Vingroup triển khai 6 công trình trọng điểm mừng 80 năm Quốc khánh

Vingroup khánh thành Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia và khởi công loạt dự án hạ tầng, công nghiệp, đô thị tại 6 tỉnh, thành trong ngày 19/8.

Tại Hà Nội, Vingroup tổ chức lễ khánh thành Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia đặt tại khu vực cầu Tứ Liên, huyện Đông Anh. Dự án có quy mô hơn 900.000 m2 gồm nhiều hạng mục như nhà triển lãm Kim Quy với mái vòm thép nặng 24.000 tấn, cao 56 m; trung tâm hội nghị VinPalace Cổ Loa rộng 16.800 m2; hệ thống sân triển lãm ngoài trời, công viên, hồ điều hòa và bãi đỗ xe hơn 18 ha.

﻿Tổng Bí thư, Thủ tướng Chính phủ và các đại biểu cắt băng khánh thành Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia - công trình trọng điểm quốc gia. Ảnh: Vingroup

Công trình được hoàn thiện sau gần 10 tháng thi công, thuộc nhóm 10 tổ hợp triển lãm lớn nhất thế giới. Theo chủ đầu tư, tổ hợp hướng đến chức năng triển lãm, hội nghị, tổ chức sự kiện quy mô lớn trong nước và quốc tế.

Cùng ngày, Vingroup khánh thành cầu Máy Chai (cầu Hoàng Gia) nối đảo Vũ Yên với trung tâm thành phố Hải Phòng. Cầu dài gần 2,2km, rộng 21 m, gồm 4 làn xe. Thiết kế hai đầu cầu mang hình ảnh cánh chim, tượng trưng cho "cửa ngõ thế giới".

Ngoài ra, tập đoàn cũng khởi công sân golf 18 hố tiêu chuẩn quốc tế ở Quang Hanh, Quảng Ninh, quy mô khoảng 100 ha. Dự án nằm giữa địa hình thung lũng, có tầm nhìn hướng rừng và vịnh Hạ Long.

Tại Hà Tĩnh, khu công nghiệp Vinhomes được khởi công tại khu kinh tế Vũng Áng với diện tích gần 965 ha. Dự án gồm nhà xưởng, bến cảng, hạ tầng logistics, hướng tới thu hút các doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghiệp, công nghệ cao và xuất khẩu.

Tổng bí thư Tô Lâm trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho ông Phạm Nhật Vượng - Chủ tịch Tập đoàn Vingroup tại sự kiện. Ảnh: Vingroup

Ở Miền Đông Nam Bộ, Vingroup động thổ khu đô thị mới Phước Vĩnh Tây trên diện tích hơn 1.089 ha. Dự án được phát triển theo mô hình đô thị sinh thái thông minh, tích hợp các chức năng thương mại, giáo dục, y tế.

Tại Đồng Nai, lễ khởi công dự án thành phần 1 tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa - Chơn Thành cũng diễn ra. Tuyến cao tốc dài hơn 124 km, quy mô 6 làn xe, kết nối Tây Nguyên với Đông Nam Bộ.

Theo đại diện Vingroup, các dự án được kỳ vọng sẽ bổ sung hạ tầng kinh tế - xã hội tại 6 địa phương, góp phần thúc đẩy tăng trưởng vùng và thu hút đầu tư.

Lễ khởi công sân golf 18 hố tiêu chuẩn quốc tế tại Quang Hanh, Quảng Ninh. Ảnh: Vingroup

"Việc đưa vào sử dụng và triển khai đồng loạt các dự án được kỳ vọng bổ sung vào hạ tầng, công nghiệp, đô thị, du lịch tại 6 địa phương; tạo việc làm và gia tăng nguồn thu, qua đó hỗ trợ mục tiêu tăng trưởng của tỉnh, thành", đại diện Vingroup cho biết.

Song Anh