Vingroup phát động chiến dịch 'Cùng hành động vì bầu trời xanh'

Quỹ Vì Tương Lai Xanh (thuộc Vingroup) khởi động chiến dịch mới, hướng đến giảm ô nhiễm không khí và lan tỏa lối sống xanh trong toàn hệ sinh thái doanh nghiệp.

Chiến dịch "Cùng hành động vì bầu trời xanh" được triển khai từ ngày 10/9, nhân dịp hưởng ứng Ngày Không khí sạch vì bầu trời xanh (7/9) và Ngày Bảo vệ tầng ozone (16/9), với chuỗi hoạt động đồng loạt trong các công ty thành viên và liên kết của tập đoàn.

Các diễn giả tham dự tọa đàm "Chung tay bảo vệ bầu trời xanh - Thách thức và Giải pháp", sáng 10/9. Ảnh: Vingroup

Mở đầu chiến dịch, Quỹ Vì Tương Lai Xanh tổ chức tọa đàm "Chung tay bảo vệ bầu trời xanh - Thách thức và Giải pháp", quy tụ nhiều chuyên gia trong và ngoài nước. Các ý kiến tập trung phân tích thực trạng ô nhiễm không khí tại Việt Nam và đề xuất hướng xử lý bền vững.

Theo PGS.TS Nguyễn Đình Thọ, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược, Chính sách nông nghiệp và môi trường (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), giao thông là nguồn phát thải lớn gây ô nhiễm không khí, bên cạnh các nguồn phát thải từ công nghiệp, nông nghiệp, sinh hoạt dân sinh.

TS Hoàng Dương Tùng, Chủ tịch Mạng lưới Không khí sạch Việt Nam (SVCAP), cho biết ô nhiễm không khí là nguyên nhân thứ tư gây tử vong sớm tại Việt Nam, liên quan nhiều bệnh lý tim mạch, hô hấp. Riêng năm 2023, nồng độ bụi mịn PM2.5 tại Hà Nội cao gần gấp 6 lần ngưỡng khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), chỉ có một ngày đạt mức trung bình và không có ngày nào đạt "tốt".

"Không có giải pháp đơn lẻ hay tức thì cho ô nhiễm không khí, mà cần sự đồng lòng, kiên trì của toàn xã hội", ông Tùng nói.

TS. Lê Thái Hà, Giám đốc Quỹ Vì tương lai xanh phát biểu tại tọa đàm. Ảnh: Vingroup

Trước thách thức đó, TS Lê Thái Hà, Giám đốc điều hành Quỹ Vì Tương Lai Xanh cho biết chiến dịch hướng đến thay đổi hành vi từ cộng đồng thông qua bốn trụ cột: kết nối cộng đồng, tiêu dùng xanh, tri thức xanh và tiết kiệm năng lượng giảm phát thải.

Trong trụ cột cộng đồng, VinFast phát động phong trào tiết kiệm điện tại hệ thống đại lý, xưởng dịch vụ; Vinhomes tổ chức "Ngày Thứ Bảy Xanh" tại hơn 30 khu đô thị với hoạt động đổi rác lấy quà, phân loại rác, xây dựng không gian sống xanh; Vinpearl triển khai giáo dục môi trường cho trẻ em; Xanh SM tổ chức cuộc thi video "Đi xanh - Sống xanh".

Ở lĩnh vực tiêu dùng, Vincom phát động sự kiện "Cùng Vincom hành động vì bầu trời xanh" tại 88 trung tâm thương mại, phối hợp WinMart, The Body Shop... triển khai ưu đãi xanh. Xanh SM tặng mã khuyến mãi cho người đi xe điện, Vinpearl tri ân du khách sử dụng phương tiện xanh.

Trong lĩnh vực giáo dục và y tế, VinUni tổ chức hội thảo về chuyển đổi xanh trong kỷ nguyên AI; Vinmec triển khai tuần lễ "Môi trường và bệnh lý dị ứng đường thở" với xét nghiệm dị nguyên miễn phí; Vinpearl mở lớp "Sống xanh" cho trẻ em, lồng ghép trồng cây, tìm hiểu sinh thái.

Đối với tiết kiệm năng lượng - giảm phát thải, Vincom cam kết tắt điều hòa sớm 15 phút trong ngày vì bầu trời xanh; Vinpearl ưu tiên vật liệu tái chế, giảm rác thải; Xanh SM phát động cuộc đua giảm phát thải toàn cầu; Green Future tổ chức "Ngày hội Xanh - Thu xe xăng, lên đời xe Xanh".

PGS.TS Nguyễn Đình Thọ nhận định nếu được thực hiện bài bản, hệ sinh thái Vingroup có thể đóng vai trò dẫn dắt trong chuyển đổi xanh tại Việt Nam.

"Với sự tham gia toàn diện của hệ sinh thái Vingroup cùng cộng đồng, chiến dịch sẽ góp phần bảo vệ bầu khí quyển - nền tảng của sự sống và xây dựng một tương lai bền vững cho thế hệ sau", TS. Lê Thái Hà nói.

Đại diện Quỹ Vì Tương Lai Xanh tặng hoa cho các diễn giả, chuyên gia tham dự tọa đàm. Ảnh: Vingroup

"Cùng hành động vì bầu trời xanh" tiếp nối chuỗi hoạt động môi trường mà Vingroup từng triển khai như "Thứ Tư Ngày Xanh", "Cùng hành động vì biển xanh", "Mùa hè Xanh"... Các chương trình trước đó đã thu hút hàng triệu người dân, khách hàng và đối tác tham gia, góp phần lan tỏa lối sống thân thiện môi trường trên quy mô toàn quốc.

