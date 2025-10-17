Vitamin K2 tác động lên chiều cao thế nào

Các chuyên gia nghiên cứu việc bổ sung vitamin K2– MK7 trên 1.000 trẻ em Việt, cho thấy loại vi chất này có thể mang lại lợi ích đáng kể cho sự phát triển chiều cao ở trẻ em, đặc biệt khi kết hợp với lối sống lành mạnh.

Nghiên cứu do TS.BS Nguyễn Đức Nghĩa, Phó trưởng Bộ môn Giải phẫu, Đại học Y Hà Nội và TS.BS Trương Ngọc Dương (nguyên Giảng viên Bộ môn Nhi, Bệnh viện Quân y 103) cùng các cộng sự thực hiện từ tháng 5/2022. Công trình này nhằm đánh giá tác động của vitamin K2-MK7 lên sự tăng trưởng của 945 trẻ từ 1 đến 14 tuổi.

Kết quả công bố hồi giữa tháng 10 ghi nhận nhóm trẻ bổ sung liên tục vitamin K2-MK7 liều lượng 180-360 mcg mỗi ngày có chiều cao cải thiện rõ rệt so với nhóm chỉ dùng theo đợt. Sự khác biệt này thể hiện rõ nhất ở các giai đoạn tăng trưởng quan trọng. Đơn cử, trẻ 6-10 tuổi dùng vi chất này liên tục có chỉ số thay đổi chiều cao đạt 0,197 cm/tháng, cao hơn đáng kể so với nhóm còn lại.

Bên cạnh yếu tố dinh dưỡng, lối sống cũng đóng vai trò quan trọng. Nhóm trẻ bổ sung vitamin K2-MK7 liên tục có tỷ lệ ngủ sớm (66,4%) và vận động thường xuyên (71,9%) cao hơn hẳn nhóm dùng không đều đặn (tương ứng 51,6% và 42,7%). Các chỉ số Z-score chiều cao (HAZ) và cân nặng (BAZ) cũng phản ánh trẻ có nền tảng dinh dưỡng tốt sẽ đạt hiệu quả phát triển cao hơn.

Tiến sĩ Dương, đại diện nhóm nghiên cứu, lý giải: "Vitamin K2 là vi chất quan trọng để duy trì sức khỏe xương. Nó có khả năng kích thích hoạt động của tế bào tạo xương, đồng thời ức chế sự hình thành tế bào hủy xương".

Nghiên cứu dự kiến kéo dài đến tháng 7/2025 để có thêm những kết luận sâu hơn.

Một bệnh nhi đo chiều cao tại bệnh viện. Ảnh: Minh Thư

Vitamin K2 là một dạng của vitamin K, tồn tại dưới nhiều dạng khác nhau. Hai dạng phổ biến nhất của vitamin K2 bao gồm MK-4 và MK-7 được nghiên cứu nhiều nhất và sử dụng phổ biến. Kết quả nghiên cứu này cũng phù hợp với một số nghiên cứu trên thế giới. Do đó, các nhà nghiên cứu khuyến nghị tích hợp bổ sung dinh dưỡng bao gồm các vi chất một cách hệ thống vào chương trình chăm sóc sức khỏe trẻ em, đặc biệt ở giai đoạn tăng trưởng đỉnh điểm.

Để đạt kết quả tối ưu, nhóm nghiên cứu khuyến nghị cần kết hợp với các biện pháp hỗ trợ như duy trì giấc ngủ sớm, khuyến khích vận động và đảm bảo chế độ ăn cân đối. Đây không chỉ là việc bổ sung một dưỡng chất đơn lẻ mà cần tiếp cận đa yếu tố.

Mặc dù mang tính gợi ý cao, nghiên cứu còn hạn chế như thời gian theo dõi không đồng đều giữa các trẻ, chưa kiểm soát đầy đủ yếu tố gây nhiễu (như chế độ ăn, vitamin D hay điều kiện kinh tế-xã hội) và dựa trên dữ liệu quan sát nên có nguy cơ thiên lệch. Các chuyên gia kêu gọi thêm các thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên có đối chứng, từ đó đưa ra khuyến nghị chính thức. Phụ huynh có thể tham khảo ý kiến bác sĩ nhi khoa để áp dụng phù hợp cho con em mình, mang lại sức khỏe bền vững.

Chiều cao của người Việt Nam có nhiều thay đổi trong những năm vừa qua, tuy nhiên mức tăng còn chậm và vẫn thuộc top thấp của thế giới. Số liệu từ Bộ Y tế cho thấy chiều cao của nam giới Việt Nam hiện đạt 168,1 cm và nữ 156,2 cm. So với 10 năm trước, nam thanh niên tăng 3,7 cm, còn nữ tăng 2,6 cm. Song, với các nước Đông Nam Á, chiều cao của người Việt xếp sau Singapore, Malaysia và Thái Lan.

Lê Nga