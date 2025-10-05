Vingroup đề xuất xây cầu vượt biển nối Cần Giờ - Vũng Tàu

Tập đoàn Vingroup kiến nghị nghiên cứu làm tuyến đường vượt biển kết nối khu vực biển Cần Giờ và Bà Rịa - Vũng Tàu để tăng tính kết nối, phát triển kinh tế.

Trong đề xuất vừa gửi Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được, Vingroup nêu lý do sau khi sáp nhập tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vào TP HCM nhu cầu phát triển đường kết nối trực tiếp giữa hai vùng ven biển Cần Giờ và Vũng Tàu trở nên cấp thiết.

Vũng Tàu từ đằng xa nhìn từ phía Cần Giờ. Ảnh: Quỳnh Trần

Đây là khu vực có vị trí chiến lược về kinh tế biển, cảng, du lịch và đô thị sinh thái nhưng chủ yếu phụ thuộc vào phà, các tuyến đường vòng. Vingroup đề nghị UBND TP HCM cho phép đơn vị nghiên cứu đầu tư tuyến đường vượt biển trên theo hình thức BT (xây dựng và chuyển giao).

Việc xây cầu vượt biển kết nối hai khu vực từng được người dân đề xuất và một số đơn vị liên quan đưa ra phương án.

Cầu vượt biển nối Cần Giờ - Vũng Tàu (tuyến màu vàng) nằm trong phương án xây dựng đường ven biển nối TP HCM với miền Tây. Đồ họa: Hoàng Chương

Cần Giờ cách Vũng Tàu khoảng 15 km qua vịnh Rành Gái. Hiện, việc di chuyển giữa hai khu vực này theo đường ngắn nhất là đi phà, hoạt động từ 6-22h mỗi ngày, giá vé 70.000 mỗi lượt. Vingroup đang xây dựng khu đô thị biển Cần Giờ diện tích 2.870 ha, quy mô gần 230.000 người. Tuyến metro nối Cần Giờ với trung tâm TP HCM, ước tính hơn 4 tỷ USD, đang được tập đoàn này đề xuất đầu tư.

Giang Anh