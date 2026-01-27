Vingroup tham gia thị trường tín chỉ carbon xe điện, trạm sạc

Vingroup thực hiện hai dự án tín chỉ carbon cho xe máy điện và trạm sạc, trong đó riêng trạm sạc có thể giảm tới 3,5 triệu tấn CO2 mỗi năm.

Hai dự án trên được Vingroup công bố lấy ý kiến các bên liên quan ngày 26/1. Trong đó, dự án tín chỉ xe máy điện VinFast được đăng ký theo tiêu chuẩn GS4GG của Gold Standard, còn tín chỉ trạm sạc V-Green theo chuẩn VCS của Verra. Đây là hai tiêu chuẩn xác lập tín chỉ quốc tế phổ biến.

Với hạ tầng trạm sạc, doanh nghiệp của tỷ phú Phạm Nhật Vượng tham vọng đạt khoảng 6.000 trạm sạc ôtô với 620.000 cổng sạc vào năm 2029. Thời gian phát triển dự án được tính từ tháng 4/2024, với tuổi thọ bộ sạc 10-15 năm.

Dự án hoạt động dựa trên sự tham gia của cộng đồng địa phương và các đối tác hợp tác, nhượng quyền. Vingroup cũng lưu ý rằng quyền sở hữu tín chỉ carbon thuộc về họ với các trạm sạc nhượng quyền trong dự án.

Việc thay nhiên liệu hóa thạch bằng điện, với hệ số phát thải thấp hơn, được kỳ vọng giúp giảm 3,5 triệu tấn CO2 mỗi năm.

Người dùng cầm lái xe máy điện VinFast Evo200. Ảnh: Ngọc Thành

Tín chỉ carbon (carbon credit) là một loại giấy phép hoặc chứng chỉ có thể giao dịch, có giá trị mua bán và cung cấp cho người nắm giữ tín chỉ quyền phát thải một tấn CO2 hoặc loại khí thải khác nằm trong danh sách khí thải nhà kính.

Theo thống kê từ sàn giao dịch Carbon Credits, giá tín chỉ carbon trên thị trường tự nguyện năm 2025 ở mức 4-6 USD mỗi tín chỉ. Nếu bán được trong khoảng giá này, Vingroup có thể thu về 14-21 triệu USD.

Giá tín chỉ sẽ cao hơn nếu được phê duyệt bán cho các hãng hàng không theo chương trình Corsia (chương trình giảm và bù trừ phát thải khí nhà kính với các chuyến bay quốc tế), thường dao động ở mức 20 USD mỗi tín chỉ. Cuối năm ngoái, Verra thông tin tiêu chuẩn VCS của họ được chấp thuận đủ điều kiện tham gia Corsia trong giai đoạn tuân thủ đầu tiên, 2027-2029.

Với dự án tín chỉ xe máy điện, họ sẽ thu thập dữ liệu, giám sát số lượng xe bán ra, quãng đường di chuyển và lượng giảm phát thải tương ứng. Dự án đang trong giai đoạn tham vấn các bên liên quan - khâu bắt buộc trong quy trình đăng ký dự án xác lập tín chỉ. Dự kiến dự án này kéo dài 5 năm, có thể gia hạn hai lần.

Trước Vingroup, Selex Motors đã đăng ký thành công dự án tín chỉ xe máy điện theo tiêu chuẩn Gold Standard, với quy mô nhỏ. Dự án của họ bán tín chỉ trong 5 năm, với tổng lượng giảm phát thải dự kiến hơn 197.000 tCO2.

Thủy Trương