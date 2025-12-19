Vingroup xây 25 tòa nhà ở xã hội tại Hưng Yên

Khu nhà ở xã hội tại phường Phố Hiến của Vingroup với 25 tòa chung cư vừa được khởi công sáng 19/12 với vốn đầu tư 6.000 tỷ đồng.

Sáng 19/12, UBND tỉnh Hưng Yên và Tập đoàn Vingroup khởi công khu nhà ở xã hội tại phường Phố Hiến với quy mô hơn 31 ha. Trong đó, 11,2 ha đất được bố trí xây 25 tòa chung cư cao 9 tầng, có một hầm, dự kiến cung cấp 4.400 căn. Lượng sản phẩm này đáp ứng nhu cầu ở cho hơn 9.740 người.

Dự án còn cung cấp 303 căn nhà ở xã hội bán thương mại liền kề được xây trên khu đất rộng gần 2,5 ha, cao 4 tầng, quy mô dân số hơn 900 người. Một số hạng mục khác tại dự án gồm công viên, công trình văn hóa, y tế, trường học liên cấp, khu thể dục thể thao, bãi đỗ xe... Chủ đầu tư cho biết dự án có yêu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng gần 27 ha đất trồng lúa. Tổng mức đầu tư dự án khoảng 6.000 tỷ đồng, thời gian triển khai trong 60 tháng.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Quang Ngọc yêu cầu đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng dự án, chú trọng chất lượng công trình và giá thành nhà ở xã hội. Sau khi hoàn thành, dự án sẽ góp phần phát triển quỹ nhà ở xã hội của tỉnh, đáp ứng chỗ ở cho người lao động tại các khu công nghiệp, người có thu nhập thấp...

Trước đó, Vingroup đã công bố triển khai chuỗi dự án nhà ở xã hội mang thương hiệu Happy Home với gần 61.000 căn tại 7 tỉnh, thành trên cả nước. Tập đoàn sẽ xây gần 50.000 căn tại Hưng Yên, Hải Phòng, TP HCM và Tây Ninh. Ngoài ra, gần 11.000 căn khác đang được thi công và giới thiệu ở Hải Phòng, Thanh Hóa, Quảng Trị và Khánh Hòa.

Cũng trong sáng 19/12, hàng loạt dự án nhà xã hội với quy mô chục nghìn căn được khởi công trên toàn quốc để chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV. Đơn cử, Hà Nội mới khởi công dự án nhà xã hội tập trung đầu tiên (tên thương mại Tiên Dương Park City) với quy mô hơn 3.100 căn ở huyện Đông Anh cũ. Ngoài ra, TP Huế cũng khởi động hai dự án nhà xã hội tại khu đô thị mới An Vân Dương, với tổng nguồn cung gần 1.300 căn.

Với tiến độ triển khai như hiện nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết đề án xây dựng ít nhất một triệu căn nhà ở xã hội đến 2030 "có thể hoàn thành sớm hơn 2 năm", tại lễ khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật 234 công trình, dự án.

Ngọc Diễm