừa nhận việc nhận chuyển nhượng đất thuộc tài sản nhà nước không qua đấu giá và làm thủ tục xin cấp đổi giấy chứng nhận là sai. Tuy nhiên, bị cáo phủ nhận việc hưởng lợi 970 tỷ đồng như cáo buộc.

HĐXX tiếp tục đưa ra các căn cứ cho thấy ông Chinh có hưởng lợi. Sau giờ giải lao, khi đại diện VKS hỏi "có đồng ý khắc phục hậu quả theo số tiền này không?", ông Chinh đáp "đồng ý".

Bị cáo Huỳnh Thế Năng, Nguyễn Thọ Trí (phải qua trái) tại tòa hôm nay. Ảnh: Hải Duyên

Lãnh đạo Vinafood II xin được xem xét bối cảnh sai phạm

Nhà chức trách xác định, khu đất thuộc tài sản Nhà nước, phải đấu giá công khai và chỉ được chuyển nhượng khi được phép của Chính phủ. Ông Huỳnh Thế Năng biết rõ quy định nhưng vẫn bàn bạc với Chinh để hợp thức hóa việc chuyển nhượng qua hình thức góp vốn - thoái vốn, gây thất thoát số tiền lớn. Còn ông Nguyễn Thọ Trí (64 tuổi, cựu Phó tổng giám đốc Vinafood II) đã giúp sức cho ông Năng trong việc tham mưu, hợp thức hóa thủ tục.

Trả lời thẩm vấn của HĐXX, ông Năng và Trí khai thực chất số tiền 730 tỷ đồng nhận từ công ty của Chinh là để chuyển nhượng 4 khu đất chứ không phải góp vốn. Tuy nhiên, hai cựu lãnh đạo của Vinafood cho rằng, bối cảnh lúc đó không thể thực hiện việc bán đấu giá khu đất vì còn nhiều hộ dân sinh sống chưa thực hiện xong việc đền bù và di dời.

Họ đề nghị tòa xem xét lại bối cảnh khi thực hiện hành vi sai phạm cũng như thiệt hại thực tế của vụ án.

Ngày mai, phiên tòa tiếp tục với phần xét hỏi của luật sư

Hải Duyên