VinSpeed có thể vận hành thương mại metro Bến Thành - Cần Giờ từ đầu 2028

VinSpeed dự kiến vận hành thương mại tuyến đường tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ từ quý I/2028, với tổng mức đầu tư 86.650 tỷ đồng.

Thông tin này được Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển đường sắt tốc độ cao VinSpeed nêu trong báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) dự án đường sắt Bến Thành - Cần Giờ công bố hôm 7/11 để tham vấn ý kiến.

Theo báo cáo, dự án có chiều dài tuyến chính gần 53 km, qua địa phận 8 xã, phường gồm Bến Thành, Xóm Chiếu, Tân Thuận, Tân Mỹ, Nhà Bè, Bình Khánh, An Thới Đông và Cần Giờ. Quy mô sử dụng đất cho công trình này khoảng 317 ha.

VinSpeed dự kiến đầu tư xây dựng đường đôi khổ rộng 1.435mm, tốc độ thiết kế 350 km/h. Giai đoạn 1 của dự án sẽ gồm 2 ga Bến Thành và Cần Giờ. Giai đoạn 2, dự án có thể tăng thêm 4 ga (khi có nhu cầu cao) gồm Tân Thuận, Tân Mỹ, Nhà Bè, Bình Khánh. Depot và trung tâm điều khiển hoạt động (OCC) đặt tại xã Cần Giờ.

Công ty của tập đoàn Vingroup dự tính tổng vốn đầu tư cho dự án đường sắt cao tốc này 86.650 tỷ đồng. Trong đó, chi phí xây dựng khoảng 37.000 tỷ, thiết bị hơn 24.740 tỷ, quản lý dự án hơn 7.400 tỷ.

Về tiến độ, VinSpeed đặt mục tiêu hoàn thiện báo cáo khả thi trong quý IV/2025 và giải phóng mặt bằng. Sau đó, họ dự kiến thi công, lắp đặt thiết bị đến quý III/2027. Dự án này có thể vận hành thử nghiệm trong quý cuối cùng năm 2027. VinSpeed dự kiến chạy thương mại đường sắt Bến Thành - Cần Giờ từ quý I/2028.

Tại dự án này, doanh nghiệp cho biết sử dụng 8 toa tàu, sức chứa 600 hành khách. Tàu chạy dự kiến từ 6h đến 23h hàng ngày, với tần suất cách nhau 20 phút chuyến. Mỗi giờ, 3 đôi tàu chạy theo 2 hướng. Với phương án này, VinSpeed dự tính có thể phục vụ 43.680 lượt khách mỗi ngày, tương ứng hơn 15,9 triệu lượt khách một năm.

Minh họa dự án đường sắt Bến Thành - Cần Giờ. Ảnh: VinSpeed

VinSpeed được tỷ phú Phạm Nhật Vượng sáng lập vào tháng 5, hoạt động chính về xây dựng công trình đường sắt, sản xuất đầu máy xe lửa, toa xe... Ông Vượng nắm 51% cổ phần của công ty này, hai con trai Phạm Nhật Quân Anh và Phạm Nhật Minh Hoàng giữ 1%. Còn lại, Tập đoàn Đầu tư Việt Nam (VIG) sở hữu 35% vốn và Vingroup 10%. Hiện tại vốn điều lệ công ty là 15.000 tỷ đồng.

Cách đây vài ngày, VinSpeed cũng công bố báo cáo ĐTM cho dự án đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Hạ Long. Doanh nghiệp này đặt ra tiến độ hoàn thành tương tự dự án Bến Thành - Cần Giờ khi dự kiến vận hành thương mại vào đầu 2028, tức là chỉ sau 2 năm triển khai.

Theo đề xuất VinSpeed, tổng mức đầu tư cho dự án đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh khoảng 138.930 tỷ đồng, tương đương gần 5,3 tỷ USD. Dự án dài khoảng 120 km, đi qua địa phận 22 xã, phường của 4 tỉnh, thành phố gồm Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng và Quảng Ninh.

Điểm đầu tuyến là Trung tâm hội chợ triển lãm Quốc gia, xã Đông Anh, TP Hà Nội. Sau đó, tàu sẽ chạy qua các ga Gia Bình (Bắc Ninh), Yên Tử (Quảng Ninh) và kết thúc tại ga cuối Hạ Long nằm ở khu công viên rừng, phường Tuần Châu. Tốc độ thiết kế của tuyến là 350 km một giờ, trong đó đoạn qua Hà Nội 120 km một giờ.

Hồi tháng 5, công ty này cũng đề xuất đầu tư tuyến đường sắt cao tốc Bắc Nam với tổng vốn khoảng 61,35 tỷ USD, tương đương 13% GDP Việt Nam đến cuối 2024. Họ cho biết chịu trách nhiệm thu xếp 20% tổng vốn đầu tư dự án, tương đương khoảng 12,27 tỷ USD. 80% còn lại, doanh nghiệp vay vốn Nhà nước không tính lãi suất trong 35 năm kể từ ngày giải ngân.

Cũng tại quy hoạch mới tới 2030, Chính phủ điều chỉnh lộ trình đầu tư một số tuyến đường sắt khác như Hà Nội - Đồng Đăng (Lạng Sơn) dài 156 km, khổ 1.435 mm được đầu tư trước 2030, thay vì sau năm 2030 như quy hoạch cũ. Tương tự, tuyến Hải Phòng - Hạ Long - Móng Cái (Quảng Ninh), Tháp Chàm - Đà Lạt, An Bình - Sài Gòn (Hòa Hưng) - Tân Kiên được đẩy lên nghiên cứu đầu tư trước năm 2030. Ngoài ra, 7 tuyến đường sắt quốc gia hiện có cũng sẽ được nâng cấp. Các tuyến đường sắt kết nối với Trung Quốc, Lào, Campuchia được ưu tiên đầu tư.

Anh Tú