VinSpeed nâng vốn điều lệ lên 45.000 tỷ đồng

VinSpeed, công ty đường sắt của tỷ phú Phạm Nhật Vượng, tăng vốn từ 33.000 tỷ lên 45.000 tỷ đồng.

Việc điều chỉnh vốn của VinSpeed được hoàn tất ngày 25/12, theo công bố trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp. Vốn điều lệ doanh nghiệp này hiện tăng 7,5 lần so với thời điểm cách đây 7 tháng. Họ không cung cấp thêm thông tin về cơ cấu cổ đông sau khi phát hành thêm cổ phiếu.

VinSpeed là doanh nghiệp trong hệ sinh thái của tập đoàn ông Phạm Nhật Vượng, được thành lập hồi tháng 5, vốn điều lệ 6.000 tỷ đồng. Công ty hoạt động trong lĩnh vực xây dựng công trình đường sắt, sản xuất đầu máy xe lửa, toa xe...

Ông Vượng nắm 51% vốn công ty này. Các cổ đông còn lại gồm Tập đoàn Đầu tư Việt Nam (VIG) giữ 35%, Vingroup là 10% và ông Phạm Nhật Quân Anh, Phạm Nhật Minh Hoàng - hai con trai ông Phạm Nhật Vượng - sở hữu 1% cổ phần.

Tính đến ngày 9/12, VinSpeed sở hữu 379,1 triệu cổ phiếu VIC, tương đương 9,77% vốn của Vingroup.

Minh họa tàu tốc độ cao của VinSpeed. Ảnh: VIC

Cùng ngày VinSpeed hoàn tất tăng vốn, Vingroup cũng thông báo rút đề xuất làm đường sắt tốc độ cao Bắc Nam để dồn lực cho các dự án hạ tầng trọng điểm khác. Đây cũng là dự án VinSpeed đề xuất thực hiện hồi tháng 5. Khi đó, họ lên kế hoạch thu xếp 20% vốn, phần còn lại đề xuất vay từ Nhà nước với lãi suất 0%. Thời hạn vay 30 năm kể từ ngày được giải ngân.

Rút khỏi dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam, doanh nghiệp trong hệ sinh thái của tỷ phú Phạm Nhật Vượng vẫn đầu tư các tuyến đường sắt tốc độ cao khác như trung tâm TP HCM - Cần Giờ (54 km), Hà Nội - Hạ Long (120 km), với tổng vốn khoảng 202.000 tỷ đồng. Họ đặt mục tiêu vận hành thương mại hai tuyến này vào năm 2028.

Trọng Hiếu