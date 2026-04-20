Vinhomes nâng mục tiêu lãi thêm 10.000 tỷ đồng

Vinhomes vừa điều chỉnh mục tiêu lợi nhuận 2026 từ 50.000 tỷ đồng lên 60.000 tỷ - mức cao nhất từ trước đến nay.

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Vinhomes vừa có tờ trình điều chỉnh kế hoạch năm 2026 để cổ đông xem xét, thông qua tại phiên họp thường niên ngày 21/4.

Cụ thể, HĐQT Vinhomes đề xuất mục tiêu doanh thu cả năm nay 285.000 tỷ đồng, tăng 35.000 tỷ so với kế hoạch trước đó. Mức này cũng cao hơn 1,85 lần so với 2025.

Chủ đầu tư lớn nhất thị trường địa ốc dự kiến đạt lợi nhuận sau thuế 60.000 tỷ đồng, tăng 10.000 tỷ so với mục tiêu cũ và cao hơn 38% mức thực hiện năm ngoái. Nếu hiện thực hóa được kế hoạch này, đây sẽ là kết quả kinh doanh cao nhất từ trước đến nay với Vinhomes.

Tại phiên họp ngày mai, HĐQT Vinhomes cũng sẽ trình cổ đông kế hoạch chi 24.644 tỷ đồng (gần 1 tỷ USD) để trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông với tỷ lệ 60%, tức là mỗi cổ phiếu nhận 6.000 đồng. Với phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 100%, cổ đông sở hữu một cổ phiếu sẽ được nhận thêm một cổ phiếu mới.

Trong thông điệp gửi cổ đông đầu tuần trước, Chủ tịch HĐQT Vinhomes Phạm Thiếu Hoa cho biết "năm nay thị trường bất động sản được dự báo bước vào giai đoạn phục hồi có chọn lọc", với sự dịch chuyển theo hướng phát triển xanh, bền vững, minh bạch và kỷ luật hơn.

Ông khẳng định động lực cốt lõi của thị trường là những sản phẩm ở thực, đô thị được quy hoạch đồng bộ với tiêu chuẩn sống xanh. Vì vậy, Vinhomes tiếp tục hoàn thiện các dự án hiện hữu, mở rộng danh mục trọng điểm, cũng như ưu tiên phát triển các khu đô thị kiểu mẫu tại Hà Nội, Hạ Long, Đà Nẵng, Khánh Hòa và nhiều tỉnh, thành phố khác.

Tính tới cuối 2025, công ty họ Vingroup đã bán 309.000 sản phẩm (gồm căn hộ, biệt thự, nhà phố), tương đương doanh số hơn 1 triệu tỷ đồng. Vinhomes sở hữu quỹ đất lớn nhất thị trường với 29.500 ha. Chủ đầu tư này cũng cho biết tiếp tục tìm kiếm để mở rộng quỹ đất.

Anh Tú