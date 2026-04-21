Vinhomes mở bán 3 đại dự án, quy mô hơn 7.500 ha năm nay

Năm nay, Vinhomes sẽ mở bán 3 đại dự án, với tổng quy mô hơn 7.500 ha tại Quảng Ninh, Đà Nẵng và TP HCM.

Thông tin trên được ông Phạm Thiếu Hoa, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Vinhomes chia sẻ tại phiên họp thường niên, ngày 21/4.

Theo ông Hoa, năm nay Vinhomes tiếp tục mở bán các dự án trọng điểm, trong đó có 3 dự án gồm Hải Vân Bay (Đà Nẵng), Global Gate Hạ Long (Quảng Ninh) và Đô thị Đại học Quốc tế (TP HCM).

Dự án ở Hạ Long lớn nhất với quy mô khoảng 6.200 ha và cũng là nơi đặt nhà ga của tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh. Dự án tại Đà Nẵng có quy mô hơn 512 ha, khu đô thị tại TP HCM khoảng 880 ha. Như vậy, ba dự án Vinhomes mở bán năm nay có tổng quy mô khoảng 7.592 ha.

Chủ tịch Vinhomes nói thêm rằng có thể mở bán thêm các dự án khác nếu thị trường có nhu cầu. "Công ty luôn cung cấp đủ hàng ra thị trường", ông Hoa nói.

Cổ đông cũng đề nghị ban lãnh đạo giải thích việc công ty bất ngờ điều chỉnh tăng kế hoạch kinh doanh 2026, thêm 35.000 tỷ đồng doanh thu và 10.000 tỷ lợi nhuận, chỉ một ngày trước phiên họp.

Giám đốc Tài chính Vinhomes Lê Tiến Công nói rằng quý I/2026, công ty thực hiện được nhiều bước đệm quan trọng và đánh giá có khả năng hoàn thành các mục tiêu thách thức hơn. Vì vậy, Vinhomes điều chỉnh mục tiêu kinh doanh.

Ông Công ước tính doanh số bán trước (pre-sales) của chủ đầu tư này đạt 300.000-350.000 tỷ đồng, chủ yếu đến từ khu đô thị Cần Giờ, Hải Vân Bay, Hậu Nghĩa, Ocean Park 2, Ocean Park 3.

Đại hội đồng cổ đông Vinhomes cũng thông qua phương án chia cổ tức cao kỷ lục. Cụ thể, doanh nghiệp sẽ dùng 24.644 tỷ đồng (gần 1 tỷ USD) để trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông với tỷ lệ 60%, tức là mỗi cổ phiếu nhận 6.000 đồng.

Với phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 100%, cổ đông sở hữu một cổ phiếu sẽ được nhận thêm một cổ phiếu mới. Lãnh đạo công ty thông tin việc chi trả cổ tức dự kiến được thực hiện trong vòng 6 tháng tới.

Anh Tú