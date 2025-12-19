Hà Nội sắp có dự án nhà xã hội độc lập giáp Công viên Kim Quy

Khu nhà ở xã hội độc lập đầu tiên của Hà Nội vừa được khởi công sáng 19/12 tại huyện Đông Anh cũ, với nguồn cung hơn 3.500 căn.

Dự án nhà ở xã hội Tiên Dương 1 (tên thương mại: Tiên Dương Park City) do Công ty cổ phần Vihoce Tiên Dương làm chủ đầu tư. Đây là đại diện liên danh Tổng công ty Viglacera, Công ty cổ phần đầu tư và phát triển hạ tầng Hoàng Thành và Công ty cổ phần Xây dựng Central.

Dự án này cùng 234 công trình trên cả nước đồng loạt được khởi công trong sáng 19/12 để chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV.

Ông Nguyễn Văn Dũng, lãnh đạo Công ty cổ phần Vihoce, cho biết Tiên Dương Park City được đầu tư theo mô hình khu đô thị - nhà xã hội độc lập đầu tiên ở Thủ đô.

Dự án có quy mô 45 ha, nằm trên trục Võ Nguyên Giáp, xã Phúc Thịnh, giáp với khu vực quy hoạch công viên Kim Quy hơn 100 ha. Nguồn cung có 3.530 căn hộ, gồm 3.103 căn nhà xã hội, 427 căn chung cư thương mại và 99 nhà thấp tầng.

Sau khi hoàn thành vào 2030, dự án sẽ giải quyết nhu cầu chỗ ở cho khoảng 12.400 người. Dự án được bố trí một số tiện ích nội khu như trường học các cấp, trung tâm thương mại - dịch vụ, công viên cây xanh, khu thể thao, khu sinh hoạt cộng đồng, bãi đỗ xe. Các căn hộ sử dụng vật liệu xây dựng xanh của Viglacera như kính tiết kiệm năng lượng, tấm panel ALC, gạch ốp lát...

Phối cảnh khu nhà ở xã hội Tiên Dương 1. Ảnh: Viglacera

Ông Phạm Quí Tiên, Phó chủ tịch HĐND TP Hà Nội giao chủ đầu tư và các đơn vị liên quan đẩy nhanh đền bù giải phóng mặt bằng, sớm thi công xây dựng dự án và chú trọng không gian sống, tiện ích cho cư dân.

Cũng tại khu vực huyện Đông Anh cũ, dự án nhà ở xã hội tại ô đất CT3 thuộc khu đô thị mới Kim Chung của liên danh Viglacera vừa được mở bán. Dự án có 1.104 căn hộ với giá 18,4 triệu đồng mỗi m2 (đã gồm VAT, phí bảo trì), tương đương một căn từ 916 triệu đồng đến 1,2 tỷ đồng.

Theo đề án phát triển ít nhất 1 triệu căn nhà xã hội, Hà Nội được giao làm 56.200 căn đến hết 2030 - thuộc nhóm cao nhất cả nước. Năm nay, thành phố dự kiến hoàn thành 6 dự án với hơn 4.700 căn, vượt chỉ tiêu theo năm.

Từ cuối 2024 đến nay, liên tiếp dự án nhà xã hội tại Thủ đô được khởi công, nhưng giá có xu hướng tăng. Ba năm trước, giá mở bán mỗi m2 tại các dự án nhà ở xã hội dưới 20 triệu đồng, đến nay liên tục xuất hiện dự án 25-29,4 triệu đồng.

Ngọc Diễm