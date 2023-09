Vinh danh 58 công trình giải Sáng tạo TP HCM

Ban tổ chức giải Sáng tạo TP HCM 2023 trao thưởng cho 58 công trình thuộc 7 nhóm lĩnh vực khoa học kỹ thuật, nghệ thuật và quốc phòng an ninh, khởi nghiệp sáng tạo... tối 8/9.

Ở lĩnh vực khoa học kỹ thuật, giải nhất thuộc về công trình "Tái tạo khuyết hổng gần toàn bộ và toàn bộ lưỡi sau phẫu thuật trị ung thư" của nhóm chuyên gia Bệnh viện Ung bướu TP HCM. Theo nhóm nghiên cứu, có hơn 60% bệnh nhân ung thư lưỡi giai đoạn muộn (3, 4) mới nhập viện, gây khó khăn trong chữa trị. Các phương pháp điều trị với bệnh này chủ yếu là phẫu thuật cắt bỏ hoặc xạ trị với tỷ lệ sống sót khoảng 70% ở giai đoạn 1, 2 và 28% ở giai đoạn 3, 4. Việc phẫu thuật cắt bỏ 50%, thậm chí toàn bộ lưỡi với bệnh nhân nặng gây ảnh hưởng lớn đến khả năng nói và nuốt.

Từ thực tế này, trong 2 năm, nhóm nghiên cứu do TS.BS Nguyễn Anh Khôi cùng các cộng sự phát triển kỹ thuật tạo hình lưỡi bằng việc sử dụng phần da ở đùi, ngực hoặc cẳng tay. Phương pháp này giúp khôi phục chức năng, thẩm mỹ cho lưỡi tốt nhất với kết quả bệnh nhân khôi phục chức năng nói đạt trên 58%, nuốt 87% sau phẫu thuật, tỷ lệ hoại tử chỉ trên 3%.

Hội đồng đánh giá, công trình được nhiều chuyên gia đầu ngành y tế tham gia chấm giải và đánh giá cao. Đây được cho là kỹ thuật y khoa mới ở Việt Nam khả thi trong ứng dụng. Ngoài ra, kỹ thuật này có tính nhân văn khi chữa được cho nhiều bệnh nhân ung thư lưỡi chi phí thấp.

TS.BS Nguyễn Anh Khôi, bệnh viện Ung bướu TP HCM nhận giải nhất lĩnh vực khoa học kỹ thuật, tối 8/9.

Ở lĩnh vực văn học nghệ thuật, giải nhất thuộc về "Tác phẩm kịch múa Kiều" theo phong cách ballet do nhà hát giao hưởng vũ kịch TP HCM dàn dựng. Tác phẩm phỏng theo nguyên tác truyện thơ "Truyện Kiều" của Nguyễn Du nhưng được kết hợp các loại hình nghệ thuật biểu diễn tổng hợp với thủ pháp múa hiện đại cùng múa dân gian và cổ nhạc dân tộc. Vở kịch múa "Kiều" độ dài 70 phút tạo ra yếu tố thăng hoa cho tác phẩm nghệ thuật sân khấu đương đại. Đại diện hội đồng xét giải cho biết, công trình được đánh giá cao về hiệu quả kinh tế, tính quảng bá nhưng vẫn đảm bảo chất lượng nội dung, tính nghệ thuật của tác phẩm Truyện Kiều. Điều này khiến số lượng vé bán ra luôn cao, nhiều khán giả phải đặt sớm vé trong một tháng.

Ở lĩnh vực quốc phòng an ninh, giải nhất thuộc về công trình "Đảm bảo quốc phòng và an ninh cho phát triển bền vững trên địa bàn TP HCM trong thời kỳ mới" của nhóm tác giả Bộ tư lệnh TP HCM và Công an thành phố. Nhóm tác giả đã dự báo trên cơ sở khoa học những nhân tố tác động và những tình huống, thách thức về quốc phòng và an ninh ở TP HCM trong thời kỳ mới. Từ đó, nhóm đề xuất hệ thống giải pháp cơ bản, toàn diện, nhằm đảm bảo quốc phòng và an ninh cho phát triển bền vững của thành phố.

Công trình được giải nhất nhận 200 triệu đồng tiền thưởng. Ban tổ chức cũng trao 15 giải nhì (150 triệu đồng mỗi giải), 40 giải ba (100 triệu đồng mỗi giải).

Phát biểu tại lễ trao giải, Phó chủ tịch UBND TP HCM Võ Văn Hoan đánh giá, qua ba lần tổ chức cho thấy tiềm năng sáng tạo, tinh thần đổi mới không ngừng của các tầng lớp nhân dân thành phố. Ông cho rằng, quá trình xây dựng và phát triển TP HCM minh chứng, đây là nơi khơi nguồn của nhiều sáng kiến, kết tinh truyền thống năng động, nhanh chóng tiếp nhận cái mới từ trong lao động. "Chính quyền thành phố sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động đổi mới sáng tạo, giúp trở thành xu hướng phát triển tất yếu của xã hội", ông nói.

Giải thưởng Sáng tạo TP HCM được trao 2 năm một lần từ năm 2019 do UBND TP HCM tổ chức nhằm tôn vinh các tổ chức, cá nhân có công trình nghiên cứu, giải pháp, tác phẩm sáng tạo đóng góp cho sự phát triển của thành phố.

