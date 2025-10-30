Đại gia đánh bạc 16 triệu USD 'không biết' sát phạt trong casino là phạm pháp

Hà NộiTrả lời tòa, đại gia Bùi Văn Huynh, bị cáo buộc đánh bạc tổng cộng 16,3 triệu USD, khai mỗi lần chơi chỉ nghĩ là "vui chơi có thưởng, không biết phạm pháp".

Sáng 30/10, trong ngày làm việc thứ ba của TAND Hà Nội, ông Huynh (47 tuổi, ngụ Hải Dương) là người đầu tiên bị xét hỏi trong 136 bị cáo Đánh bạc.

Ông này được tại ngoại, bị cáo buộc đánh bạc nhiều nhất vụ án, với số tiền cộng dồn là 16,3 triệu USD (gần 400 tỷ đồng tại thời điểm quy đổi năm 2024).

Huynh mở thẻ ngày 20/7/2023 nhưng cơ quan điều tra chỉ xác định được các lần đánh bạc trong giai đoạn từ 7/2 đến 21/6/2024. Trong 136 ngày đó, bị cáo đánh bạc 34 lần bằng hình thức Baccarat, tức cứ 4 ngày chơi một lần.

Bị cáo Bùi Văn Huynh. Ảnh: Danh Lam

Tại tòa, bị cáo Huynh khai biết đến sòng bạc King Club trong khách sạn Pullman Hà Nội do người bạn Hàn Quốc giới thiệu. Khi vào casino, ông xuất trình chứng minh nhân dân và số điện thoại để lễ tân làm thẻ thành viên dưới tên người nước ngoài.

Bị chủ tọa chất vấn "vì sao không dùng tên thật", bị cáo nói "không biết, chỉ nghe hướng dẫn phải làm như vậy mới được vào chơi". Ông này thường đưa tiền mặt bằng USD cho thu ngân, nhân viên sẽ nhập vào hệ thống và in giấy biên nhận quy đổi.

Khi chơi, ông Huynh nhét thẻ thành viên và giấy quy đổi vào máy để bắt đầu. Nếu còn dư tiền, khách bấm nút để máy in giấy biên nhận số tiền thừa. Nhân viên sòng bạc sẽ rút thẻ, mang giấy đi quy đổi trả lại tiền mặt, còn thẻ thành viên được giữ tại lễ tân, không cho khách mang ra ngoài. Lần sau đến, ông phải xuất trình đúng chứng minh nhân dân và đọc số điện thoại để nhận lại thẻ.

Trả lời HĐXX về các lần sát phạt, bị cáo nhiều lần nói "không nhớ", song thừa nhận các thông tin cáo buộc trong cáo trạng. Về số tiền mang đi chơi mỗi lần, ông này khai "chỉ 10.000 đến 30.000 USD, không nhiều".

Chủ tọa dẫn chứng "dữ liệu trích xuất trên máy ghi lần thấp nhất là 1,7 triệu USD", bị cáo đáp "thực ra chỉ một ít, không rõ cách tính của cơ quan điều tra" nhưng vẫn thừa nhận toàn bộ. Khi bị chất vấn "tiền đánh bạc ở đâu ra", ông này nói đó là tiền tích cóp, tiết kiệm được.

Bị cáo cũng cho rằng bản thân nghĩ đây chỉ là trò "vui chơi có thưởng", được tổ chức tại địa điểm có giấy phép nên tham gia, không ý thức được đó là hành vi vi phạm pháp luật cho đến khi bị cơ quan điều tra làm việc.

Chủ tọa phân tích: "Vui chơi có thưởng là khi không phải bỏ tiền ra, còn đã phải đặt cược, có thắng có thua thì đó là đánh bạc, chẳng lẽ bị cáo không biết?". Ông Huynh trả lời "giờ đã hiểu".

Tòa cho biết ông Huynh bị truy tố theo khoản 2, Điều 321 Bộ luật Hình sự, với khung hình phạt 3 đến 7 năm tù, do tất cả các lần chơi đều có số tiền đánh bạc trên 50 triệu đồng.

Theo cáo buộc, trong 34 lần tham gia sòng bạc, lần nhiều nhất ông Huynh sử dụng 1,7 triệu USD (hơn 41 tỷ đồng, tính theo tỷ giá tại thời điểm điều tra). Lần thấp nhất là 11.800 USD, tương đương 284 triệu đồng - gấp 4,4 lần thu nhập bình quân một năm của người Việt Nam năm 2024 (64,8 triệu đồng, theo số liệu Tổng cục Thống kê). Nếu quy đổi ra vàng, số tiền này tương đương gần 4 cây vàng vào thời điểm tháng 6/2024.

Nhận thức về hành vi, đại gia 47 tuổi cho rằng nghĩ đây chỉ là trò vui chơi có thưởng, được tổ chức ở địa điểm được cấp phép nên đến chơi, không nhận thức được vi phạm pháp luật đến khi làm việc với cơ quan điều tra.

"Vui chơi có thưởng, là chơi không phải bỏ tiền ra, thì đó mới gọi là thưởng. Còn phải bỏ tiền ra đặt cược, có thắng có thua, thì đó gọi là đánh bạc, chẳng lẽ bị cáo không biết", chủ tọa phân tích. Ông Huynh thừa nhận khi đó nhận thức chưa rõ ràng, giờ đã rõ.

Quản lý sòng bạc hưởng lương tháng 100 triệu đồng

Về nguồn gốc của casino này, theo VKS, thuộc về Công ty Việt Hải Đăng từ năm 2000, đăng ký kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài. Một trong 4 chi nhánh là King Club tại tầng một khách sạn Pullman, Hà Nội.

Tuy nhiên, năm 2019, cơ sở này được ký hợp đồng nhượng lại cho công ty HS của ông chủ người Hàn Quốc, Kim In Sung. Ông Kim thuê 3 đồng hương là các bị cáo Cho Choon Keun, Choi Jin Bok và Shim Hawn Hee làm quản lý. Họ đều bị truy tố tội Tổ chức đánh bạc, được nghe và trả lời câu hỏi của tòa qua phiên dịch.

Bị cáo Cho Choon Keun. Ảnh: Danh Lam

Họ khai được ông Kim trả lương tháng 3.000-4.000 USD mỗi tháng, kèm thưởng Tết 1.000 USD để quản lý chung King Club. Riêng việc cho người Việt vào chơi, họ không phải là người đưa ra ý kiến, cũng không được quyết định, mà do ông chủ Kim chỉ đạo.

"Bị cáo biết cho người Việt vào đây chơi là sai. Nhưng khi hỏi, ông chủ Kim nói là các chỗ casino khác cũng cho vào, không sao, bảo bị cáo cứ làm theo", Cho Choon Keun, quản lý ca sáng của King Club khai.

Công việc của Cho, theo lời khai, chỉ là bao quát chung. Nếu khách có bất tiện với dịch vụ, máy chơi, ông này sẽ đến hỏi han và giải quyết.

Tương tự, bị cáo Choi Jin Bok nói được ông chủ Kim dặn "phải hỏi xem khách Việt đã từng chơi ở casino nào, nếu trả lời được thì là khách đến chơi thật", sau đó mới được dẫn vào làm các thủ tục mở thẻ thành viên.

Về hệ thống giám sát người chơi, các bị cáo khai có hệ thống BINO, sẽ quản lý tiền ra, vào của khách một cách tự động. Dữ liệu có thể được trích xuất chính xác để thống kê sau đó.

Đối với doanh thu của cơ sở, các quản lý người Hàn Quốc đều khai "không biết ai hưởng, nhưng không phải họ". "Ngoài lương không có khoản gì khác", họ khẳng định, thêm rằng vì sợ ông chủ Kim đuổi việc, mất thu nhập, nên dù biết cho người Việt vào đánh bạc là sai nhưng vẫn làm.

Bị cáo Choi Jin Bok khai được trả lương 4.000 USD mỗi tháng. Ảnh: Danh Lam

VKS xác định, để lôi kéo, giữ chân người chơi, King Club đưa ra nhiều chính sách khuyến mại, tặng voucher, tiền mặt cho người chơi theo ngày, theo tuần; chia thưởng cho 20 khách điểm cao nhất tuần tới 10.000 USD/người.. Khách được tặng tiền vào sinh nhật, quay thưởng ngẫu nhiên hằng ngày, khách thua cũng được chiết khấu trả lại 5-10%.

Khai về các chương trình này, các nhân viên sòng bạc nói do ông chủ Kim thấy các casino khác cũng làm vậy nên bắt chước. Chương trình áp dụng cho tất cả khách chơi, không chỉ nhắm riêng vào người Việt.

Ông chủ Kim In Sung bị cáo buộc có vai trò chính, chỉ đạo và quản lý toàn bộ doanh thu và hưởng 100% lợi nhuận kinh doanh tại King Club. Kết quả điều tra xác định người này thu lợi bất chính 9,26 triệu USD (tương đương 223 tỷ đồng) từ tổng số tiền mà các bị can đã đánh bạc thua.

Tuy nhiên, từ ngày 5/6/2024 (trước ngày cảnh sát bắt quả tang hành vi tổ chức đánh bạc phép tại King Club), ông ta đã xuất cảnh và hiện bị truy nã. Vụ án liên quan Kim đã được đình chỉ và tách riêng. Công ty HS của ông này đã ngừng kinh doanh từ 10/8/2024.

Phiên tòa chiều nay tiếp tục với phần xét hỏi.

Thanh Lam