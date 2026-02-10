Vingroup muốn tạo 1 triệu tín chỉ carbon nhờ người dùng đổi xe xăng sang điện

Vingroup dự kiến tạo 1 triệu tín chỉ carbon trong 5 năm, với mục tiêu bán được 2 triệu chiếc vào năm 2029, và 85% số đó là xe xăng chuyển đổi.

Thông tin trên được đại diện Vingroup chia sẻ tại cuộc họp tham vấn cộng đồng về dự án tín chỉ carbon ngày 10/2. Dự án này được đăng ký theo tiêu chuẩn GS4GG của Gold Standard.

Tín chỉ carbon (carbon credit) là một loại giấy phép hoặc chứng chỉ có thể giao dịch, có giá trị mua bán và cung cấp cho người nắm giữ tín chỉ quyền phát thải một tấn CO2 hoặc loại khí thải khác nằm trong danh sách khí thải nhà kính.

Một trạm đổi pin xe máy điện VinFast do V-Green vận hành. Ảnh: VinFast

Để tính toán khả năng giảm thải, họ xây dựng hai kịch bản phát thải với xe xăng (trước dự án) và xe điện (sau dự án), trên quãng đường giả định 12.000 km một năm mỗi chiếc. Lượng xe bán ra dự kiến đến năm 2029 là 2 triệu chiếc. Trong đó, 85% là xe máy xăng chuyển đổi, 10% chuyển từ phương tiện ôtô, xe đạp hoặc đi bộ.

Lượng giảm phát thải được tính bằng chênh lệch giữa mức phát thải của xe xăng và điện (gồm phát thải từ lưới điện) trên cùng quãng đường di chuyển. Trong đó, người sử dụng cuối góp phần giảm thải là cá nhân chuyển đổi xe xăng sang điện, tài xế giao hàng, doanh nghiệp điện hóa phương tiện giao thông.

Ông Trần Kỳ Anh, Quản lý giao dịch tín chỉ carbon của Vingroup, nói dự án dự kiến tạo ra 1 triệu tín chỉ carbon trong giai đoạn 2025-2029. Dự án này có thể gia hạn hai lần, với thời hạn tối đa tới 15 năm.

Lượng tín chỉ tạo ra sẽ được giao dịch trong nước theo quy định của sàn giao dịch carbon hoặc quốc tế. Cơ chế giao dịch carbon trong nước được ban hành tháng trước. Với thị trường quốc tế, dự thảo nghị định giao dịch tín chỉ đã được Bộ Nông nghiệp và Môi trường trình Chính phủ phê duyệt.

Cách xử lý pin thải là mối quan tâm lớn trong dự án tín chỉ xe điện. Bà Lê Sông Hà, đại diện đơn vị tư vấn dự án, nói bảo vệ môi trường, xã hội cũng là một trong những nguyên tắc của dự án theo tiêu chuẩn Gold Standard. Về nghĩa vụ thu hồi và tái chế của nhà sản xuất (EPR), VinFast - doanh nghiệp sản xuất xe điện của Vingroup - đã thực hiện với ắc quy và lốp xe theo quy định hiện hành.

Với pin thải, họ hợp tác chiến lược với Li-Cycle của Canada và BatX Energies - một startup Ấn Độ để tái chế, thu hồi lithium, cobalt, nickel từ pin sau khi hết vòng đời. Họ kỳ vọng hợp tác này sẽ thiết lập một chuỗi giá trị khép kín, đóng góp vào nền kinh tế tuần hoàn, giảm phụ thuộc vào hoạt động khai thác khoáng sản, giảm thiểu tác động môi trường.

Về quyền sở hữu tín chỉ carbon, dù người sử dụng phương tiện điện góp phần giảm khí nhà kính, đại diện Vingroup khẳng định quyền sở hữu này thuộc công ty thực hiện dự án. Tuy nhiên, khách hàng của VinFast và hệ thống trạm sạc V-Green có thể hưởng lợi gián tiếp thông qua các chương trình khuyến mãi như "thu xe xăng đổi xe điện", hay miễn phí sạc đến giữa năm 2027 hoặc lâu hơn.

Bên cạnh đó, người sử dụng sẽ được hưởng lợi trực tiếp từ chi phí vận hành thấp hơn, chất lượng không khí được cải thiện và các giải pháp di chuyển hiện đại.

Thủy Trương