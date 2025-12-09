Anh của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn cam kết khắc phục hậu quả cho em

TP HCMAnh ruột của Chủ tịch Công ty AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn cho biết gia đình đã nộp 66 tỷ đồng và tiếp tục khắc phục toàn bộ hậu quả các gói thầu tại Sở GD&ĐT.

Chiều 9/12, phiên tòa xét xử các sai phạm liên quan đến 131 gói thầu mua sắm thiết bị tại Sở GD&ĐT TP HCM gây thiệt hại 142 tỷ đồng tiếp tục với phần xét hỏi.

Trong phần tòa thẩm vấn người có quyền và nghĩa vụ liên quan, ông Nguyễn Anh Minh, anh của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty AIC, đang trốn truy nã) cho biết đến phiên xử với một tâm trạng "rất thương xót em gái, cũng là em út trong gia đình, vì án chồng án".

Theo ông Minh, gia đình có nguyện vọng muốn nộp khắc phục toàn bộ số tiền thiệt hại của vụ án này. Từ khi có Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị và việc ưu tiên phát triển kinh tế tư nhân, không hình sự hóa các vụ án kinh tế, gia đình ông đã họp bàn thống nhất với nhau sẽ gom góp, bán tài sản và vay mượn để khắc phục cho em gái.

Tương tự, ở các bản án trước, gia đình ông cũng có văn bản cam kết khắc phục hậu quả, và hy vọng khi khắc phục được thì bà Nhàn và các nhân viên AIC có thuận lợi trong việc thi hành án và "giảm bớt tù tội".

Ông Minh trình bày, hiện gia đình ông đã nộp cho cơ quan thi hành án 66 tỷ đồng và sẽ tiếp tục vay mượn để chuyển tiếp số tiền còn lại. Tuy nhiên, ông mong muốn tòa và các cơ quan tố tụng xem xét "tính đúng và đủ số tiền thiệt hại trong vụ án một cách khách quan".

Ngoài ra, ông cũng đề nghị tòa ghi nhận việc bà Nhàn có nhiều đóng góp cho xã hội.

Chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn trước khi bỏ trốn. Ảnh: AIC

Đây là vụ án thứ 6 bà Nhàn bị truy tố, xét xử vắng mặt liên quan đến loạt sai phạm trong quá trình điều hành hoạt động của AIC. Trước đó, hồi tháng 3, bà này bị tuyên 10 năm tù trong vụ án thứ 5; tổng hợp các vụ án khác là 30 năm tù (mức cao nhất của hình phạt tù có thời hạn).

Trong vụ án này, bà Nhàn bị xét xử về cáo buộc Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, với vai trò chủ mưu, chỉ đạo cấp dưới lập "quân xanh" để trúng các gói thầu mua sắm thiết bị tại Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT quận 5 (cũ) và 89 trường THPT trên thành phố.

Cụ thể, từ năm 2012 đến 2017, bà Nhàn phân công Hoàng Thị Thúy Nga (Trưởng ban quản lý dự án 1 Công ty AIC) phụ trách mảng giáo dục. Trần Đăng Tấn phụ trách mảng y tế, dùng pháp nhân các công ty trong hệ sinh thái AIC làm "quân xanh", thông đồng với doanh nghiệp thẩm định giá, công ty tư vấn và các đơn vị chủ đầu tư.

Biết TP HCM chuẩn bị triển khai 3 dự án thuộc chương trình tăng cường dạy và học ngoại ngữ, bà Nga cùng nhân viên chủ động tiếp cận lãnh đạo Sở GD&ĐT, nhiều lần gặp Giám đốc Lê Hồng Sơn, Phó giám đốc Lê Hoài Nam và chuyên viên Trần Trọng Nhơn Hòa để tặng quà, giới thiệu là đầu mối AIC.

Cơ quan tố tụng xác định AIC Hà Nội chuẩn bị sẵn hồ sơ cho các công ty "quân xanh", cố ý để thiếu tiêu chí, bỏ giá cao để bị loại; trong khi báo cáo tài chính của AIC được sửa đổi, nâng khống để đạt yêu cầu. Bằng cách này, AIC trúng 230 gói thầu tại TP HCM (134 giáo dục, 94 y tế, 2 môi trường), trong đó 171 gói gây thiệt hại 145 tỷ đồng.

Riêng 134 gói thầu giáo dục, Giám đốc Sở GD&ĐT Lê Hồng Sơn cùng cấp phó Lê Hoài Nam, Lê Phương Nga và một số cán bộ Phòng GD&ĐT quận 5 bị xác định làm trái Luật Đấu thầu, khiến 131 gói gây thiệt hại 142 tỷ đồng ngân sách.

Bị cáo Hoàng Thị Thúy Nga tại tòa hôm nay. Ảnh: Trần Quỳnh

Được thẩm vấn trước đó, bị cáo Hoàng Thị Thúy Nga và các nhân viên của AIC đều thừa nhận hành vi sai phạm như cáo trạng. Riêng bà Nga cho rằng thiệt hại trong vụ án chưa được tính đúng, bởi giá thiết bị theo định giá của cơ quan tố tụng thấp hơn nhiều so với giá thị trường dẫn đến chênh lệch lớn khi xác định thiệt hại.

Bị cáo này cũng cam kết sẽ cùng với gia đình bà Nhàn khắc phục số tiền thiệt hại của vụ án.

Cựu Giám đốc Sở GD&ĐT: 'Không nhận lợi ích vật chất từ AIC'

Ông Lê Hồng Sơn, Lê Hoài Nam và các cựu cán bộ Sở, Phòng GD&ĐT cũng thừa nhận sai phạm trong việc không thực hiện đúng các quy định về đấu thầu mua sắm thiết bị dẫn đến gây thiệt hại cho Nhà nước.

Tuy nhiên, ông Sơn và cấp dưới khẳng định, sai phạm của mình xuất phát từ việc muốn đầu tư trang thiết bị hiện đại phục vụ cho công tác giáo dục của thành phố, hoàn toàn không tư lợi cá nhân.

Cựu Giám đốc Sở GD&ĐT Lê Hồng Sơn tại tòa hôm nay. Ảnh: Trần Quỳnh

Theo cáo buộc, ông Sơn với cương vị Giám đốc Sở GD&ĐT TP HCM, đã ký các văn bản tham mưu để Phó chủ tịch UBND TP HCM Hứa Ngọc Thuận giao nhiệm vụ làm chủ đầu tư cho các phòng GD&ĐT - những đơn vị không đủ nhân sự, chuyên môn và chứng chỉ đấu thầu. Ở các gói thầu do Sở trực tiếp quản lý, ông Sơn ký chỉ định thầu, định giá, phê duyệt tư vấn trái luật; lập tổ chuyên gia không đủ tiêu chuẩn, gây thiệt hại 763 triệu đồng.

Năm 2013, ông còn ban hành văn bản mang tính định hướng, can thiệp trái pháp luật vào gói mua sắm thiết bị của Phòng GD&ĐT quận 5, khiến chuyên viên phải tiếp nhận hồ sơ, tài liệu do nhân viên AIC gửi dù chưa có kết quả đấu thầu. Gói thầu này gây thiệt hại 4,2 tỷ đồng. Sau đó, nhiều phòng giáo dục khác cũng bị chỉ đạo mua sắm trực tiếp theo mức giá, chủng loại giống quận 5, tiếp tục vi phạm quy định đấu thầu.

Ông Sơn bị cáo buộc tham mưu mở rộng chủ đầu tư sang các trường THPT – vốn không đủ năng lực đấu thầu – và đề xuất tăng số lượng thiết bị, dẫn đến thêm nhiều gói thầu sai phạm. Tổng cộng, ông phải chịu trách nhiệm với thiệt hại tại 129 gói của phòng GD&ĐT 23 quận huyện và 89 trường THPT, hơn 137 tỷ đồng.

Với vai trò cấp phó, ông Lê Hoài Nam bị cáo buộc ký văn bản hướng dẫn các trường THPT mua sắm trực tiếp 89 gói, gây thiệt hại 28,71 tỷ đồng.

Ngày mai phiên tòa tiếp tục với phần xét hỏi của luật sư đối với các bị cáo

Hải Duyên