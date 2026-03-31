Vingroup gia hạn chương trình hỗ trợ ôtô, xe máy điện

Chương trình "thu xăng – đổi điện", hỗ trợ giá bán các dòng xe điện VinFast được tập đoàn Vingroup gia hạn đến hết tháng 4.

Đại diện Vingroup cho biết, doanh nghiệp tăng thời gian hỗ trợ người dùng chuyển đổi xe xăng, dầu sang các dòng xe điện VinFast trước bối cảnh giá nhiên liệu hóa thạch liên tục được điều chỉnh.

Chương trình này được áp dụng tại 4 thị trường trọng điểm của VinFast gồm: Việt Nam, Ấn Độ, Indonesia và Philippines. Ngoài ra, người dùng dịch vụ taxi điện của GSM được hỗ trợ 10% chi phí tại Việt Nam, Indonesia và Lào.

Dàn ôtô điện VinFast trong một chuyến hành trình. Ảnh: Tuấn Vũ

Theo đó, người dùng chuyển từ các dòng xe máy xăng, dầu truyền thống sang xe điện VinFast sẽ được hãng hỗ trợ 3% giá bán ôtô và 5% giá xe máy, áp dụng cộng dồn với các ưu đãi khác. Cụ thể, khi cộng dồn ưu đãi của Vingroup và VinFast, người dùng sẽ nhận mức giảm 13% giá bán của VF 8, VF 9 và 9% cho toàn bộ các mẫu ôtô còn lại, gồm: VF 3, VF 5, VF 6, VF 7, EC Van, dòng xe Green... Với xe máy điện, mức giảm chung là 11% giá bán, kèm hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ (tương đương 2% giá trị xe).

Với mức ưu đãi trên, người mua ôtô điện VinFast có thể tiết kiệm hàng chục triệu đồng tùy loại xe và phiên bản, cao nhất khoảng 220 triệu đồng với VF 9 Plus. Với xe máy điện, mức giảm khoảng vài triệu đồng tùy mẫu xe.

Xe máy điện VinFast Feliz phiên bản đổi pin, tầm di chuyển đến 262 km sau một lần sạc đầy. Ảnh: Tuấn Vũ

Bà Dương Thị Thu Trang, Phó tổng giám đốc Kinh doanh VinFast toàn cầu cho biết, chương trình được tập đoàn triển khai khẩn cấp trong tháng 3 đã mang đến giải pháp kịp thời, tạo động lực cho hàng trăm nghìn người chuyển sang sử dụng xe điện VinFast. "Việc gia hạn hỗ trợ này mang đến cơ hội chuyển đổi xanh cho nhiều người, góp phần giảm lượng tiêu thụ xăng dầu, cho thấy trách nhiệm xã hội của Vingroup với cộng đồng", bà nói.

Hiện, chủ xe VinFast được miễn phí sạc pin tại các trạm V-Green toàn quốc đến hết ngày 10/2/2029. Hãng cũng áp dụng chính sách trả góp 0 đồng vốn đối ứng, ôtô điện được bảo hành tối đa 10 năm, xe máy điện bảo hành 6 năm cho xe và 8 năm cho pin.

Việc giá xăng, dầu liên tục được điều chỉnh cùng chính sách ưu đãi của Vingroup đã góp phần thúc đẩy doanh số cho hệ sinh thái xanh của tập đoàn này. Hôm 28/3, VinFast cán mốc 3.520 đơn hàng ôtô điện trong ngày, tương ứng một phút có 2,4 xe xuất xưởng khỏi nhà máy.

Quang Anh