Vingroup hỗ trợ người dùng 'thu xăng - đổi điện'

Vingroup ưu đãi 3% giá ôtô, 5% giá xe máy điện VinFast tại 4 thị trường, taxi điện Xanh SM giảm 10% giá cước, trước áp lực giá xăng, dầu tăng cao.

Chương trình hỗ trợ của Vingroup được triển khai từ nay đến hết tháng 3, áp dụng song song các ưu đãi hiện hành của VinFast.

Cụ thể, khi cộng dồn chương trình ưu đãi của Vingroup và VinFast, người dùng sẽ nhận mức giảm 13% giá bán của VF 8, VF 9 và 9% cho toàn bộ các mẫu ôtô còn lại, gồm: VF 3, VF 5, VF 6, VF 7, EC Van, dòng xe Green... Với xe máy điện, mức giảm chung là 11% giá bán, kèm hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ (tương đương 2% giá trị xe.)

Giá xe VF 8 sau ưu đãi có thể giảm hơn 150 triệu đồng. Ảnh: VinFast

Với mức ưu đãi trên, người mua ôtô điện VinFast có thể tiết kiệm hàng chục triệu đồng tùy loại xe và phiên bản, cao nhất khoảng 220 triệu đồng với VF 9 Plus. Với xe máy điện, mức giảm khoảng vài triệu đồng tùy mẫu xe.

Chương trình này áp dụng cho người dùng bán xe xăng, dầu cũ, chuyển sang mua xe điện VinFast, tại 4 thị trường gồm: Việt Nam, Ấn Độ, Indonesia và Philippines.

Ngoài VinFast, GSM cũng giảm 10% giá cước các dịch vụ di chuyển bằng xe điện trên nền tảng Xanh SM tại Việt Nam, và Green SM tại Indonesia. Đại diện Vingroup cho biết, chương trình có thể được gia hạn tùy thuộc diễn biến giá xăng, dầu trong thời gian tới.

Xe máy điện VinFast tại một tủ đổi pin. Ảnh: VinFast

"Chương trình ‘thu xăng – đổi điện’ là hành động hỗ trợ của Vingroup trước biến động của giá xăng, dầu tại 4 thị trường trọng điểm, đồng thời thúc đẩy giải pháp di chuyển xanh, bền vững và kinh tế hơn", bà Dương Thị Thu Trang, Phó tổng giám đốc Kinh doanh VinFast toàn cầu cho biết.

Hiện, chủ xe VinFast được miễn phí sạc pin tại các trạm V-Green toàn quốc đến hết ngày 10/2/2029. Hãng cũng áp dụng chính sách trả góp 0 đồng vốn đối ứng, ôtô điện được bảo hành tối đa 10 năm, xe máy điện bảo hành 6 năm cho xe và 8 năm cho pin.

VinFast là hãng ôtô bán chạy nhất thị trường Việt Nam 17 tháng liên tiếp, bàn giao gần 10.000 ôtô điện các loại trong tháng 2. Các dòng chủ lực của hãng này như VF 3, Limo Green, VF 5, VF MPV 7 hay VF 6 đều có lượng bán vượt mốc 1.000 xe một tháng.

Quang Anh