VKS đề nghị tòa cho cựu Giám đốc Sở GD&ĐT TP HCM hưởng án treo

VKS ghi nhận cựu Giám đốc Sở GD&ĐT Lê Hồng Sơn có nhiều tình tiết giảm nhẹ, không hưởng lợi, đã khắc phục một phần hậu quả... nên đề nghị tòa tuyên phạt 3 năm tù treo.

Chiều 10/12, đại diện VKSND TP HCM phát biểu quan điểm giải quyết vụ án Vi phạm quy định về đấu thầu, gây thiệt hại 142 tỷ đồng liên quan đến các gói thầu mua sắm thiết bị dạy học tại Sở GD&ĐT TP HCM, phòng giáo dục và 89 trường THPT trên địa bàn thành phố.

VKS xác định trong vụ án này bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty AIC, đang trốn truy nã) là chủ mưu nên phải chịu trách nhiệm với toàn bộ thiệt hại trong vụ án.

Bị cáo Hoàng Thị Thúy Nga (Trưởng ban quản lý dự án 1 Công ty AIC) người được giao phụ trách hoạt động kinh doanh liên quan đến mảng giáo dục nên phải chịu trách nhiệm đối 134 gói thầu với vai trò là đồng phạm giúp sức cho bà Nhàn.

Đối với những người từng là lãnh đạo, cán bộ thuộc Sở GD&ĐT, đại diện cơ quan công tố xác định họ có nhiều sai phạm, tạo điều kiện cho AIC trúng thầu, gây thiệt hại tài sản Nhà nước 142 tỷ đồng. Trong đó, ông Lê Hồng Sơn với tư cách là cựu Giám đốc Sở phải chịu trách nhiệm hình sự đối với toàn bộ thiệt hại.

Tuy nhiên, VKS ghi nhận cho ông Sơn, ông Lê Hoài Nam (cựu Phó giám đốc Sở) và đồng phạm nhiều tình tiết giảm nhẹ như: được tặng nhiều bằng khen, giấy khen, có nhiều đóng góp cho xã hội, nộp khắc phục một phần hậu quả (ông Sơn nộp 1 tỷ, ông Nam 300 triệu đồng...). Từ đó, VKS đề nghị tòa tuyên phạt ông Sơn mức án 3 năm tù treo; ông Lê Hoài năm 2 năm 6 tháng đến 3 năm tù.

VKS đánh giá, bị cáo Nhàn và Nga có nhân thân xấu, phạm tội có tổ chức. Hành vi phạm tội của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, cần phải xử lý nghiêm.

Tuy nhiên, VKS cũng đề nghị tòa ghi nhận cho bà Nhàn các tình tiết giảm nhẹ như: được tặng nhiều bằng khen, giấy khen, có nhiều đóng góp cho xã hội. Ngoài ra, VKS đề nghị tòa ghi nhận cho bà Nhàn tình tiết giảm nhẹ đặc biệt khi gia đình đã có đơn xin khắc phục toàn bộ thiệt hại trong vụ án (hiện đã nộp được 66 tỷ đồng).

Do vậy, VKS đề nghị tòa tuyên phạt bà Nhàn mức án 8-9 năm tù; tổng hợp với các bản án trước đó là 30 năm tù (mức án cao nhất của hình phạt có thời hạn). Bị cáo Hoàng Thị Thúy Nga bị đề nghị 7-8 năm; tổng hợp với các bản án trước là 30 năm tù.

Các bị cáo khác trong vụ án bị đề nghị mức án từ 2 năm tù treo đến 7 năm tù về cùng tội danh.

Đây là vụ án thứ 6 bà Nhàn bị truy tố, xét xử vắng mặt liên quan đến loạt sai phạm trong quá trình điều hành hoạt động của AIC. Trong phần thẩm vấn hôm qua, các bị cáo trong vụ án đều thừa nhận hành vi sai phạm của mình.

Đến dự tòa, anh trai bà Nhàn cho biết gia đình cam kết sẽ khắc phục toàn bộ hậu quả vụ án cho em gái.

Theo cáo buộc, trong giai đoạn 2012-2017, để thực hiện các gói thầu tại TP HCM, bà Nhàn đã ủy quyền cho Nga phụ trách mảng giáo dục và Trần Đăng Tấn phụ trách mảng y tế.

Các bị cáo đã sử dụng pháp nhân của nhiều công ty trong hệ sinh thái AIC làm "quân xanh", thông đồng với các đơn vị thẩm định giá, tư vấn và đại diện chủ đầu tư nhằm hợp thức hóa việc AIC trúng thầu.

Hồ sơ dự thầu của "quân xanh" do bộ phận AIC tại Hà Nội chuẩn bị, cố ý để thiếu tiêu chí hoặc bỏ giá cao để bị loại. Trong khi đó, báo cáo tài chính của AIC được chỉnh sửa, nâng khống các chỉ tiêu bắt buộc nhằm hợp thức hóa việc trúng thầu.

Bằng thủ thuật này, AIC trúng 230 gói thầu tại TP HCM, gồm 134 gói trong lĩnh vực giáo dục, 94 gói y tế và 2 gói môi trường; trong đó 171 gói gây thiệt hại cho Nhà nước 145 tỷ đồng.

Riêng 134 gói thầu giáo dục, nhà chức trách xác định Giám đốc Lê Hồng Sơn cùng cấp phó Lê Hoài Nam, Lê Phương Nga và một số cán bộ Phòng Giáo dục quận 5 đã không tuân thủ quy định của Luật Đấu thầu, làm 131 gói thầu gây thiệt hại 142 tỷ đồng ngân sách.

