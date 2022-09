Vinh danh ba liệt sĩ phòng cháy chữa cháy

Tổ chức lần thứ 17, chương trình năm nay vinh danh 6 cá nhân, 7 tập thể là những gương mặt truyền cảm hứng sống, cống hiến vì bình yên của nhân dân, sáng tạo trong đại dịch, doanh nghiệp, doanh nhân... đại diện cho tinh thần, bản lĩnh Việt Nam. Chương trình do Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương và báo Lao động cùng tổ chức.

Thượng tá Đặng Anh Quân (đội trưởng), thượng úy Đỗ Đức Việt và hạ sĩ Nguyễn Đình Phúc cùng công tác tại Đội Phòng cháy chữa cháy Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội), hy sinh hôm 1/8 khi cứu nạn trong đám cháy kéo dài 9 tiếng tại quán karaoke ở Quan Hoa, Hà Nội. Sau khi hướng dẫn 8 người bị nạn thoát ra ngoài an toàn, các anh quay lên tầng trên với hy vọng tìm kiếm thêm nạn nhân khác còn mắc kẹt. Khi lên tới tầng bốn, vật liệu làm trần giả sập xuống cầu thang bộ khiến cả ba cảnh sát hy sinh.

Trong số cá nhân được vinh danh còn có đại tá Anh hùng Lực lượng vũ trang Mai Hoàng, Phó giám đốc Công an TP HCM. Trưởng thành từ lính trinh sát, ông từng trải qua nhiều cương vị ở địa bàn nóng, phức tạp về tội phạm hình sự, ma túy, trực tiếp chỉ huy hàng trăm chuyên án, triệt phá băng nhóm vũ trang, hoạt động xuyên biên giới.

Nguyễn Đức Thuận, 19 tuổi - gương mặt trẻ tuổi nhất được vinh danh, là sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội. Thuận mắc chứng bại não co cứng từ khi chào đời, nhưng không khuất phục, vượt khó giành nhiều thành tích như Giải nhất tin học trẻ toàn quốc, một trong 15 học sinh xuất sắc đại diện cho Việt Nam dự thi Olympic tin học châu Á Thái Bình Dương (APIO 2021). Tại kỳ thi Tin học khu vực miền Trung - Tây Nguyên diễn ra tại Đà Nẵng hồi cuối tháng 3, Thuận được mời ra đề cùng với thầy giáo của mình.

Bác sĩ Đỗ Doãn Bách, công tác tại Viện Tim mạch, Bệnh viện Bạch Mai, thành viên sáng lập mạng lưới Thầy thuốc đồng hành từng vào hỗ trợ tâm dịch TP HCM hai tháng. Mạng lưới đã phối hợp với Tổ thông tin đáp ứng nhanh phòng chống dịch tỉnh Bình Dương tổ chức cấp cứu, hỗ trợ an sinh cho hơn 20.000 bệnh nhân.

Tại họp báo, bác sĩ Bách chia sẻ ngành y trong hai năm đại dịch đã vượt khó cùng cả nước. Bác sĩ trẻ với tinh thần "đâu cần thanh niên có" đã cùng với hàng nghìn đồng nghiệp ngày đêm trong tâm dịch, giảm tải cho y tế các tỉnh thành. Được vinh danh với anh là niềm tự hào, song cũng là may mắn khi có đồng nghiệp hỗ trợ, bạn bè giúp đỡ.

"Chúng tôi đã có những tháng ngày quên ăn ngủ, quên đi những ám ảnh nhưng không ít lần nghẹn ngào rơi nước mắt khi chứng kiến sinh ly tử biệt trong tâm dịch. Càng trải qua khó khăn, người thầy thuốc càng nuôi dưỡng khát vọng chữa bệnh cứu người", anh nói.

Danh sách 13 cá nhân, tập thể được vinh danh:

- Đại tá Mai Hoàng, Phó giám đốc Công an TP HCM.

- Sinh viên Nguyễn Đức Thuận, Đại học Quốc gia Hà Nội.

- Thạc sĩ Đỗ Doãn Bách, Viện Tim mạch, Bệnh viện Bạch Mai.

- VĐV Nguyễn Thị Oanh, Đội tuyển Điền kinh quốc gia.

- Ông Vũ Gia Luyện, CEO Công ty cổ phần giải pháp công nghệ quốc tế ITS.

- Bà Thạch Thị Chal Thy, Giám đốc Công ty TNHH Trà Vinh Farm.

- Ba liệt sĩ Đội Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội).

- Ban quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

- Đảng bộ chính quyền, nhân dân xã Yên Hòa (Yên Mô, Ninh Bình).|

- Trung tâm Xây dựng Dữ liệu quốc gia về dân cư (Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an).

- Tổng công ty Bia rượu nước giải khát Sài Gòn Sabeco.

- Tổng công ty Công nghiệp công nghệ cao Viettel.

- Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ kỹ thuật dầu khí Việt Nam